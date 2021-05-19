 С начала года список политзаключенных в РФ пополнился 108 новыми именами | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2021

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Россия

С начала года список политзаключенных в РФ пополнился 108 новыми именами

Правозащитный центр "Мемориал" обновил списки политзаключенных в России. За семь месяцев в них добавились 108 новых имен. Общее число политзэков возросло до 410 человек.

Мемориал признал политзаключенными журналистов студенческого журнала Doxa (на фото: редактор Владимир Метелкин в суде, 14 апреля 2021 г.)

"Мемориал" признал политзаключенными журналистов студенческого журнала Doxa (на фото: редактор Владимир Метелкин в суде, 14 апреля 2021 г.)

По подсчетам российского правозащитного центра "Мемориал", за семь с половиной месяцев, прошедших с начала 2021 года, общее количество политических заключенных в России увеличилось на 61 - с 349 до 410 человек. Об этом правозащитники сообщили в понедельник, 16 августа, опубликовав обновленные списки политзаключенных.

При этом количество новых имен в списках политзэков, добавленных в них с начала года, еще больше - 108. Разница объясняется тем, что 47 человек вышли на свободу.

Правозащитники обращают внимание на то, что включение в списки новых имен не только отражает изменения в судьбах людей - новые аресты, изменения мер пресечения, вынесение приговоров, связанных с лишением свободы, - но и является результатом работы по анализу уголовных дел, фигуранты которых попали за решетку ранее. "Тем не менее изменения в списках в целом отражают динамику общей ситуации с политзаключенными", - говорится в сообщении правозащитного центра.

По данным "Мемориала", из общего числа политзаключенных 329 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 81 - по другим политическим мотивам.

Навальный и его сторонники - в списке политзэков

К новым политическим заключенным сотрудники "Мемориала" причислили, в частности, как самого создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, так и арестованных участников акций солидарности с ним в январе 2021 года, а также тех, кто рассказывал о протестах в сети (фигуранты "санитарного дела", журналисты студенческого издания Doxa). Кроме того, продолжились преследования, связанные с высказываниями и распространением информации в интернете, а в преддверии выборов в Госдуму по "разным незаконным и необоснованным обвинениям" уголовному преследованию подверглись многие потенциальные кандидаты.

В "Мемориале" также констатируют не прекращающееся давление на верующих: лишь за последние семь месяцев политзаключенными признаны девять несправедливо осужденных по делу о взрыве в петербургском метро, более 20 мусульман, обвиненных в членстве в запрещенных организациях "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", а также 46 свидетелей Иеговы, оказавшихся под домашним арестом или за решеткой.

По оценке правозащитников, реальное число лишенных свободы по политическим мотивам существенно больше; имена многих людей, вероятно являющихся политзаключенными, не попали в списки. Информация о них собирается, а обстоятельства их преследования изучаются.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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