Транзит украинского зерна - за снятие санкций: сработает ли план Лукашенко

После вторжения России в Украину и резкого изменения условий судоходства в Черном море украинское продовольствие, в основном зерно, перестало поступать на мировой рынок. По мнению ряда специалистов и политиков, это создало угрозу глобального голода. 6 июня в СМИ появилась информация о том, что Россия и Турция предварительно договорились о разблокировании поставок зерна по Черному морю, но с условиями сделки пока не согласна Украина. В свою очередь, наладить его вывоз через Беларусь в обмен на снятие санкций с Минска предлагает Александр Лукашенко.

Этот вопрос на прошлой неделе он обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщил гостелеканал ОНТ. Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через свою территорию, но при условии, что порты Германии, Польши, балтийских стран будут открыты для белорусских товаров, заявляют в Минске.

Ранее Лукашенко передал Гутерришу письмо, в котором говорилось, что Беларусь выступает за урегулирование ситуации в Украине и не является "ни агрессором, ни предателем", а также призвал снять санкции с Минска и Москвы. 18 мая на заседании с участием министров иностранных дел стран-членов ООН Гуттериш предложил вывести из-под санкций поставки белорусских и российских калийных удобренийв обмен на безопасную транспортировку зерна из Украины.

Сколько может заработать Лукашенко?

Белорусский экономист Ярослав Романчук считает, что сегодня диктовать условия должен не Лукашенко. Оптимальным вариантом, по мнению Романчука, было бы обеспечить безопасную загрузку и транзит кораблей с зерном из украинских портов при содействии США, Великобритании и Турции. Если рассматривать предложение Минска, то, указывает экономист, мировое сообщество могло бы убедить Лукашенко освободить политзаключенных и прекратить репрессии в РБ в обмен на возможность экспорта белорусских товаров через европейские порты.

Ярослав Романчук

"Если возобладает позиция спасти от голода полмиллиарда человек и никаких требований к Лукашенко не предъявят, то, конечно, он выиграет. Сможет решить проблему экспорта калийных удобрений и заработает на транзите зерна, что может в общей сложности принести 5-6 млрд долларов. Это экономическое и социальное спасение Лукашенко. Если еще и ничего не говорить про политзаключенных и прекращение репрессий в Беларуси, то, на мой взгляд, это станет проявлением слабости Запада и международных организаций", - отмечает экономист.

Со своей строны, аналитик центра экономических исследований BEROC Лев Львовский оценивает возможные доходы Беларуси от снятия санкций на калийные удобрения в 2-3 млрд долларов. Но, по его мнению, гораздо больше от возможного участия в разрешении продовольственного кризиса Лукашенко выиграет в политическом плане: с ним уже разговаривает Гутерриш, официальный Минск вновь пытается легитимизироваться в глазах международной общественности.

Кому выгодно предложение Минска?

В то же время, продолжает Львовский, для других сторон, вовлеченных в конфликт, в предложенном Лукашенко решении есть как плюсы, так и минусы. Главным образом от налаживания транзита украинского зерна по такому маршруту выигрывают страны-потребители в Африке, уточняет аналитик. Власти Украины, по его мнению, с одной стороны, смогут заработать денег, которые остро необходимы стране, в том числе для ведения боевых действий. С другой - есть вероятность, что Украина уйдет из международной повестки после урегулирования проблемы с поставками зерна.

Еще одна страна, которой касается сделка, - Литва, понесшая значительные издержки после закрытия своих портов для белорусских товаров, добавляет Львовский. Если Минску, по его выражению, вновь разрешат использовать Клайпедский порт, то это будет означать, что экономические жертвы, на которые пошел Вильнюс ради политических принципов, были напрасны.

Что касается России, то она, полагает аналитик, не заинтересована в снятии санкций с белорусских калийных удобрений и участии Минска в разрешении продовольственного кризиса: во-первых, "Беларуськалий" - конкурент российского "Уралкалия"; во-вторых, оно снизит зависимость Лукашенко от Москвы.

Кремль не заинтересован в посредничестве Минска?

С последним тезисом согласен и глава варшавского Центра политического анализа Павел Усов, который сценарий, предложенный Александром Лукашенко, называет маловероятным. Для того чтобы запустить, хотя бы кулуарно, переговорный процесс с Западом, Лукашенко, говорит Усов, необходимо снизить градус репрессий внутри страны и уровень напряженности на белорусско-украинской границе, чего пока не наблюдается. И это, по мнению Усова, свидетельствует о том, что Лукашенко не обладает полнотой политической воли, он ограничен в своих решениях и действиях Москвой.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, 23 мая 2020 года

"Россия собирается использовать продовольственный кризис, чтобы создать максимально критическое положение на глобальном рынке, оттянуть внимание Запада от проблем Украины, а также принудить к снятию санкций. Тем более Москва не заинтересована в том, чтобы в процесс деблокирования Украины была включена Беларусь, чтобы Лукашенко получил возможность каким-то образом выйти из поля влияния Кремля", - уверен Усов.

Между тем, по его оценке, локальная договоренность с Минском об использование возможностей Беларуси в качестве транзитной территории допустима: "На данном этапе речь не идет о переговорах с Лукашенко, о снятии с него санкций или о том, чтобы закрыть глаза на репрессии в Беларуси, это не признание Лукашенко президентом. Это договоренность исключительно о недопущения глобального голода, который может привести к серьезным конфликтам и войнам в бедных регионах, спровоцировать миграционный кризис, жертвой которого станет Европа, как это было в 2015 году".

Что о предложении Лукашенко думают Зеленский и Тихановская?

На план, предложенный Александром Лукашенко, отреагировали и в Киеве. Украина не готова рассматривать экспорт своего зерна через Беларусь, заявил в понедельник, 5 июня, Владимир Зеленский. "Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь железной дорогой, экспортировать зерно. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - сказал Зеленкский.

В рядах белорусской оппозиции идея Лукашенко вызвала возмущение. 31 мая Светлана Тихановская отправила генсеку ООН, президенту США и председателю Совета ЕС письмо, в котором подчеркивается, что отмена санкций в отношении Лукашенко и Путина принесет им "финансовую передышку и фальшивое ощущение победы". Такая сделка, убеждена Тихановская, "укрепит убежденность режимов в том, что насилие окупается, и это "приведет к новым репрессиям в Беларуси и большей агрессии в Украине". Тихановская призвала усилить санкции в отношении Лукашенко, расширить их объем и улучшить исполнение.

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