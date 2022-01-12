Литва расторгает контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам. Действие соответствующего контракта с компанией по производству удобрений "Беларуськалий" прекращается с 1 февраля, сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис на заседании правительства в Вильнюсе в среду, 12 января.

На заседании литовский кабинет подтвердил вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами (ЛЖД) и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности Литвы и подлежит расторжению.

Контракт о перевозке белорусского калия

Литовские железные дороги подписали соглашение с "Беларуськалием" весной 2018 года, срок его действия истекает в конце 2023 года. По условиям договора, через Литву и порт в Клайпеде ежегодно перевозится до 11 млн тонн белорусских удобрений.

Железнодорожный транзит калийных удобрений через Литву продолжается до сих пор, несмотря на санкции, введенные США против "Беларуськалия" с 8 декабря. Это объясняется тем, что еще до вступления санкций в силу Беларусь перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед.

Ситуация с транзитом стала причиной скандала в правительстве Литвы - о готовности подать в отставку заявили глава МИД Габриэль Ландсбергис и министр транспорта страны Скуодис. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пообещала найти решение с минимальным ущербом для страны. Представитель ЛЖД заявил, что компания ищет способы вернуть аванс, уплаченный "Беларуськалием". По информации литовских СМИ, речь идет примерно о 10 млн евро.

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