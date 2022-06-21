Тихановская в ПАСЕ: Агрессор должен быть подвергнут санкциям

Война России против Украины стала трагедией для Европы, которая может продолжаться еще долго, если правительства европейских стран "откажутся от своих ценностей и не смогут действовать во время". Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время дебатов на высоком уровне на тему "Поддержание демократической безопасности в Европе", которые прошли во вторник, 21 июня, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

"Украинцы не отказались от этих ценностей. Они проявили смелость, чтобы действовать. Они знают, что нападение на их суверенитет - это нападение и на наш суверенитет. Они знают, что если дать медведю себя укусить, то это только возбудит его аппетит. Поэтому украинцы продолжают бороться и верить, а трагедия Европы пока продолжается", - отметила с трибуны ПАСЕ Тихановская.

Простые белорусы противостоят войне в Украине

По ее словами, белорусы также продолжают бороться за европейские ценности, несмотря на жесткие преследования со стороны властей. Тихановская сообщила, что более двух тысяч граждан РБ были задержаны за протесты против войны в Украине. По ее выражению, "белорусские партизаны совершили более 80 актов саботажа, направленных против российской армии, а 1,5 тысячи добровольцев из Беларуси" сражаются сейчас на стороне ВСУ.

Лидер белорусской оппозиции считает, что если "мы вместе продемонстрируем уважение к свободе и правам человека, то это станет основой для мира" и "трагедию в Европе" удастся преодолеть. "Мы должны подвергнуть санкциям агрессора, который нам угрожает", - подчеркнула она. И указала на необходимость делать различие между режимом и "простыми людьми, которые поступают правильно".

"Лживые версии стали поводом для вторжения"

Международные организации и институции должны создать новые способы коммуникации, чтобы продвигать свои ценности. "Эту истину хорошо усвоили автократы и начали действовать как у себя в стране, так и заграницей", - считает министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, принявший участие в дебатах как глава Комитета министров СЕ.

Саймон Ковени

Говорить по сути, формировать нарративы, пусть и полностью лживые, обещать простые решения сложных проблем, апеллировать к эмоциям, чаще всего в страху, а также спекулировать на стремлениях людей к самоуважению и самоидентификации - таковы, по мнению Ковени, главные инструменты дезинформации, к которым прибегают автократические режимы.

"Год назад мы читали длинную статью Владимира Путина о России и ее связях с Украиной. Его версия исторических событий - ложная. Но для него она стала поводом для вторжения. И на нас, демократах, лежит задача противостоять таким лживым историям. Но мы также должны распространять и великие истины", - добавил ирландский министр.

СЕ соберется на саммит высокого уровня

Как известно, Беларусь не является членом СЕ. Но участники дебатов поддержали инициативу Светланы Тихановской по созданию спецкомитета Совета Европы по вопросам отношений с этой страной. В его состав войдут представителя руководящих органов СЕ и представители демсил и гражданского общества Беларуси.

Предполагается, что комитет будет определять приоритеты и сферы сотрудничества. "Мы найдем наилучший способ, чтобы общаться с белорусской оппозицией в изгнании и голосами гражданского общества, существующего в Беларуси, несмотря на огромной давление", - пообещала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

По ее словам, Совету Европы нужно сформировать новые механизмы для ответа на новые реалии и вызовы для безопасности на континенте. Для этого в СЕ будет создана специальная аналитическая группа из семи членов, которая начнет свою работу уже на следующей неделе. Наработки группы станут основой для саммита глав государств-членов СЕ, который, как сообщила Пейчинович-Бурич, пройдет в ноябре 2022 года.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза 30 лет непростой дипломатии В 2022 году дипломатическим отношениям Республики Беларусь и Евросоюза исполняется 30 лет. 28 из них страну возглавляет Александр Лукашенко, и за это время отношения Минска и Брюсселя проходили различные стадии – от сближения и расширения сотрудничества в различных сферах до резкого отдаления и взаимных санкций. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW.

