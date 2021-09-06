Правительство Германии резко осудило приговоры Колесниковой и Знаку

Правительство Германии осудило решения Московского областного суда, приговорившего к 11 и 10 годам лишения свободы членов Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Берлин считает эти приговоры "олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима", заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse), отвечая на вопрос корреспондента DW.

По ее словам, Колесникова и Знак входят в число наиболее мужественных представителей мирного протестного движения в Беларуси, которые "после фальсифицированных президентских выборов боролись за свободу, демократию и права человека" в этой стране. Кроме того, Берлин осуждает "превращение правосудия в инструмент политического преследования в Беларуси", указала далее Зассе.

"Германия выражает Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем другим политическим заключенным в Беларуси полную солидарность. Федеральное правительство требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Разумеется, мы продолжим оказывать давление на белорусский режим и активно поддерживать белорусское гражданское общество", - добавила она.

Приговоры Колесниковой и Знаку

Ранее в тот же день Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности и приговорил к 11 годам тюрьмы. Одновременно суд приговорил Знака к 10 годам заключения, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. Адвокат Максим Знак был задержан также в сентябре, ему было предъявлено обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебный процесс в отношении Колесниковой и Знака начался 4 августа и проходил в закрытом режиме.

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