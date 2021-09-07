Комментарий: Колесникова и Знак войдут в историю Беларуси

Обозреватель газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий приговору белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

"Мария Колесникова и Максим Знак сидят в тюрьме за дела, которые в любой свободной стране сделали бы их уважаемыми в обществе людьми. Они вели предвыборную борьбу в пользу кандидата с умеренной программой реформ, работали над мирной сменой власти демократическим путем и требовали соблюдения законов. Разумеется, в глазах Лукашенко, который чинит произвол и насилие, а также его приспешников, это преступление еще более тяжкое от того, что эти оба, даже зная, что им грозит, все же решили остаться в Беларуси. Это было актом сопротивления. То, что Колесникова смогла воспротивиться своему выдворению из страны, было поражением для режима Лукашенко.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

О том, насколько неуверенно чувствует себя Лукашенко даже после насильственного подавления массовых протестов и как боится притягательной силы, на которую способна в первую очередь Колесникова, можно судить по тому, что он не рискнул сделать публичным судебный процесс над Знаком и Колесниковой. Улыбка, с которой оба оппозиционера в день вынесения им приговора одарили своих преследователей из клетки в зале суда, войдет в иконографию белорусского демократического движения.

Можно предположить, что Лукашенко также попробует сломить Колесникову и Знака, как его приспешники делали это в прошлые годы с тысячами других, менее известных жертв, которых подвергали физическим и моральным пыткам и издевались над ними. ЕС как демократический сосед Беларуси не должен вернуться к обычной повестке после того, как выразит положенное возмущение несправедливым приговором. У него нет рычагов, чтобы добиться освобождения политических заключенных в Беларуси. Но он должен всеми средствами, которые имеются в его распоряжении, оказать давление на диктатора Лукашенко. Потому что то, как он нарушает права человека, переходит все границы, как и его попытки использовать мигрантов в качестве оружия против ЕС".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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