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 г. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 г., резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска - разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 г. Евросоюз не считает их демократичными. Не был признан законным и референдум 2004 г., давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Последней каплей стали президентские выборы 2020 г.: страны ЕС не признали победу Лукашенко и прервали с ним дипломатические отношения.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы До событий 2020 г. послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998-го их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999-го. В феврале 2012 г. 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым Минск предложил поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Непризнание Лукашенко и отъезд послов ЕС После того, как в сентябре 2020 г. Лукашенко провел тайную "инаугурацию", Евросоюз заявил о непризнании его в качестве президента Беларуси. В результате последовавших санкций ЕС МИД РБ отозвал своих послов из Польши и Литвы и предложил послам этих стран покинуть Беларусь. Позже из страны был вынужден уехать также глава представительства ЕС в Беларуси.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Впервые отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 г. Либерализация 2007-2008 гг. завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 г. в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Украинский фактор нормализации В 2015 г. отношения Минска и Брюсселя достигли наивысшей точки после событий декабря 2010 г. Усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине способствовали ускоренной нормализации отношений с Западом и, в частности, с ЕС. Освобождение политзаключенных и отсутствие репрессий во время президентских выборов 2015 г. дали Брюсселю формальное основание "заморозить" большинство санкций.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции ЕС после выборов 2020 года После выборов 2020 г. Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Минска за фальсификацию результатов голосования и за репрессии в отношении протестующих. С учетом последнего, пятого пакета санкций, принятого в декабре 2021 г., в санкционных списках находятся 183 человека, включая самого Александра Лукашенко, а также 26 предприятий.

История отношений Беларуси и Евросоюза Принудительная посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 г. самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта. В результате был задержан находившийся на борту бывший редактор оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции в отношении "Белавиа" Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток. В ответ на перехват самолета ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью, а самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ было запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

История отношений Беларуси и Евросоюза Мигрантский кризис Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября 2021 г. Многочисленные группы беженцев, находившихся в Беларуси, в течение нескольких недель пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В Европе назвали организацию незаконной миграции с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 г. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но очень скоро выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество без договора Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Минск надеялся подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства", которая стала бы первым шагом к заключению базового соглашения, однако подписание документа все время откладывалось. А т. к. он имел фиксированный временной период (2017-2020 гг.), то за время переговоров был вообще утрачен его смысл.

История отношений Беларуси и Евросоюза Выход Беларуси из "Восточного партнерства" В конце июня 2021 г., в ответ на санкции, последовавшие после принудительной посадки самолета Ryanair, Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства". Евросоюз до этого уже заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Поэтому на саммит ВП 15 декабря 2021 г. приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство В последние годы Евросоюз был для Беларуси вторым по важности торговым партнером после России. На экспорт шли в основном нефтепродукты. По данным МИД РБ, товарооборот с ЕС в 2020 г. составил 12 млрд долларов США, снизившись на 9,2% к 2019 г. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1 млрд долларов (аналогичное в 2019 г.). Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 18,8% (18,5% в 2019 г.).

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза В 2014-2020 гг. пакет помощи ЕС для Беларуси составил 170 млн евро. Финансировались совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Велись переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии, действовала программа для студентов. После выборов 2020 г. ЕС пересмотрел свою помощь Беларуси, полностью отказавшись от сотрудничества с властями на национальном уровне.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономические санкции ЕС В июне 2021 г. Евросоюз ввел против Беларуси экономические санкции. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

История отношений Беларуси и Евросоюза Война России против Украины 24 февраля 2022 г. Россия напала на Украину. Несмотря на заверения Лукашенко о том, что белорусские военные не участвуют в войне, ЕС и международное сообщество рассматривают Беларусь как соучастницу военного преступления России против Украины. 27 февраля Евросоюз заявил о новых санкциях против Беларуси, которые затронут импорт нефтепродуктов, табачных изделий, дерева, цемента и стали. Автор: Галина Петровская, Мария Василькова

