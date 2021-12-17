Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Татьяна Хомич рассказали о своем видении будущего Беларуси

26 мая 2022 года в Ахене пройдет церемония вручения Международной премии имени Карла Великого трем лидерам белорусской оппозиции: Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. В отличие от Тихановской и Цепкало, Мария Колесникова, которая сейчас отбывает срок в колонии, лично присутствовать в Ахене не может, поэтому от ее имени премию примет ее сестра Татьяна Хомич.

Международная премия имени карла Великого вручается с 1950 года личностям и организациям за заслуги в деле объединения Европы. В разные годы лауреатами этой престижной премии были президент Франции Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск, а также Ангела Меркель (Angela Merkel) во время ее пребывания на посту канцлера ФРГ.

По традиции лауреаты премии за день до ее вручения встречаются со студентами Рейнско-Вестфальского технического университета (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH) Ахена. 25 мая желающие послушать Тихановскую, Цепкало и Хомич собрались в огромной аудитории современного университетского корпуса. Среди них - студенты, преподаватели RWTH и просто интересующуюся публика различных возрастов. То и дело мелькали бело-красно-белые флаги белорусского протестного движения, некоторые молодые люди были одеты в вышиванки в бело-красных тонах.

За европейские ценности

Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало и Татьяну Хомич зрители встретили овациями стоя. С вступительной речью выступил ректор RWTH Ульрих Рюдигер (Ulrich Rüdiger). Он подчеркнул, что все лауреаты предыдущих лет несомненно полностью заслужили Международную премию имени Карла Великого за свой вклад в Европу, основанную на мире и демократии. "Но я должен признать, - отметил Ульрих Рюдигер, - что я еще никогда не находился под таким глубоким впечатлением… Мы все глубоко тронуты вашей борьбой и жертвами, которые вы приносите в личном плане, - подчеркнут он, обращаясь к лауреаткам. – И в этой связи, конечно, наши мысли особенно обращены к Марии Колесниковой, которая не может быть здесь сегодня… Мы все с нетерпением ожидаем того момента, когда она будет на свободе и вновь сможет поднять свой голос". Эмоциональное обращение ректора публика несколько раз прерывала овациями, люди в зале были заметно тронуты.

Затем слово было предоставлено каждой из трех лауреаток. Первой выступила Светлана Тихановская. Она отметила, что Международная премия имени Карла принадлежит не ей лично и не "трио", получившему премию, а всем белорусам за их мирное противостояние против тирании, в том числе и политическим заключенным, среди которых и Мария Колесникова. "Вчера, - напомнила Светлана Тихановская, - Мария получила еще одну "награду" - она была официально признана режимом Лукашенко "террористкой".

Затем Светлана Тихановская вернулась к белорусским событиям почти двухлетней давности. Мирный протест белорусов объединил Европу, считает политик. "Сегодня это единство важно как никогда, - подчеркнула она. Важно для мира в Украине, важно для демократии в Беларуси. Диктаторы стараются разъединить объединенный Запад, США и Европу, вбить клин между странами Евросоюза. Они шантажируют мир угрозами миграции, голода, ядерного оружия. Они надеются, что перед ними отступят. Но этого не должно случиться… Европа должна защитить свои ценности".

"Не забывайте о Беларуси"

Татьяна Хомич рассказала в своем выступлении, что каждый день после ареста сестры посвящает борьбе за ее освобождение. Репрессии в Беларуси продолжаются, в том числе и против тех, кто выступает против войны в Украине, отметила она, - а те активисты, кто покинул страну, продолжают свою деятельность за рубежом. Татьяна Хомич остановилась на значительном человеческом потенциале, которым обладает Беларусь. "Но белорусские власти не верят в наш народ. Но так же, как я не перестану говорить о Марии и стараться спасти ее, так не сдадутся и белорусы, пока все наши родственники, друзья и тысячи других белорусов не выйдут на свободу", - сказала Хомич.

