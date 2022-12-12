Белорусским медикам вручают повестки. Что бы это значило?

После объявления мобилизации в России Минобороны Беларуси озаботилось "проверкой данных" военнообязанных. 5 декабря в телеграм-канале "Белые халаты" появилось сообщение о том, что повестки на сборы активно вручают медикам. "Под призыв попадают даже женщины, как врачи, так и медсестры. Сроки сборов - от 10 дней. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к военной части", - говорится в сообщении.

То, что проверка данных медицинских работников в Беларуси действительно проводится, DW на условиях анонимности подтвердили несколько человек. "Моего отца-врача (49 лет) вызывали в военкомат для переписи. Спрашивали о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья", - рассказал один собеседник. По словам другого, "из моих ближайших коллег повестка пришла только одному ординатору. Меня пока не дергали". Третий сообщил DW, что с августа не находится в РБ, но "моей жене звонили по телефону уточнить данные, как и многим из ее отделения".

Так кого и для чего вызывают в военкоматы? Чем грозит медикам получение так называемого "мобилизационного предписания"? Об этом DW поговорила с координатором Фонда медицинской солидарности , созданного для помощи белорусским медикам пострадавшим от репрессий, Лидией Тарасенко.

DW: В последнее время военнообязанных в Беларуси вызывают в военкоматы для "проверки данных". Коснулось ли это медиков?

Лидия Тарасенко: Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах и весях, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами. Людей вызывают на сборы и выдают им так называемые "мобилизационные предписания", т.е. медики получают указания, куда им надо явиться в случае объявления мобилизации. Получение предписания накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны. Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но зачем-то это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии.

- Как вручают повестки?

Лидия Тарасенко Фото: privat

- Кому-то повестка приходит на работу, в почтовый ящик бросают, к кому-то приходят (работники военкомата. - Ред.) по месту прописки. Некоторым просто смс отправляли, мол "придите". Не знаю, насколько сейчас белорусские госорганы расценивают смс как валидный способ вызвать куда-то человека. Власти ищут людей, которые много лет назад уехали из Беларуси. Приходят по месту старой прописки, интересуются у родственников.

- Как в военкоматах объясняют происходящее?

- Чаще всего никак не объясняют, говорят, что это "стандартная процедура". Между тем многие люди, проработавшие в медицине по 20 лет, забыли, где лежит их военный билет, а тут вдруг "стандартная процедура, давайте сверим размеры вашей обуви и противогаза".

Иногда людей запугивают, хотя, думаю, те, кто проводит подобные "проверки", сами боятся и не понимают, что будет дальше. Единственное объяснение, которое выглядит логичным - если вдруг будет мобилизация, чтобы не случилось как в России, когда повестки приходили даже тем, кто уже умер. Почему вообще у нас должна быть объявлена мобилизация? Я считаю, что медикам не следует приходить на такого рода "проверки".

- На ваш взгляд, не спровоцируют ли проверки воинского учета, вручение мобилизационных предписаний волну эмиграции медицинских работников из Беларуси?

- Мне кажется, что существенную волну эмиграции медиков из РБ не спровоцирует уже ничто, даже война. Ведь и до этого случилось достаточно много ужасных вещей, чтобы задуматься об отъезде из Беларуси. (На 8 декабря 2022 года, по данным общереспубликанского банка вакансий, в Беларуси не хватает 4625 врачей-специалистов и 3421 медсестер. - Ред.).

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