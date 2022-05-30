Как власти Беларуси спасают от банкротства провальные инвестпроекты

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До 1 сентября девять белорусских предприятий отдадут долги государству своими акциями, а не деньгами. Эта схема позволяет прятать инвестиционные провалы, считают эксперты. Подробнее - у DW.
Совет Министров Беларуси принял постановление, согласно которому в очередной раз вырастет доля государства в уставных фондах девяти акционерных обществ. Эти заводы, являвшиеся в последнее десятилетие своеобразной инвестиционной витриной страны, оплатят поддержку из госбюджета своими акциями, которые эмитируют в соответствии с принятым постановлением.
Властям в 2021 году пришлось дополнительно вложить в эти предприятия более 100 миллионов белорусских рублей (около 33 миллионов евро в эквиваленте). Понимая, что потраченные деньги уже не вернуть, правительство использует указанную схему, чтобы у инвестпроектов не росли астрономические долги, констатируют аналитики.
В постановлении Совмина Беларуси от 14 мая 2022 года "Об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ" перечислены три предприятия цементной отрасли - Белорусский цементный завод, "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер", четыре деревообрабатывающие - "Гомельдрев", "Ивацевичидрев", "Мостовдрев" и "Речицадрев", а также Гродненский стеклозавод и проблемный Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.
Экономист Ярослав Романчук напоминает, что история с ними берет начало в 2006-2007 годах, когда в Беларуси задумали провести модернизацию экономики. Тогда, поясняет эксперт, темпы ее роста были беспрецедентными - до 7,5 % в год. Авторы идеи надеялись, что таким же будет и все следующее десятилетие, и это, по словам Романчука, сыграло с ними жестокую шутку: "Была допущена теоретическая ошибка в самой модели модернизации".
В августе 2013 года Александр Лукашенко лично провел в Кричеве символический пуск новой линии по производству цемента, построенной с привлечением китайских кредитов, и одобрил создание холдинга "Белорусская цементная корпорация". Чтобы довести производство цемента до 10 млн тонн в год, были построены три новые линии - это и есть три перечисленные в постановлении предприятия. Общий объем инвестиций в цементную отрасль в 2008-2013 годах составил 1,227 млрд долларов.
Вышеупомянутые предприятия деревообработки появились в результате указа Лукашенко о мерах по развитию деревообрабатывающей отрасли, подписанного в 2007 году. Тогда был дан старт инвестпроектам по строительству и модернизации девяти базовых заводов. Общие вложения, отмечает Романчук, составили около 4 млрд долларов. И с тех пор, подчеркивает экономист, заводы не принесли ни копейки прибыли.
Инвесторы зарабатывали, пока шло строительство, а теперь, говорит Ярослав Романчук, правительству Беларуси нужно скрыть неприятные результаты. По его мнению, с коммерческой точки зрения, эти проекты - провальные, а предприятия - де-факто банкроты, так как не могут платить по долгам. Но де-юре процедуры банкротства не было - государство не дает это сделать.
Аналитик центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, со своей стороны, указывает на то, что власти не разово, а регулярно оказывают данным инвестпроектам дополнительную поддержку, увеличивая их стоимость: реструктуризируют долги, осуществляют платежи кредиторам вместо самих предприятий, выдают гарантии и так далее. И все это - за счет госбюджета.
Самым неудачным примером инвестиций из списка Совмина стал, вероятно, завод беленой целлюлозы в Светлогорске, который китайская компания начала строить ровно десять лет назад. В 2017 году неудачные попытки запустить производство привели к экологическим проблемам и протестам местных жителей. Технология, предложенная инвестором из Китая, была дешевле аналогов за счет отказа от экологичности - было решено не использовать установку по сжиганию вещества меркаптан.
"До последнего времени едкий запах гниющей капусты и канализации - так пахнет меркаптан - накрывал целиком город, но протестовать уже некому", - делится светлогорская правозащитница Алена Маслюкова. После президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов и репрессий со стороны властей она вынуждена была покинуть Беларусь.
Так же поступили и другие активисты, а те, кто все же остался, добавляет Маслюкова, боятся даже слово сказать против властей, опасаясь ареста. На фоне политического кризиса, разразившегося в Беларуси после выборов, практически незамеченным остался взрыв на завод беленой целлюлозы в Светлогорске 19 октября 2020 года, в результате которого погиб человек. Предприятие стоимостью более миллиарда долларов так и не вышло на проектную мощность.
Экологическая ситуация в городе улучшилась только с началом войны в Украине, продолжает Алена Маслюкова. Как предполагают ее источники информации из Светлогорска, для отбеливания целлюлозы сульфатным методом теперь невозможно ввезти из-за границы реагенты. То ли из-за войны, то ли из-за санкций, но завод сейчас производит обычную целлюлозу, что лишает смысла весь инвестпроект.
Дмитрий Крук считает, что после введения Западом санкций против белорусских предприятий можно видеть два разнонаправленных вектора. С одной стороны, цены на стройматериалы и продукцию деревообработки остаются высокими, как высок и спрос на такой товар. Во многом благодаря этому в прошлом году рентабельность текущей деятельности у некоторых заводов была положительной.
Но, с другой стороны, поясняет Крук, эти предприятия являются одной из главных целей санкций, которые еще не действуют в полную силу. До 4 июня, напоминает экономист, могут выполняться старые контракты - соответственно, только после этой даты начнутся проблемы с рынками сбыта, транспортировкой и платежами. Потенциальных покупателей продукции этих предприятия, прежде всего в Азии, можно найти, полагает Дмитрий Крук, но вот с логистикой и выстраиванием платежей будут большие проблемы.
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