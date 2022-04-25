Светлана Тихановская: Нам нужно искать союзников на будущее

Во время недавней встречи с премьер-министром Нидерландов Светлана Тихановская впервые заговорила о возможном членстве Беларуси в Европейском Союзе. 25 апреля она приехала в Берлин и DW удалось с ней коротко поговорить: о геополитическом выборе белорусов, письме Макея странам ЕС, планах встретиться с Зеленским и новом офисе демократических сил в Киеве.

DW: Недавно ваш офис анонсировал создание представительства демократических сил Беларуси в Украине. В каком статусе будет работать этот офис и над чем именно?

Светлана Тихановская: Мы приняли это решение, потому что очевидно, что сейчас Украина для Беларуси - приоритет. От исхода войны зависит в том числе наша судьба. В Украине живет много белорусов, которые волонтерят и даже воюют на украинской стороне. Важно иметь там представительство, чтобы помогать им. Ведь возникает много проблем: и с заблокированными картами, и со статусом пребывания. Такой офис нужен, чтобы иметь постоянный контакт с представителями правительства и Рады Украины, чтобы выстраивать более тесные отношения и сейчас, и в будущем.

Важно иметь там свой голос, потому что, к сожалению, еще не все люди в Украине понимают, что такое режим Лукашенко и кто такие белорусы. Недавно мой представитель Валерий Ковалевский был в Киеве, чтобы начать работу по организации этого офиса. В ближайшее время будут известны результаты.

- Какие отношения на данный момент между Офисом демократических сил Беларуси и Офисом президента Украины?

- У нас много контактов на рабочем уровне и с правительством, и с парламентом. Но нужно постоянное присутствие, чтобы такое взаимодействие не происходило от случая к случаю. Пока у меня не было личной встречи с президентом Зеленским. Раньше это было обусловлено осторожностью Украины. Но сейчас для нас открываются новые возможности, чтобы эти связи становились сильнее.

- Вы планируете встретиться с Владимиром Зеленским?

- Такая встреча необходима, но мы понимаем, что сейчас в Украине идет война, у нее другие приоритеты. Но наш голос должен там звучать.

- Что бы вы обсуждали на этой встрече, если бы она состоялась?

- Будущее наших стран. Я бы говорила о перспективах, о будущем наших взаимоотношениях, о том, как мы сейчас можем быть полезны друг другу.

"Торговли политзаключенными не будет"

- Недавно стало публично известно о письме Владимира Макея, которое он отправил министрам иностранных дел некоторых стран ЕС. В нем говорится про "неудачную цепь событий, произошедших с 2020 года", которая вернула Беларусь и ЕС "практически в ледниковый период". По-вашему, у Владимира Макея и тех, чьи интересы он представляет, есть шансы разморозить отношения с Евросоюзом?

- Письмо от нелегитимных властей - это крик отчаяния. Оно довольно странное. С одной стороны, они обвиняют Запад в том, что он подрывает государственные устои Беларуси, а с другой, пытаются с ним общаться. Мы опять видим ситуацию прошлых лет, когда в стране были политзаключенные и ими пытались торговать. Но, к счастью или к сожалению, торговли политзаключенными не будет. Единая позиция европейских стран, которой мы достигли после сфальсифицированных выборов, не дает ни единого шанса нелегитимному представительству Беларуси общаться с Евросоюзом.

У белорусского народа есть условия для каких-либо контактов: отпустить политзаключенных, остановить репрессии в стране и начать подготовку к новым выборам. Только в таком случае можно говорить о какой-то коммуникации. При этом между нелегитимными белорусскими властями и представителями ЕС не может быть никаких связей без участия белорусского народа и демократических сил.

Зачем Беларуси нужны гарантии безопасности

- Вы недавно вернулись из Нидерландов, где встречались с премьер-министром страны Марком Рютте. После появилось сообщение, что вы в том числе обсуждали гарантии безопасности для Беларуси. Что имеется в виду под этими гарантиями? Гарантиями от чего и зачем?

