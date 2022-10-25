Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

По словам президента Путина, через неделю в РФ завершится "частичная мобилизация". В армию уже призваны 222 000 человек. Как живут семьи тех, кто предпочел фронту отъезд за границу? Три истории от DW.

На четвертой неделе "частичной мобилизации" президент России Владимир Путин объявил о скором ее завершении, но точная дата пока не названа. В Москве пункты призыва уже закрылись, но в регионах еще действуют - по официальным данным, в армию РФ должны быть мобилизованы 300 тыс. человек.

Многие мужчины, скрываясь с конца сентября от отправки на фронт, покинули страну, и кто-то до сих пор не собирается возвращаться. Что чувствуют их жены, которые остались в России? DW записала три истории, изменив имена героинь из соображений безопасности.

Дарья, 25 лет: Я потихоньку оттаиваю от стресса, начинаю скучать

Дарья, копирайтер из Челябинска, до последних пор была вне политики: "У меня не было сил разбираться в том, что фейк, а что нет". Она относилась к войне как к катастрофе, но старалась о ней не думать и отодвигала эту проблему от себя подальше. Когда началась "частичная мобилизация", Дарье стало страшно за ее мужа Алексея. Она сразу же стала изучать законы, и они с супругом вместе решили, что тот должен покинуть страну.

Алексей уехал в Казахстан, потому что для нахождения там не нужен загранпаспорт, которого у него нет. Перед его отъездом Дарья несколько ночей не спала и взяла всю подготовку на себя: разбиралась с документами на выезд, искала мужу квартиру, узнавала, через какой пункт лучше выезжать.

Россияне, скрывающиеся от мобилизации, на границе РФ и Казахстана, конец сентября 2022 года Фото: DW

Алексей все сделал по плану жены и без проблем перешел границу. Сейчас он снимает квартиру в Астане и работает фотографом. "С работой, знакомствами, перспективами у него там все идет даже бодрее и радостнее, чем все шло в Челябинске", - делится Дарья.

Она продолжает помогать мужу удаленно: заказала в новое жилье через интернет-магазин подушки, одеяло, постельное белье, чайник, отправила посылку с зимними вещами. Главной проблемой в их коммуникации стал интернет, который у Алексея в Казахстане плохо работает, что не позволяет регулярно созваниваться по видеосвязи.

Между тем Дарья оформляет загранпаспорт и хочет поскорее уехать к мужу, потому что боится, что из-за введения военного положения в Донбассе власти РФ могут закрыть границы: "Я даже не хочу прокручивать вариант, при котором я остаюсь тут, а он там. Это очень тяжело и тоскливо. У нас восхитительные отношения, мы с 2017 года вместе". Девушка благодарит судьбу, что детей они пока завести не успели.

Сейчас ее беспокоит только благополучие родителей, которые проживают в Челябинске: "Они патриотично настроены, я их не переубеждаю, им тут еще жить. В Казахстане все вопросы и сложности, которые возникают у мужа, имеют пути решения. Здесь ощущение, что все в огне".

Ольга, 32 года: Сын пока не понимает, куда делся папа

Когда объявили "частичную мобилизацию", Ольга сразу подумала, что дело не ограничится одним набором и что призовут всех. Поэтому они с мужем Артемом приняли решение о том, что ему необходимо уехать. Родственники мужа не обрадовались такому решению, но препятствовать не стали. У матери Артема есть дом в Донецкой области. Она болезненно относится к войне и хочет, чтобы эта территория с минимальными потерями стала российской. А отец считает, что Артем должен был остаться и пойти воевать.

Ольга помогала мужу с завершением дел в Мурманске: "Надо было поговорить с родственниками, найти деньги на отъезд. Мы мониторили билеты, их вообще не было". Вещи Артем собрал сам. Он занимается туризмом, поэтому хорошо подготовился: взял рюкзак, спальник, термобелье, аптечку и еду на первое время.