Вероника Цепкало, рассказывая о репрессиях в Беларуси, упомянула и подписанный недавно Лукашенко закон, по которому за акты терроризма грозит смертная казнь. "Вы можете представить себе: В 21-м веке человека могут приговорить к смертной казни только за то, что он открыто высказывает свое мнение, за критику властей? Мы понимаем, что только вместе можем бороться с этим кровавым режимом", - сказала Вероника Цепкало. Она упомянула также о деятельности возглавляемой ею организации, которая собирает свидетельства женщин, побывавших в застенках белорусских тюрем, подвергшихся пыткам и унижению, и о надежде, что Лукашенко предстанет перед Международным уголовным судом за свои преступления. "Мы понимаем: без вашей помощи мы одиноки. Сейчас все внимание приковано к событиям в Украине, там происходят ужасные вещи. Но, пожалуйста, не забывайте и о Беларуси, о нашей борьбе, о наших политзаключенных", - призвала Цепкало.

Что будет после Лукашенко?

Затем последовали вопросы к лауреаткам. Как объяснил ведущий, вопросы были отобраны заранее, поскольку время дискуссии было очень ограничено. Задавали их студенты, которым было отведено место на подиуме. Первый вопрос касался будущего Беларуси после падения режима Лукашенко. Есть ли у оппозиции планы на будущее, в частности, планы реформ? На это Вероника Цепкало ответила, что целью номер один является избавление от Лукашенко, а затем проведение свободных и справедливых выборов. Светлана Тихановская добавила к ответу коллеги, что эксперты уже работают над программой реформ, которые будут осуществлены после падения режима Лукашенко.

Татьяна Хомич первой целью назвала реабилитацию политических заключенных. А кроме того, по ее словам, понадобится своего рода процесс примирения в обществе - ведь тем, чьи родные были убиты и тем, кого пытали в тюрьмах, придется жить рядом с теми, кто пытал и убивал. Еще одной целью Татьяна Хомич назвала дискуссию по поводу конституции и, в частности, того, быть ли Беларуси парламентской или президентской республикой.

Второй вопрос был о последствиях войны в Украине для Беларуси. Светлана Тихановская подчеркнула, что подавляющее большинство белорусов против войны. Она отметила, что судьбы двух стран взаимосвязаны, и, если Украина выиграет войну, это откроет окно возможности и для белорусов восстать и избавиться от режима Лукашенко.

Следующий вопрос затрагивал отношения между Беларусью и Россией. Белорусы в большинстве своем выступают за независимость и нейтралитет, подчеркнула Татьяна Хомич. По ее словам, люди не хотят быть частью России. Вероника Цепкало, отвечая на этот вопрос, отметила, что сейчас не время говорить о геополитике, потому что надо сначала избавиться от Лукашенко, но после падения его режима Беларуси нужно будет строить хорошие отношения со всеми партнерами и соседями, включая Россию.

Остаться или уехать?

Заключительный вопрос был очень личный. Студентка из Беларуси попросила совета, уезжать ли молодежи из своей страны или оставаться там. Татьяна Хомич на этот вопрос ответила, что, по ее мнению, такого рода советы давать невозможно. Каждый волен решать сам, что ему делать: оставаться или нет. И если вы решите уехать, сказала она, обращаясь к девушке, задавшей вопрос, главное – оставаться белоруской где бы вы ни были. А когда-то наступит день, когда вы сможете вернуться.

Светлана Тихановская в окружении студентов Ахенского университета

После дискуссии Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Татьяна Хомич не ушли сразу из зала, а задержались, чтобы пообщаться со студентами, кому-то дать автограф, с кем-то сфотографироваться. Пробиться к гостьям RWTH удалось и девушке с наброшенным на плечи бело-красно-белым флагом. Ее зовут Евгения и она тоже из Беларуси, рассказала она мне, когда публика стала расходиться. А какие у нее впечатления от встречи? "Было очень трогательно, - поделилась Евгения. - Как на концерте любимой группы, только еще лучше".

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