 Гнев, шок и полная поддержка Украины в ПАСЕ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.04.2022

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Европа

Гнев, шок и полная поддержка Украины в ПАСЕ

ПАСЕ призвала создать международный трибунал для расследования преступлений, совершенных руководством РФ, а также использовать конфискованное имущество российских олигархов для нужд украинских беженцев.

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), фото из архива

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), фото из архива

Нынешняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшаяся в Страсбурге в понедельник, 25 апреля, стала первой за последние 24 года, которая проходит без хотя бы формального участия делегации Госдумы РФ. 16 марта уставные органы Совета Европы (СЕ) приняли решение исключить Россию из состава СЕ из-за военного вторжения в Украину.  Последствия российской агрессии и то, каким образом страны СЕ могут помочь Украине продолжать бороться за свое существование, в среду стали ключевой темой всего пленарного заседания ПАСЕ. Во время дебатов депутаты ассамблеи не сдерживали эмоций.

Срочно учредить специальный международный уголовный трибунал

"Продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины сама по себе является актом беспрецедентной тяжести, а ее далекоидущие последствия ощущаются во всем мире", - говорится резолюции ПАСЕ, за которую депутаты проголосовали почти единогласно. Страны-члены Совета Европы должны демонстрировать единство и решимость в поддержке Украины и при этом оказывать максимальное давление на власти России, чтобы вынудить Москву прекратить войну против украинского государства. Депутаты ПАСЕ убеждены, что действия международного сообщества в ответ на агрессию Кремля "определят будущее европейской истории".

Страны-члены СЕ должны увеличить помощь для поддержки усилий Украины по "защите ее территорий, включая воздушное пространство", а также оказывать всевозможное содействие украинским гражданам, спасающимся от последствий войны.

Снятие флага России перед зданием Совета Европы в Страсбурге, 16 марта 2022 года

Снятие флага России перед зданием Совета Европы в Страсбурге, 16 марта 2022 года

В ассамблее "обеспокоены растущим числом свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами в контексте агрессивной войны в Украине, часто нацеленных на наиболее уязвимые слои населения". Поэтому ПАСЕ призвала страны-члены СЕ использовать по возможности свою юрисдикцию для расследования предполагаемых нарушений прав человека, гуманитарного права и других международных преступлений, совершенных на территории Украины.  Кроме этого, депутаты призывают "срочно учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования и судебного преследования преступлений против мира, совершенных политическим и военным руководством Российской Федерации".

 "Мы поражены жестокостью российской армии"

"Когда мы проснулись утром 24 февраля, это был уже другой мир, другая Европа. Но я все еще не могу в это поверить", - так начал свое выступление на дебатах, предшествующих голосованию, автор доклада, который лег в основу резолюции, немецкий депутат от группы социалистов Франк Швабе (Frank Schwabe).Он подчеркнул, что сегодня все страны-члены СЕ должны быть солидарны с Украиной, а "все наши мысли и чувства должны быть с украинцами". Швабе отметил, что хотя дискуссия в ПАСЕ не может быть посвящена вопросам поставок оружия, поскольку СЕ занимается правами человека, но все же в резолюции содержится призыв увеличить помощь Украине для защиты ее воздушного пространства.

Кладбище в Буче и тела убитых людей перед захоронением

Кладбище в Буче и тела убитых людей перед захоронением

Французский депутат от группы либералов Жак Мэр отметил, что за время войны национальные правительства европейских стран и ЕС "заново себя изобрели" и "расширили свои лимиты, например, в плане военной помощи Украине. И хотя СЕ тоже "не бездействовал", в частности, оперативно  запустив  процедуру по исключению России из состава организации, но "на самом деле Страсбург все еще слишком бюрократичен". Мэр объяснил свою критику тем, что Совет Европы отказывается возобновлять деятельность своего офиса в Киеве, пока не будет принят План действий по Украине, а Комиссар по правам человека СЕ "не может приехать в Украину, потому что условия ее мандата этого не позволяют".

Многие выступающие с возмущением и болью отмечали ужасающие преступления против женщин и детей, совершенные российскими солдатами в украинских городах и селах.  "Ми были поражены степенью разрушений и жестокостью российской армии. И еще большим был шок от того, что мы увидели вторжение и войну, развязанную членом Совета Безопасности ООН", - сказала французский депутат Жак Ле Ней ("Группа либералов и демократов за Европу"), призвавшая своих коллег "оказывать все возможное давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить войну".

"В российских нефти и газе много украинской крови"

Часть депутатов из состава украинской делегации лично прибыли на сессию ПАСЕ. Представитель Украины от группы консерваторов Алексей Гончаренко рассказал в своем выступлении о том, что он и его коллеги из делегации, пребывая в мирном Страсбурге, продолжают вздрагивать от звуков пролетающих самолетов, потому что принимают их за звуки российских ракет.

"Нам нужны реальные санкции против России. Прекратите покупать российские нефть и газ, в них много украинской крови!", - обратился к залу политик. Он также призвал предоставить Украине оружие и поддержать ее на "европейском пути". "Если мы достаточно хороши для того, чтобы умирать за европейские ценности, может быть, мы хороши и для того, чтобы стать частью европейской политической семьи?" - задал вопрос Гончаренко. Он призвал европейских депутатов "не поучать" Украину, а помогать ей, став с ней "плечом к плечу". "Иначе Путин пойдет дальше, и уже вы будете принимать звук самолета за звук российской ракеты", - предостерег украинский депутат.

Капиталы российских олигархов должны пойти на нужды Украины

Сразу же после голосования за резолюцию об агрессии России ПАСЕ приступила к обсуждению доклада о возможных способах использовании замороженных активов. Один из пунктов принятой по этому поводу резолюции был посвящен капиталам российских олигархов, замороженным в рамках международных санкций. К таким активам ПАСЕ рекомендует применить принцип "социального повторного использования для нужд украинских беженцев и жертв российских бомбардировок".

Что касается российских олигархов,  подпадающих под адресные санкции за их причастность к войне РФ против Украины, то резолюция  призывает "незамедлительно выявить и заморозить как можно больше" принадлежащих им активов, а также использовать объекты подсанкционной недвижимости, в частности, дома и квартиры для приема украинских беженцев. Кроме того, в резолюции отмечается, что Россия будет обязана возместить ущерб, причиненный развязанной Кремлем войной, и активы олигархов станут "способом частичного погашения финансового долга РФ перед Украиной".

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    Автор: Николай Пермяков


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