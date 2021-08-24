Освобождение политзаключенных в Беларуси. Кого еще помилует Лукашенко?

Освобождение по помилованию политзаключенных фигурантов дела "Пресс-клуба Беларусь", а также менеджера IT-компании Pandadoc Виктора Кувшинова, все в Беларуси, безусловно, восприняли радостно, ведь эти люди много месяцев провели в СИЗО по надуманным причинам. В то же время в стране остается еще 645 политзаключенных, и их число с каждым днем только увеличивается. Почему освобождение началось именно сейчас, будут ли власти Беларуси выпускать других политзаключенных и кто может быть следующим на очереди?

Власти Беларуси хотят начать восстанавливать контакты с Западом

Разговоры о помиловании или даже амнистии политзаключенных в Беларуси появились еще весной этого года. Тогда белорусские СМИ сообщали, что некоторым заключенным (в том числе еще не осужденным) предлагают написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко и досрочно выйти на свободу. Ответственным за этот процесс в публичном пространстве стал Юрий Воскресенский, бывший политзаключенный, а сейчас - глава провластного "Круглого стола демократических сил".

Один из советников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вечерко утверждает, что еще в мае белорусские власти обещали западным дипломатам выпустить 100-150 человек: "Но потом случился инцидент с Протасевичем, и они пошли на эскалацию, но постоянно ее проводить невозможно, поэтому и отпустили пару человек".

Франак Вечерко

В целом, по его словам, выход нескольких политзаключенных - это единичные случаи и сейчас нельзя говорить о тенденции или изменении курса. "Ясно, что Лукашенко собирается провернуть схему, которую уже использовать много раз: обменять политзаключенных на смягчение санкций. Но мы призываем иностранных партнеров не вестись на это, предупреждаем, что это игра и манипуляция", - говорит Вечерко.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров также полагает, что нет никакой причины, почему это произошло именно сейчас. "Нет никакой привязки к датам, ничего не произошло и ни к чему не готовятся сейчас. Это ранее запущенный процесс в логике установления диалога с западными странами". Как говорит эксперт, власти хотят начать хоть какой-то процесс освобождения политзаключенных, ждут, что он будет позитивно оценят Западом и таким образом хотят восстановить контакты.

Выпустили тех, кто не станет "геройствовать"

Первыми из политзаключенных, кто вышел по помилованию стали журналисты из "Пресс-клуба Беларусь". Глава организации Юлия Слуцкая на вопрос DW о том, почему освобождение политзаключенных началось именно с них, ответить затруднилась. "Может, в каких-то списках мы были в топе, может мы были очень заметны в мировой повестке. Я не знаю. Я могу только гадать, я сейчас сильно оторвана от реальности", - сказала Слуцкая. Она подчеркнула, что Юрий Воскресенский к ее освобождению не имеет никакого отношения.

Политолог Андрей Егоров

Советник Тихановской также не пытается искать в логику в том, почему именно эти люди были освобождены первыми. "Может, они считают, что журналисты на виду для Запада, они улучшат репутацию режима и им удастся их освобождение обменять на не введение новых санкций. Политических лидеров, конечно, освобождать не будут - в них видят прямую угрозу и новые очаги протеста", - говорит Вечерко.

Андрей Егоров полагает, что для властей было выпустить тех, кто с их точки зрения значим и довольно известен, но в то же время не несет угрозу. "Эти люди не могут сразу же стать символическими лидерами, которые сконцентрируют на себе политическое внимание, не смогут разрушить планы властей. Тем более их выпускают с прошениями о помиловании, где люди соглашаются в своих преступлениях и тем самым поддерживают риторику властей".

Разговоры о том, кого отпустят следующими, Егоров называет спекуляцией. "Не важно, из какой они группы, их будут выпускать по другим характеристикам. Очевидно, Николая Статкевича не освободят, ведь он выйдет и продолжить делать то, что делал всегда. Выпускать будут тех, кто менее опасен, меньше значит для политической мобилизации, кто не будет "геройствовать", - предполагает политолог.

Воскресенский обещает освобождение политзаключенных в сентябре

Главный вопрос сейчас - будут ли власти Беларуси продолжать выпускать политических заключенных. Юрий Воскресенский, который курирует помилование политзаключенных и составляет списки тех, кто готов просить прошение о помиловании, говорит, что этот процесс планируется завершить ко Дню народного единства, назначенному 17 сентября. Первую часть списка из 100 человек Воскресенский передал Лукашенко на большом разговоре 9 августа, а остальную часть планирует передать к 1 сентября.

"По этическим причинам мы не раскрываем фамилии тех, кто находится в этих списках (а это активисты, журналисты и студенты), и надеемся что к середине или концу сентября, большинство смогут обнять своих родных, как это уже произошло с теми, кто вышел на свободу на прошлой неделе", - заявил Воскресенский в комментарии для DW. Он также отметил, что для продолжения процесса освобождения большое значение будет иметь поведение тех, кто уже вышел.

Освобождение политзаключенных - пробный шаг

В целом, шаг с освобождением политзаключенных эксперты называют пробным. "Это попытка измерить реакцию общества и Запада, купят ли это как послабление", - считает Вечерко. Андрей Егоров, соглашаясь, называет глупой логику тестирования малыми шагами. "Когда в стране 645 политзаключенных, вы выпускаете пару человек и еще пятерых сажаете - ничего не меняется. Такие действия сохраняют статус-кво и ни на что повлиять не могут", - говорит политолог.

В действительности изменить ситуацию может лишь полное освобождение по любой схеме всех политзаключенных, считает Франак Вечерко. "Это могло бы быть сигналом, что власти готовы для диалога. Мы рады за всех, кто выходит, но выпуск небольшой группы, 3% от числа всех заключенных - это не диалог", - убежден советник Тихановской.

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