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Во время российско-беларусских маневров под Гродно в феврале 2022 года Фото: BELTA/AFP via Getty Images
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Больницы в Беларуси готовятся принимать раненых россиян?

Алесь Петрович
10 мин. назад

Российские мобилизованные проходят обучение на белорусских полигонах, а в местных больницах, говорят инсайдеры, держат про запас койки на случай поступления раненых.

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13 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку, в которой сообщалось, что в Брестской области, особенно в районах, где размещаются прибывающие из России армейские подразделения, "значительно усиливается социальное напряжение". По версии украинского Генштаба, происходит это из-за того, что местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые "массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках". В сообщении также утверждалось, что по этой причине врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, нуждающимся в лечении.

Минздрав Беларуси: свободных коек в больницах предостаточно

Хотя сводка украинской стороны появилась в выходной день, уже через пару часов пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси информацию о переполненных больницах Брестской области опровергла. Минздрав утверждает, что на тот момент в регионе были свободны 437 коек, в том числе в хирургических и реанимационных отделениях.

Больница в Беларуси 
От этой белорусской больницы до границы с Украиной рукой податьФото: DW

Более того, в сообщении белорусского ведомства содержится призыв к гражданам соседних стран "не слушать никого" и приезжать на лечение в Беларусь. "Мы приглашаем пациентов из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины для прохождения любого спектра медицинских обследования, процедур и хирургических вмешательств", - прорекламировали свои услуги в Минздраве.

Высказался на эту тему и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Он рассказал журналистам, что в стране не весь коечный фонд в больницах используется в полной мере и есть большой запас некоторых лекарственных препаратов. "Запас - это стратегическая готовность ответить на любые вызовы и я с уверенностью говорю о том, что к этим вызовам мы готовы сверхдостаточно", - заявил глава Минздрава. Он также опроверг сообщения, касающиеся критической обстановки в медицинских учреждениях Брестской области.

Медицинским учреждениям Беларуси приказано иметь резерв

На условиях анонимности корреспондент DW пообщался с врачом одной из белорусских больниц, которая расположена в райцентре, примыкающем к украинской границе. Екатерина (имя изменено) рассказала, что сейчас обстановка в больнице спокойная и свободных мест действительно хватает.

"Коронавирус пошел на спад и больных с диагнозом COVID-19 у нас теперь не много, а про российских военных мы тоже слышали, но к нам они не поступали", - говорит Екатерина. Она также добавила, что связывалась со своими коллегами еще в трех районных больницах Брестской области, но и там нет информации о поступивших на лечение военнослужащих из России.

Пустые койки в белорусской больнице 
Койки про запас?Фото: DW

Вместе с тем Екатерина обратила внимание, что после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года белорусским больницам, которые находятся рядом с границей, было приказано держать места в резерве. "О том, чтобы такой приказ был отменен, нам не сообщали, и я вполне допускаю, что поэтому и оставляют койки свободными", - отмечает врач.

Еще один медицинский работник из больницы в Бобруйске рассказал о прибытии в это учреждение комиссии с участием военных. По словам источника, речь шла о том, чтобы в больнице освободили часть коек на случай поступления раненных.

Для каких пациентов предназначен резерв, осталось непонятным, но рядом с Бобруйском расположен полигон "Осиповичский". По информации белорусских независимых СМИ, именно там сейчас проходят обучение прибывшие из России мобилизованные.   

Что происходит на белорусских полигонах 

Еще одним местом дислокации в Беларуси мобилизованных россиян стал Обуз-Лесновский общевойсковой полигон в Брестской области. Это подтвердил офицер белорусской армии, знакомый с обстановкой на полигоне. Кстати, именно здесь 21 октября побывал Александр Лукашенко, где ему показали белорусские разработки военно-промышленного комплекса.

Александр Лукашенко на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне в Брестской области. 
Александр Лукашенко на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне в Брестской области.Фото: president.gov.by

Из официального сообщения Министерства обороны России следует, что на белорусских полигонах "продолжают курс интенсивной боевой подготовки" военнослужащие Западного военного округа России, которые входят в состав региональной группировки войск.

На этих полигонах россияне "совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины", сообщает пресс-служба Минобороны РФ и утверждает, что занятия подразделений проводятся днем и ночью.

По словам источника DW, достоверных сведений о том, что прибывшие россияне часто болеют из-за условий проживания в палаточных городках на территории полигона, нет. "Мы не так часто пересекаемся с российскими военнослужащими, поскольку каждое подразделение выполняет свои задачи, - говорит белорусский офицер. - Но на полигоне есть свой полевой госпиталь, куда доступ ограничен. Хотя если бы ситуация выглядела неблагополучно, то наверняка информация бы просачивалась. Пока этого нет".

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, в которой будет задействовано до 9 тысяч военнослужащих, а также танки, бронемашины и другая армейская техника.

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