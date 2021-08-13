 В Беларуси освобождены четыре оппозиционных журналиста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.08.2021

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Беларусь

В Беларуси освобождены четыре оппозиционных журналиста

Четыре участника "Пресс-клуба Беларусь" вышли на свободу после их помилования Александром Лукашенко. Еще два фигуранта дела отказались подавать прошение о помиловании.

Основательница Пресс-клуба Беларусь Юлия Слуцкая

Основательница "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая

Четыре участника "Пресс-клуба Беларусь", находившиеся в заключении почти восемь месяцев, в четверг, 19 августа, вышли на свободу, после того как их помиловал Александр Лукашенко. Из минского СИЗО были освобождены основательница клуба Юлия Слуцкая, ее сын Петр, директор организации Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко.

В заключении остаются еще два фигуранта дела "Пресс-клуба". Одна из них - член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции экс-журналистка государственной Белтелерадиокомпании (БТ) Ксения Луцкина. После ухода с БТ Луцкина занималась созданием независимого телеканала. В заключении находится и бывший оператор БТ Денис Соколовский. Они отказались подавать Лукашенко прошение о помиловании.

Юлию Слуцкую и ее сына, оператора Петра Слуцкого задержали в конце декабря 2020 года в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Сергея Ольшевского обвинили в соучастии, остальных фигурантов дела - в пособничестве.

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.

Бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, ныне сотрудничающий с администрацией Лукашенко, 9 августа передал ему список "раскаявшихся" из 100 фамилий. Однако многие оппозиционеры отказались писать прошение о помиловании.

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    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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