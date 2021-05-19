С начала года список политзаключенных в РФ пополнился 108 новыми именами

По подсчетам российского правозащитного центра "Мемориал", за семь с половиной месяцев, прошедших с начала 2021 года, общее количество политических заключенных в России увеличилось на 61 - с 349 до 410 человек. Об этом правозащитники сообщили в понедельник, 16 августа, опубликовав обновленные списки политзаключенных.

При этом количество новых имен в списках политзэков, добавленных в них с начала года, еще больше - 108. Разница объясняется тем, что 47 человек вышли на свободу.

Правозащитники обращают внимание на то, что включение в списки новых имен не только отражает изменения в судьбах людей - новые аресты, изменения мер пресечения, вынесение приговоров, связанных с лишением свободы, - но и является результатом работы по анализу уголовных дел, фигуранты которых попали за решетку ранее. "Тем не менее изменения в списках в целом отражают динамику общей ситуации с политзаключенными", - говорится в сообщении правозащитного центра.

По данным "Мемориала", из общего числа политзаключенных 329 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 81 - по другим политическим мотивам.

Навальный и его сторонники - в списке политзэков

К новым политическим заключенным сотрудники "Мемориала" причислили, в частности, как самого создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, так и арестованных участников акций солидарности с ним в январе 2021 года, а также тех, кто рассказывал о протестах в сети (фигуранты "санитарного дела", журналисты студенческого издания Doxa). Кроме того, продолжились преследования, связанные с высказываниями и распространением информации в интернете, а в преддверии выборов в Госдуму по "разным незаконным и необоснованным обвинениям" уголовному преследованию подверглись многие потенциальные кандидаты.

В "Мемориале" также констатируют не прекращающееся давление на верующих: лишь за последние семь месяцев политзаключенными признаны девять несправедливо осужденных по делу о взрыве в петербургском метро, более 20 мусульман, обвиненных в членстве в запрещенных организациях "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", а также 46 свидетелей Иеговы, оказавшихся под домашним арестом или за решеткой.

По оценке правозащитников, реальное число лишенных свободы по политическим мотивам существенно больше; имена многих людей, вероятно являющихся политзаключенными, не попали в списки. Информация о них собирается, а обстоятельства их преследования изучаются.

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