  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Задержание одного из участников антивоенногопротеста в Казани в марте 2022 года
Задержание одного из участников антивоенногопротеста в Казани в марте 2022 годаФото: picture alliance/dpa/TASS
КонфликтыРоссия

В Казани мобилизованные взбунтовались из-за плохих условий

Александра Иванова
32 мин. назад

Десятки мужчин на полигоне в Казани потребовали улучшить их бытовые условия, нецензурно обругав вышедшего к ним на беседу офицера.

https://p.dw.com/p/4J6bo

Десятки мобилизованных в Казани устроили громкий протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне. На видеозаписях, опубликованных в Twitter в субботу, 5 ноября, слышно нецензурную брань в адрес одного из офицеров и требования мужчин, установить стиральную машину и предоставить им для пользования розетки.

По сведениям Telegram-канала SOTA, недовольство призванных для участия в войне России против Украины вызывает также отсутствие еды, воды и отопления, а также ржавые автоматы.

Это уже не первый случай, когда мобилизованные российские резервисты критикуют условия содержания и уровень обеспечения их всем необходимым. 

Отсутствие бревен для окопов

В конце октября в Сети было опубликовано видео одного из военных, проходящих службу в Белгородской области. Мужчина, часть лица которого была закрыта балаклавой, рассказал, что из-за "бюрократической канители" руководства Белгородской области служащие его бригады в течение трех дней не могут получить бревна, необходимые для возведения окопов.

 "Смысл в том, что мы сейчас положим кучу пацанов из-за того, что мы дурацкие бревна не можем получить", - пожаловался он.

В ответ на это обращение замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина сообщила в соцсети "В контакте", что "Белгородская область относится к малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древесине для этих нужд возрастает с каждым днем". Чтобы гарантировать, что древесина не попадает "к врагу", необходимо направлять все запросы на нее централизованно - через Минобороны РФ, добавила она.

После начала массовой мобилизации в России в конце сентября в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения, что призывники вынуждены покупать себе экипировку за свой счет. Кроме того, в ряде регионов РФ, в том числе в Чувашии, мобилизованные и их родственники выражали возмущение отсутствием обещанных властями выплат.

Смотрите также:

Мобилизация: что задумал Путин? Гость DW - Виктор Шендерович

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

С начала мобилизации в России прошел месяц, за это время сотни тысяч мужчин покинули страну. Как за это время изменились настроения в стране? Должна ли Европа помогать уклонистам? Скажется ли недовольство населения на режиме Путина?
Политика20 октября 2022 г.44:01 мин.
external

Мобилизационные облавы. Дроны для Путина. Маск отключает интернет – "Заповедник", выпуск 236, 23.10.22

Мобилизационные облавы. Дроны для Путина. Маск отключает интернет – "Заповедник", выпуск 236, 23.10.22

Охотничий сезон на мобилизованных. Урфин-Путин кидает солдат в топку. Кинохиты и новинки политических трендов осени-2022. Байден, Шольц, Трасс, Хаменеи, Лукашенко, Си и переговоры за педалями пивомобиля. Песня валькирий о небесном селфи для поклонников творчества Вагнера. Эпизод из "12 стульев" о разводе Остапа Переибрагимыча на полтора миллиарда долларов. Смотрите в 236-м выпуске "Заповедника"!
Политика23 октября 2022 г.14:22 мин.
Владимир Путин

Виктор Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс выжить для РФ

Виктор Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс выжить для РФ

Виктор Шендерович рассказал DW о том, как воздействует на россиян пропаганда и несут ли они коллективную ответственность за войну против Украины.
Конфликты2 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотный летательный аппарат в небе над Украиной

Иран признал поставки беспилотников в Россию

Технологии1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Экономика и бизнес20 ч. назад59:30 мин.
Карикатура DW. Полицейский стоит на фоне рекламного щита с надписью "День народного единства 4 ноября" и подзывает проходящего мимо мужчину со словами: "Гражданин, подойдите для единения".

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

Общество20 ч. назад
Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество7 ч. назад
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура18 ч. назад
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон18 ч. назад
Belarus Markträume in Brest

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

Экономика и бизнес24 ч. назад
На главную страницу