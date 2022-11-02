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Восемь мужчин средних лет в гражданской одежде сидят на низких зеленых скамейках в пункте мобилизации. У одного из них рюкзак и форма защитной расцветки.
Фото: Stringer/AA/picture alliance
КонфликтыРоссия

Мобилизованные из Чувашии протестуют из-за задержки выплат

Анна Мельникова
2 ч. назад

Более ста мобилизованных из Чувашии отказались участвовать в боевых действиях, пока им не выплатят обещанные властями 195 тысяч рублей.

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Мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста в учебном центре в Ульяновской области, требуя обещанных президентом РФ Владимиром Путиным выплат не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили сразу несколько источников, в том числе местный Telegram-канал "Сердитая Чувашия" и правозащитный проект Gulagu.net.

Во время построения, на котором присутствовали порядка ста военных, один из мужчин обратился к начальству. Он сказал, что, по словам военкома, мобилизованные в течение двух-трех недель после прибытия в часть должны получить единоразовую выплату 300 тысяч рублей. Сотрудница администрации ответила, что такой законопроект вносили в Думу, но он прошел только одно чтение и был снят с повестки. Другие бойцы поддержали своего товарища и предложили обсудить это с командиром полка, угрожая "сдать свои партийные билеты".

"Ради чего идти воевать за это государство!.."

Gulagu.net и "Сердитая Чувашия" также публикуют полный текст заявления, которое, как они пишут, прислали мобилизованные. "Мы, рискуя собственной жизнью, идём на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни!  Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 т.р., которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин!  Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в специальной военной операции и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!" - сказано в обращении.

"Там все накипело, начали дрючить строевой и прочими армейскими делами. Перестали впускать родственников по будням, увольнительные не дают", - цитирует издание "Горизонтальная Россия" чат мобилизованных. 

Вечером протест продолжился, власти отправили в учебный центр ОМОН и Росгвардию для подавления бунта, передает Gulagu.net. 

По информации "Сердитой Чувашии", силовики в итоге подавили протест, но как именно, неизвестно. "Связи с нашими информаторами по-прежнему нет", - отмечают администраторы канала утром 2 ноября.

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