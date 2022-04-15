"Грядет мощнейший кризис". Что происходит с банками в Беларуси?

Под западные санкции белорусская банковская сфера попала еще после августа 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты, переросшие в политический кризис. После нападения России на Украину, которому Беларусь содействовала, санкции усилились - некоторые белорусские банки были отключены от SWIFT, начались проблемы с валютными переводами, а запаниковавшие белорусы стали изымать со счетов свои вклады и валюту. Как сейчас обстоят дела в белорусском банковском секторе?

Война и санкции сказываются практически на всех банках Беларуси

Впервые белорусские банки столкнулись с санкциями в 2021 году, когда европейские секторальные санкции затронули "Беларусбанк", "Белинвестбанк" и "Белагропромбанк". Позднее под американские ограничения попал "Абсолютбанк", а непосредственно накануне войны санкции ЕС и США коснулись Банка "Дабрабыт" и "Банка развития" (не работает с физлицами). С началом войны в Украине санкционный нажим еще больше усилился. Проблемы возникли у пяти белорусских банков, связанных с российским капиталом, а еще три банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и "Банк развития" - были отключены от SWIFT.

Лев Львовский

Как рассказывает экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский дело не только в санкционных ограничениях: "Например, белорусский "Альфа-Банк" под санкции не попал, но все равно: то не проходят долларовые платежи, то Mastercard не работает. Хотя он напрямую не связан с российским "Альфа-Банком", тем не менее некоторые европейские банки не хотят разбираться и его тоже гребут. Получается, что кто-то напрямую затронут, кто-то косвенно, но проблемы есть почти у всех".

Об этом же говорит и представитель лидера оппозиции Светланы Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович: "Санкции действительно действуют, об этом говорят многочисленные трудности с международными переводами и сбои в работе карт, хотя, возможно, в некоторых случаях иностранные контрагенты просто отказываются работать с белорусскими банками, чтобы случайно не попасть под штрафы США или Евросоюза".

Еще одной проблемой Львовский называет санкции против госпредприятий, которым банки выдавали кредиты. "Теперь не факт, что они с банками расплатятся, качество кредитов ухудшается. Плюс даже если обычное не санкционированное предприятие раньше получало кредиты и спокойно их выплачивало, то сейчас выдача любого кредита становится риском - неизвестно, как текущая ситуация заденет то или иное предприятие", - считает экономист.

Белорусы изымают сбережения, а банки вводят ограничительные меры

А жители Беларуси тем временем делают все возможное, чтобы спасти свои сбережения. Еще в августе 2020 года, после начала массовых протестов, белорусы активно забирали из банков депозиты, а сейчас - на волне войны в Украине - такая тенденция сохраняется.

Алесь Алехнович

"В банковском секторе все меньше и меньше валютных депозитов. Если в начале этого года их было 11 млрд долларов, то теперь они сократились на полтора млрд или 13%. Это довольно существенные цифры, причем забирают депозиты как юридические, так и физические лица", - отмечает Алесь Алехнович. По его словам, это значит, что кроме изложенных выше причин, на банковский сектор влияют сами белорусы, снимая свои сбережения: "Чем меньше у банков валютной ликвидности, тем меньше они могут выделять ипотечные кредиты или для реального сектора экономики, использовать системы рассрочек".

В такой ситуации банки ожидаемо принимают меры противодействия. Практически сразу большинство банков установили лимиты на снятие наличной валюты, появились сообщения о проблемах с покупкой валюты. Например, в апреле, чтобы получить валюту в "Альфа-Банке", нужно было оставлять заявку, которая обрабатывалась 10 дней, а лимит снятия составлял 10 тысяч долларов или 3 тысячи евро в месяц. Кроме того, банки ограничили суммы снятия наличных с карт, ввели дополнительные комиссии на снятие денег с иностранных карт, снизили процентные ставки по вкладам.

А в конце марта некоторые банки ("БТА Банк", "Банк БелВЭБ", "Паритетбанк") полностью перестали выдавать кредиты населению, а остальные урезали их до минимума. Сейчас часть банков возобновили выдачу кредитов, однако проценты по ним "кусаются" - взять кредит на строительство недвижимости в "Беларусбанке" можно под 23% годовых, потребительский кредит в "Белагропромбанке" - под 24%.

Вместо помощи власти давят на банки

На вопрос DW о том, какие меры предпринимает государство в этой ситуации, Лев Львовский говорит о негативное давлении государства. Так, на данный момент 5 белорусских банков “обезглавлены”, то есть их руководители не прошли аттестацию Нацбанка. “Люди, которые профессионально управляли банком по 10 лет, внезапно становятся неквалифицированными. Мы до конца не знаем, в чем тут дело, но я предполагаю, что это такое запугивание коммерческих банков, чтобы держать их в узде”.

Экономист добавляет, что негативное влияния государство еще проявляет в том, что когда госпредприятия не могут расплачиваться по кредитам, они вместе с госорганами начинают давить на банки, чтобы те списывали долги или вместо них принимали акции мусорного качества на свои активы. “Еще один в момент: в 2020 году Нацбанк запретил банкам повышать ставки по депозитам, а сейчас эту меру отменили и мы видим, какой недостаток ликвидности у банков - депозиты в долларах привлекаются на 7 и более процентов. Таких ставок в мире нигде нет”, - говорит Львовский.

Алесь Алехнович считает, что сейчас у властей есть ограниченный потенциал для маневра. "Еще до выборов 2020 года власти сформировали "подушку безопасности", благодаря чему смогли стабилизировать экономику после августа 2020 года. Сейчас этих кубышек нет. Объем депозитов меньше, не хватает валютной ликвидности, есть проблемы и нет возможности их решать. Предложения вроде ограничения выдачи ипотечных кредитов в валюте лишь откладывают проблему, а не решают ее", - считает представитель Тихановской.

Экономисты говорят о риске банковского кризиса

В целом Алехнович говорит, что проблемы в банковском секторе становятся все более ощутимыми: "В ближайшем будущем можно прогнозировать повышение риска в банковским секторе, который может вылиться в заморозку валютных депозитов и дополнительные ограничения в банковском секторе для белорусов, чтобы не было набегов за валютой. Я не могу назвать точный день, когда разразится кризис, но риск ухудшения ситуации увеличивается".

О приближении одного из мощнейших финансовых кризисов в истории Беларуси говорит и Лев Львовский: "Во-первых, может быть еще один отток депозитов, возможно, он уже начался. Во-вторых, налицо ухудшение качества активов банков - у людей уменьшается зарплата, из-за чего они не смогут расплачиваться по кредитам, а предприятия тоже будут разоряться или не иметь прибыли. Это все отразится на ликвидности банков, а значит и на белорусах - есть риск потери доступа к депозитам, то есть к своим сбережениям".

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