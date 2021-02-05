 Лауреаты премии Карла Великого - три женщины, бросившие вызов Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.05.2022

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Беларусь

Лауреаты премии Карла Великого - три женщины, бросившие вызов Лукашенко

Во время избирательной кампании 2020 года Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало бросили вызов Лукашенко. 26 мая в Аахене они получают премию имени Карла Великого.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова (фото из архива)

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова (фото из архива)

Три белоруски - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - 26 мая в Ахене получают престижную международную премию имени Карла Великого - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства". Чем известны лауреаты премии и как за последние два года изменилась Беларусь?

Главные соперницы Лукашенко

В начале 2020 года предстоящие президентские выборы в Беларуси казались вполне предсказуемыми: Александр Лукашенко, который управлял страной 26 лет, будет переназначен на новый, уже шестой срок. Но в январе началась пандемия коронавируса, опасность которой он подчеркнуто игнорировал. На этом фоне недовольство политикой Лукашенко нарастало.

В мае о своем намерении баллотироваться на пост президента заявили банкир Виктор Бабарико, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и блогер и предприниматель Сергей Тихановский. У белорусов появилась надежда на перемены.

Но ни одного из названных кандидатов к выборам не допустили. Бабарико и Тихановского превентивно арестовали, а впоследствии осудили и приговорили к большим срокам, Цепкало из-за угрозы задержания уехал из страны. Вместо них в предвыборную кампанию вступили три женщины: Мария Колесникова, которая на тот момент работала в проекте Бабарико, и супруги двух других кандидатов - Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Они объединились и создали совместный штаб, чтобы привести Светлану Тихановскую к победе на выборах, а Беларусь - к демократическим переменам.

Их предвыборные митинги собирали тысячи людей по всей стране. Тихановская, Цепкало и Колесникова стали символом и надеждой на перемены. Их женское трио выступило главным соперником для Александра Лукашенко.

Репрессии вместо свободы

На предвыборных митингах Светлана Тихановская обещала освободить политзаключенных (к 9 августа, дню президентских выборов, их было уже 24) и провести новые честные выборы. Колесникова говорила о необходимости демократических перемен в стране - эти слова отзывались в сердцах многих тысяч их сторонников.

9 августа 2020 года Центризбирком озвучил предварительные результаты выборов: Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская - всего 10%. В тот же вечер белорусы вышли на улицы Минска, Гомеля, Пинска, Молодечно и других городов, чтобы выразить несогласие с озвученными результатами. 

На протяжении трех следующих месяцев в Беларуси проходили самые массовые акции протеста в истории страны, которые были жестко подавлены. Белорусы требовали отставки Лукашенко, выступали против насилия и фальсификаций. Лукашенко ответил на эти требования репрессиями, которые продолжаются до сих пор.

За два года число политзаключенных в Беларуси превысило 1200 человек. Были ликвидированы более 300 НГО, многие независимые СМИ были вынуждены покинуть страну, чтобы продолжить свою работу.

Тихановская: "Я не политик, и власть мне не нужна"

До 2020 года Светлана Тихановская была аполитичным и абсолютно непубличным человеком, о чем она не раз повторяла в своих интервью. Ей 39 лет, она окончила педагогический университет в Мозыре, работала переводчицей с английского языка, а последние годы занималась воспитанием детей: их у них с Сергеем Тихановским двое.

По словам Тихановской, семья для нее всегда была на первом месте. После того как ее мужа арестовали, а его инициативную группу не зарегистрировали, она решила его поддержать - и выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны. Ее зарегистрировали, чего не ожидал никто, даже сама Тихановская.

"Я не политик, и власть мне не нужна. Но мой муж за решеткой. Я была вынуждена спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех", - говорила она на предвыборном митинге в Минске в июле 2020 года. Тогда он собрал более 60 тысяч человек. Позже в акциях протеста по всей Беларуси будут участвовать сотни тысяч человек, но уже без Тихановской.

В августе 2020 года под давлением спецслужб она уехала из Беларуси - так экс-кандидат в президенты оказалась в Вильнюсе. Только спустя время Светлана Тихановская смогла рассказать о том, чем ей угрожали и в каком подавленном состоянии она находилась после вынужденного отъезда. Тем не менее она нашла в себе силы продолжить борьбу против репрессивного режима Лукашенко, став лидером демократических сил Беларуси.

Колесникова: порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси

Мария Колесникова - профессиональная флейтистка из Минска. В 2007 году она уехала в Штутгарт, где продолжила изучать музыку, и спустя десять лет вернулась в Беларусь. В Минске она занималась проектами в культурном хабе OK16, созданном при поддержке Виктора Бабарико. В 2020 году Колесникова возглавила его предвыборный штаб.

Когда Бабарико не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, она стала одним из лидеров объединенного штаба Светланы Тихановской. За три месяца из музыканта и культурного менеджера Мария Колесникова превратилась в харизматичного политика, а позже - в политзаклюключенную. 7 сентября 2020 года прямо в центре Минска ее схватили и увезли неизвестные. Нашлась она лишь на следующий день - на белорусско-украинской границе. Как и Тихановскую, Колесникову вынуждали уехать из страны. Чтобы остаться дома, она порвала на границе свой паспорт, вышла через окно из машины и ушла в сторону Беларуси. Ее сразу же задержали и спустя год приговорили к 11 годам колонии.

Получив такой срок, Мария Колесникова "ни на йоту не пожалела о своем выборе". "Для меня честь пройти со своим народом этот путь к свободе и переменам", - рассказала она в письменном интервью DW из колонии. В апреле ей исполнилось 40 лет. 24 мая КГБ Беларуси внес Марию Колесникову в список "лиц, которые причастны к террористической деятельности". В этом списке с апреля 2021 года также находится Светлана Тихановская.   

Цепкало: из IT в политику

До событий 2020 года Вероника Цепкало была менеджером в международной IT-корпорации, отвечала за работу компании в странах СНГ. Когда в мае ее муж заявил о намерении стать президентом, она стала сопровождать его в поездках и на пресс-конференциях, а после недопуска к выборам - представлять его интересы в Объединенном штабе Тихановской.

"Когда мы объединились вместе, это был один из самых счастливых дней", - рассказывала Вероника в интервью "Радио Свобода". По ее словам, тогда они на своем примере показали, как, несмотря на разное видение будущего Беларуси, можно отказаться от собственных амбиций и объединиться ради перемен в стране. Сейчас Вероника Цепкало продолжает работать IT-менеджером и занимается Belarus Women’s Foundation.

За что белоруски получили премию?

Жюри Премии имени Карла Великого назвало их трио "неповторимым примером борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства". Они удостоены этой награды за личное мужество, борьбу за свободу и демократию.

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Представлять Марию Колесникову, которая находится в заключении, на церемонии будет ее сестра Татьяна Хомич.

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    Автор: Янина Мороз


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