На повестке дня сессии ПАСЕ - война России против Украины

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), начавшаяся в понедельник, 20 июня, в Страсбурге, открылась минутой молчания в память погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Президент ПАСЕ Тини Кокс призвал руководство России "немедленно прекратить войну, для начала которой не было ни единой причины".

Нынешняя сессия - первая после распространения COVID-19, которая проходит полноценном очном формате, в условиях физического присутствия депутатов ПАСЕ. Исключение сделано только для украинской делегации. Руководство ассамблеи учло, что по понятным причинам не все украинские депутаты смогут лично приехать в Страсбург.

На ПАСЕ приглашена Тихановская

Но, как сообщил DW член делегации от Украины Алексей Гончаренко, большая часть его коллег присутствует в зале заседаний ПАСЕ. "Задача Украины - максимально использовать эту площадку для того, чтобы озвучить все важные для нас темы и расставить все акценты", - объяснил Гончаренко. Он также отметил, что в условиях полноценной работы сессии у украинских депутатов появилась возможность кулуарного общения с "представителями политических элит стран-членов Совета Европы (СЕ)" и они собираются в полной мере ею воспользоваться.

Если говорить о повестке дня сессии, то ее почти полностью "сформировала" война России против Украины. Во вторник, 21 июня, депутаты обсудят и примут резолюцию о том, как СЕ должен реагировать на последние вызовы безопасности в Европе. В тот же день руководство СЕ, главы политических групп ПАСЕ и специальные гости сессии - министры иностранных дел Ирландии и Финляндии - проведут интерактивные дебаты на высоком уровне на тему "Поддержка демократической безопасности в Европе". На дебаты приглашена также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Блок гуманитарных вопросов, связанных с последствиями войны в Украине, состоящий из трех резолюций, депутаты рассмотрят в среду, 22 июня. Они посвящены проблемам миграции, вызванной российской агрессией, защите детей-беженцев, находящихся без сопровождения родителей или опекунов, и проблемам правовой защиты женщин во время и после военных конфликтов. Кроме того, во время открытия сессии депутаты проголосовали за то, чтобы провести текущие дебаты на тему "Последствия блокады Черного моря".

Снятие флага России перед зданием Совета Европы в Страсбурге, 16 марта 2022 года

О России без России

Особенностью нынешней сессии ПАСЕ является то, что депутаты проведут дебаты и голосование по двум резолюциям, непосредственно касающимся вопросов нарушения прав человека и принципов верховенства права в России. Как известно, 16 марта этого года Россия была исключена из состава СЕ из-за "неcпровоцированного военного вторжения в Украину". Таким образом, делегация Госдумы РФ автоматически потеряла свое представительство в ПАСЕ, а сама ассамблея лишилась права осуществлять комплексный мониторинг соблюдения прав человека в России. Тем не менее, на обсуждение нынешней сессии во вторник, 21 июня, вынесены резолюции "Необходимость восстановления прав человека и верховенства права в регионе Северного Кавказа" и "Дела политических заключенных в РФ".

Как объяснили DW в пресс-службе СЕ, подготовка резолюций ПАСЕ - вопрос не нескольких недель или месяцев. И работа над докладами о нарушениях прав человека на Северном Кавказе и политических заключенных в РФ началась в 2017 и 2020 годах соответственно, когда Москва еще входила в состав СЕ, поэтому докладчики продолжили свою деятельность и после исключения РФ.

Кроме того, в резолюции ПАСЕ об ответе СЕ на агрессию России против Украины, принятой во время апрельской сессии, депутаты пообещали, что, несмотря на жесткое неприятие политики Кремля ПАСЕ будет последовательно усиливать сотрудничество с российским гражданским обществом. Именно потому ситуация с правами человека в РФ еще не раз станет поводом для обсуждения в сессионном зале ПАСЕ, несмотря на то, что Россия больше не является членом Совета Европы.

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