Российские беженцы в Казахстане Фото: Madija Torebaewa/DW

Артем выехал из Мурманска 27 сентября и за два дня добрался до Казахстана. На протяжении всего пути было непонятно, начнут ли закрывать границы России. "Хорошо, что он уехал. Я хоть не переживаю теперь, что его могут поймать и всучить повестку", - признается Ольга. Сейчас ее муж уже получил вид на жительство в Казахстане, снимает квартиру в Алматы вместе с мужчинами, с которыми добирался до границы. Ищет возможности открыть свой бизнес.

У Ольги и Артема четырехлетний сын, это первое расставание семьи на долгий срок. Мессенджеры позволяют им сообща решать важные вопросы, такие как выбор секции для сына. Но по видеосвязи из-за низкого качества интернета созваниваться удается редко, поэтому супруги записывают друг для друга видео. "Сын пока не понимает, куда делся папа. Когда видит ролики с ним, то расстраивается, ему хочется общаться. Он скучает по папе, потому что сейчас такой возраст, когда нужно, чтобы отец был рядом", - рассказывает Ольга.

Погранпереход на границе России и Казахстана Фото: DW

Сама она продолжает жить обычной жизнью, в чем ей помогает любимая работа воспитателем: "Несмотря на то, что какие-то ужасающие новости приходят, рабочая рутина затягивает". Ольга планирует уехать к супругу, но пока ей морально тяжело бросить привычную жизнь: "У нас с мужем подвис вопрос с продажей квартиры, я оказалась к этому не готова. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я все резко бросила и уехала. Наверное, чтобы рядом бомбануло какой-то ракетой, тогда точно сразу уедем".

Елена, 41 год: Не хочу проблем для моих мужиков

Елена - психолог из Архангельска. С началом мобилизации они с мужем приняли решение, что и ему, и их сыну стоит уехать в Армению. Сын нынешним летом демобилизовался после прохождения срочной службы в российской армии и учится в университете в другом городе: "Он находится в первой очереди на мобилизацию. Я не хочу рисковать жизнью и здоровьем сына".

Компания мужа Елены, в которой он продолжал работать удаленно, с началом войны релоцировалась в Ереван. Поэтому вопроса, куда именно уезжать, не стояло - оставалось только добраться до Армении. Елена боялась, что ее близкие не успеют покинуть страну до возможного закрытия границ, поэтому уже 24 сентября отправила их к грузинской границе.

Россияне идут в сторону границы с Грузией, 28 сентября 2022 года Фото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance

В те дни она была для сына и мужа своеобразным "логистическим центром": искала, на чем ехать, где купить велосипед. "До этого у меня было состояние какой-то депрессии, уныния. А когда появилась возможность что-то решить, я чувствовала прилив энергии", - вспоминает Елена. С переходом границы ее супруг и сын справились за день, и это событие, по выражению женщины, теперь станет семейной легендой.

Сейчас ее муж и сын обустраиваются на новом месте, привыкают к армянской кухне. Трудности возникают с пересылкой денег, также пока непонятно, как сын будет продолжать обучение в российском вузе. Помимо этого, муж не может поддерживать связь со своей пожилой матерью - она не умеет пользоваться интернетом, приходится общаться только через Елену. Несмотря на расставание с близкими, ей, по собственному признанию, сейчас намного легче: "Теперь они в безопасности. Беда происходит не с нашей семьей, а с нашей страной. Мы подстроимся - эти проблемы нас не ломают, а сплачивают".

Елена собирается увидеться с семьей в конце октября, чтобы привезти мужу и сыну теплые вещи. Переезжать в Ереван насовсем пока не планирует - в Архангельске она занимается общественно полезными делами и хочет продолжать это делать до тех пор, пока возможно.

По поводу тех женщин, которые отправляют своих мужчин на войну, Елена высказалась так: "Им кажется, что эта война - то же самое, что Великая Отечественная". Собеседница считает, что сейчас женщины в России в меньшей опасности, чем мужчины: "У нас есть возможность занять места мужчин и начать принимать решения, которые могут повлиять на изменение политики страны. Но остановить войну женщины сейчас не могут".

Смотрите также: