Что происходит у белорусско-украинской границы?

В последние дни мая стала появляться информация о том, что на территории Беларуси к границе с Украиной стягиваются дополнительные армейские подразделения. Поговаривают, что в Брестской области был замечен и российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Угроза нанесения ударов по Украине с территории Беларуси сохраняется

О покупке "Искандеров" Минском у Москвы в середине мая публично заявил Александр Лукашенко, хотя никаких подтверждений этому факту белорусское военное ведомство не приводит. "Мы договорились с Путиным: купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Лукашенко и Путин на переговорах в Сочи, 23 мая 2022 года

Через несколько дней в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что в в Брестской области - в 50 километрах от белорусско-украинской границы - появился российский ракетный комплекс "Искандер". Таким образом, по версии командования ВСУ, угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по украинским объектам с территории Беларуси сохраняется.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Минобороны Украины Александра Матузяника, есть данные разведки о том, что в конце мая запланированы учения белорусской армии сразу на десяти полигонах в разных регионах страны. "В рамках этих учений предусмотрена передислокация вооружения и военной техники, а также выполнение марш-бросков", - сказал Матузяник в ходе брифинга.

Во время учений десантников отказались от авиации

Как убедился корреспондент DW, в Бресте такие учения действительно состоялись. Причем едва ли не впервые в своей истории местные десантники отрабатывали навыки непосредственно в городских условиях с преодолением водной преграды.

Для этого бронетранспортеры и автомобили "Кайман" форсировали реку Мухавец. Как сообщили в Минобороны Беларуси, особенностью нынешних учений стал тот факт, что они проводились без предварительной подготовки, а общая протяженность маршрута по воде составила более одного километра. При этом в некоторых местах глубина реки достигает 15 метров. Любопытно, что городские власти анонсировали участие в этих учениях вертолетов и штурмовиков, но в итоге обошлось без поддержки десантников с воздуха.

В Украине заявляют, что в в Брестской области появился российский ракетный комплекс "Искандер"

"Я думаю, что те, кто первоначально задумывали план учений с привлечением военной авиации в городской черте Бреста, все же осознали, какую неоднозначную реакцию это может вызвать среди местных жителей", - делится своим наблюдением брестчанин Александр, который признается, что в свое время также служил в десантно-штурмовой бригаде.

По мнению Александра, после начала военных действий в Украине даже обычные тренировки армейских подразделений и передвижение колонн военного транспорта вызывают повышенное внимание людей. "С этим надо считаться и понимать, что у многих присутствует тревога, связанная с событиями, которые происходят сейчас совсем рядом с Беларусью", - отмечает собеседник DW.

В белорусско-украинском приграничье появились "партизаны"

Такие же тревожные мысли появляются и у некоторых жителей Кобринского района Брестской области, что непосредственно граничит с Украиной. В мае местные власти объявили, что "в рамках проверки органов управления территориальной обороны" призовут на военные сборы из запаса несколько сотен человек: они должны будут выполнять задачи по охране и обороне важных объектов.

Что это за объекты - обычные люди не знают, а к самой идее внезапных военных сборов относятся с большой настороженностью. "Мужа моей знакомой пытались "забрать в партизаны" (так в народе называют призыв военнослужащих запаса на сборы. - Ред.) и несколько раз приезжали на квартиру, чтобы вручить повестку, но сделать это не получилось", - рассказывает жительница Кобрина Екатерина.

По ее словам, это не единичный случай. Некоторые мужчины призывного возраста также решили временно не ночевать дома, чтобы не попасть на военные сборы. "Насколько я знаю, тех, кто попал "в партизаны", отправили в приграничную зону, - говорит Екатерина. - Поэтому родственники очень волнуются: не станут ли использовать наших мужчин для каких-то действий в Украине".

"Диверсанты" на границе и запрет ходить в лес

В свою очередь, у руководства Госпогранкомитета Беларуси своя версия происходящего сейчас на границе с Украиной. В интервью государственным СМИ первый замглавы пограничного ведомства Игорь Буткевич заявил, что с украинской стороны возле белорусских рубежей находятся вооруженные группы.

В трех районах Гомельской области с 1 июня по 31 августа ограничен въезд в пограничную полосу

"Они не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования, поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", - заверил Буткевич, заметив, что фактов прямого воздействия на белорусских пограничников пока нет, но бывают провокации.

Кроме того, Госпогранкомитет объявил, что в Гомельской области на территории трех районов (Брагинского, Лоевского и Хойникского) с 1 июня по 31 августа 2022 года ограничивается въезд и пребывание в пограничной полосе "в целях обеспечения пограничной безопасности". Фактически это означает, что на протяжении всего лета попасть на эту территорию тем, кто на ней постоянно не проживает, будет нельзя.

Между тем даже сейчас местные жители на границе с Украиной сталкиваются с большими проблемами при перемещении по окрестностям. В настоящее время в 15 районах Гомельской и Брестской областей действуют запрет или ограничения на посещение лесов. Как поделился один из сельчан, живущий в районе белорусско-украинской границы, такие ограничения обычно вводились в пожароопасный период: "Но теперь часто идут дожди, и у многих есть тревога, что ходить в лес нам запрещают по другой причине. Скорее всего, виновата война".

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