- Мы видим, как Украина, находясь в очень сложных условиях, общается с представителями разных стран, чтобы у нее были гарантии безопасности, когда война закончится. Это касается и Беларуси тоже. Мы небольшая страна в центре Европы, и нам нужно искать союзников на будущее.

Многие полагались на Будапештский меморандум, но он не сработал. Нужно искать новые страны, которые могли бы выступить гарантами безопасности от захвата власти [в Беларуси], от того, чтобы какая-то третья страна не могла прийти и начать устанавливать правила в нашей стране. Сохранение территориальной целостности и новые прозрачные выборы должны быть подкреплены поддержкой государств-союзников.

- На что направлены силы вашего офиса сейчас, когда практически все международное внимание принадлежит Украине? В чем вы видите свою задачу?

- Наш приоритет номер один - политзаключенные, которые там, в застенках, сейчас страдают за новую Беларусь. Понятно и очевидно, что весь фокус внимания сейчас направлен на Украину, и белорусы в том числе ей помогают. Но у нас тоже есть свои проблемы, нам больно за свою страну.

Во-вторых, [силы направлены] на то, чтобы российские войска были выведены с территории не только Украины, но и Беларуси, чтобы мы могли решать свое будущее сами, без участия и давления российских структур, которые находятся на нашей территории.

Чтобы перемены в нашей стране наступили, нам нужно здоровое гражданское общество, поэтому мы всегда говорим о поддержке медиа, гражданских инициатив и организаций, которые продолжают свою работу, несмотря на репрессии со стороны нелегитимного правительства.

"Наступил момент, когда белорусам пора определяться"

- Есть мнение, что в 2020 году ЕС не сильно стремился помогать Беларуси, поскольку признавал ее сферой влияния России, с которой страны Запада не хотели портить отношения. Сейчас, когда эти отношения ухудшились, у Беларуси есть шанс вырваться из этого влияния и получить поддержку ЕС как самостоятельного субъекта?

- У Беларуси есть своя субъектность, и она представлена демократическими силами нашей страны. В 2020 году нам заново пришлось открывать Беларусь для европейских стран, чтобы они не воспринимали нас как часть России. Приходилось рассказывать, что мы независимая страна со своим языком, культурой, замечательными людьми. У нас есть право на самоопределение, у белорусов есть право выбирать путь, по которому мы пойдем. И тот факт, что демократическую Беларусь признают, не дает возможности режиму Лукашенко играть между Россией и Западом, как это было принято на протяжении 28 лет.

Сейчас есть другой центр силы, который добивается признания Беларуси как суверенного государства, на независимость которого нельзя претендовать третьим странам. Думаю, что именно мы, демократические силы, - это будущее для Беларуси, и мы отстоим свою независимость и права на демократизацию.

- По итогам поездки в Нидерланды вы также написали, что обсуждали перспективы членства Беларуси в ЕС. По-моему, это первая ваша встреча, на которой обсуждалась Беларусь и ее перспективы вступить в ЕС (поправьте, если не права). Вы считаете, Беларусь должна двигаться в сторону ЕС?

- Раньше мы не говорили о том, что Беларусь готова вступить в Евросоюз, потому что наша борьба не была геополитической. Мы никогда не спрашивали у белорусов, куда бы они хотели двигаться. Сейчас наступил момент, когда белорусам пора определяться.

Беларусь втянули в войну России против Украины. Россия ассоциируется у белорусов с войной, насилием, грабежами, репрессиями, а Европа - с безопасностью. Ведь наши белорусы уезжают от репрессий не в Россию, а в Европу. Думаю, все больше и больше людей будет понимать, что нам нужна безопасная страна. Возможно, выбор будет очевиден. Но, в первую очередь, это вопрос выбора самих белорусов.

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