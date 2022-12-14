Белорусская идентичность. Какая она? Результаты опроса

Какой тип национального самосознания преобладает у белорусов? Как они относятся к власти? Поддерживают ли войну в Украине? Эти и другие темы затрагивает новое, только что представленное исследование белорусской идентичности , проведенное независимым социологом Филиппом Бикановым при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта (Frierdich-Ebert-Stigtung).

С помощью онлайн-опроса (CAWI) удалось узнать мнение 1279 городских жителей старше 18 лет. Социолог делит их на пять категорий в зависимости от отношения к национальному самосознанию и идентичности. При этом он отмечает, что в ответах на некоторые вопросы мог влиять "фактор страха".

Белорусы чаще осознают себя как нация

14% респондентов Филипп Биканов характеризует как "сознательных". Это люди, которые выступают "за максимальное развитие белорусского языка и культуры и имеют проевропейские взгляды". 29% "ностальгируют по СССР", но поддерживают развитие национального самосознания. Их автор называет "советскими". Самая массовая группа (39%) - "формирующиеся". Это те, кто еще не определился со своей позицией. 13% равнодушны к вопросам национальности и не считают ее важной. Противников развития белорусского языка и культуры, респондентов, настроенных пророссийски, автор определяет как "русифицированных". К ним относятся 4% опрошенных.

Так в Беларуси празднуют Крещение Господне Фото: Reuters/V. Fedosenko

Между тем, Биканов отмечает "отдаление понятия "белорус" от материальных понятий", таких как место жительства или гражданство и приближение к "нематериальным" - язык, культура, ценности, патриотизм. Это обстоятельство социолог связывает со значительной эмиграцией из Беларуси в течение последних лет. Одновременно - вероятно, на фоне войны России против Украины - наблюдается снижение веры в так называемое российско-белорусско-украинское "триединство".

Белорусы забывают события 2020?

Социолог утверждает, что на формирование "пророссийского" или даже "антибелорусского" самосознания влияет, постоянное пребывание в официальном белорусском и российском медиапространстве. А большинство опрошенных - "советские", "равнодушные" и "руссифицированные" - потребители продукции именно государственных медиа. Только "сознательные" являются постоянно аудиторией негосударственных СМИ.

На акции протеста в Минске, октябрь 2020 года. События того времени забываются? Фото: Stringer/Reuters

Но даже их доверие к альтернативным медиа снизилось за год с 93% до 82%. "Также растет количество согласных с утверждением, что информация о жестокостях и преступлениях 2020 года, совершенных по указанию руководителей государства, сильно преувеличена или придумана в пропагандистских целях. Вероятно, наблюдается разочарование, "забывание" и переписывание в медиа событий 2020 года", - говорится в исследовании.

Стали ли в 2022 больше доверять власти?

Причиной роста недоверия к негосударственным СМИ может быть "увеличение общего доверия к государственным структурам и одновременно снижения доверия к противникам власти". В 2022 году выросло число тех, кто "удовлетворен" ситуацией в Беларуси, теперь таких 33%, что на 14% больше, чем в минувшем году.

Фото: DW

На цифры, по словам социолога, мог повлиять как "фактор страха" и стремление дать "социально желательный ответ", так и заверения власти о том, что "страна не будет втянута в войну", восприятие нынешнего руководство РБ "как единственного, которое смогло сохранить суверенитет государства".

Несмотря на это, в обществе можно выделить противоположные блоки с разной степенью доверия к государственным и независимым структурам: 21% респондентов ("ярые противники") "крайне не доверяют всем государственным структурам и сильно доверяют независимым", еще 30% - "скорее противники". 9% являются "ярыми сторонниками" власти, 41% - "скорее сторонники".

Как белорусы относятся к интеграции с РФ и войне в Украине?

Также исследование обращает внимание на насущные проблемы белорусов. В первую очередь, респондентов волнуют рост цен, низкие зарплаты и пенсии;война между Россией и Украиной (ее назвали 87% опрошенных); санкции со стороны Евросоюза и США. "Иными словами, наблюдается снижение интереса к проблемам политико-правовой сферы, особенно "выявленным" обществом в ходе политического кризиса 2020 года. Для большей части общества, кроме "сознательных", они, вероятно, вытесняются проблемой российско-украинской войны", - считает социолог.

Бои под Бахмутом Фото: Bulent Kilic/AFP

Филипп Биканов также обращает внимание на отношение белорусов к внешней политике и международным союзам. За союз с Россией высказались 38% респондентов, с ЕС - 15%, 28% выступают за союз с РФ и ЕС одновременно, видеть Беларусь вне всяких геополитических союзов хотели бы 19% опрошенных.

"Если мы у людей "отнимаем нейтралитет" и спрашиваем, вступили бы в ЕС или Россию, нейтральная позиция чаще перетекает в европейский выбор. Люди отвечают, что в ЕС высокий уровень жизни, много работы. А выбор в пользу России объясняют понятиями "мы братья", "мы всегда были вместе и сейчас должны", - комментирует данные Биканов.

По его словам, число поклонников интеграции с РФ немного увеличилось по сравнению с минувшим годом, при этом они часто не могут объяснить, что вкладывают в это понятие. Что касается поддержки войны в Украине, то 41% респондентов отказывается занимать чью-либо сторону, 39% высказывают поддержку России, 20% - Украине.

Раскол в обществе будет увеличиваться?

Такие цифры социолог объясняет обилием в белорусской пропаганде "антиукраинских нарративов". В то же время поддержка Украины аудиторией негосударственных СМИ достигает 44%.

"Белорусы сталкиваются с войной, в большей степени, в виде такого медийного феномена, за войной наблюдают через экраны, через контакт с теми или иными медиа. Это многое может объяснить, - считает эксперт. - Также люди отвечают, что поддерживают Россию, потому что им привычно поддерживать ее в чем угодно, будь то война или футбольный матч. Украина для значительной части белорусов неизвестная страна, которая оторвалась от "триединства".

В целом, подводя итоги исследования белорусской идентичности в 2022 году, автор отмечает, что значительная часть белорусского общества находится на "идентичностном перепутье", а также, что раскол в обществе будет углубляться. "Даже если Лукашенко завтра исчезнет, а к власти придет Тихановская, вызов "как сделать Беларусь домом для всех" будет существенным", - говорит Филипп Биканов.

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