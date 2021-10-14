Меркель удостоена Европейской премии имени Карла V

Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала лауреатом почетной награды, вручаемой Европейской и иберо-американской академией Фонда Юсте, за заслуги перед Европой.
Король Испании Филипп VI в четверг, 14 октября, вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) Европейскую премию имени Карла V за 2021 год. На торжественной церемонии в старинном католическом монастыре Юсте, расположенном в испанской провинции Касерес, присутствовали, среди прочих, премьер-министр Испании Педро Санчес и посол ФРГ в Испании Вольфганг Дольд (Wolfgang Dold).
Почетная награда, названная в честь императора Священной Римской империи Карла V, вручена Меркель в знак признания ее вклада в объединение Европы, заявил глава правительства автономного сообщества Эстремадура и президент Европейской и иберо-американской академии Фонда Юсте Гильермо Фернандес Вара. Король Испании охарактеризовал Меркель как личность, которая всегда опережала свое время. По его словам, канцлер ФРГ всегда выступала за конструктивные решения, искала компромиссы и тем самым способствовала сплочению Европы, а также тесным отношениям Испании и Германии.
Меркель в своей благодарственной речи призвала европейские страны урегулировать имеющиеся разногласия. "Европа настолько сильна, насколько она едина", - сказала она.
Основанная в 1992 году Европейская и иберо-американская академия Фонда Юсте присуждает Европейскую премию имени Карла V ежегодно с 1995 года. В 2006 году лауреатом премии стал канцлер Германии Гельмут Коль (Helmut Kohl). Как и Международная премия имени Карла Великого, учрежденная немецким городом Ахен, эта награда отмечает заслуги отдельных лиц или организаций в деле европейской интеграции.
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