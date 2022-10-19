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Паспортный контроль на финском КПП Валимаа на границе с Россией, 25 сентября 2022 года. Работают несколько окон, люди стоят в очередях.
Паспортный контроль на финском КПП Валимаа на границе с РФ, 25 сентября 2022 годаФото: Jussi Nukari/Lehtikuva/picture alliance
ПолитикаРоссия

В базе ФСБ могут числиться около 1 млн "невыездных"

Анна Мельникова
9 мин. назад

Из-за войны власти России запретили примерно 1 млн граждан покидать страну. 400 тысяч человек попали в списки после объявления мобилизации, сообщили Telegram-каналы Astra и Baza.

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У пограничной службы ФСБ имеется список граждан России, которым запрещено покидать страну в связи с объявлением мобилизации. Сейчас в нем может находиться около 1 млн человек. Об этом сообщили в среду, 19 октября, Telegram-каналы Astra и Baza, ссылаясь на источники. 

По сведениям Astra, в соответствующей базе данных ФСБ содержится 1025703 записи. С этим перечнем якобы сверяются пограничники на паспортном контроле и не выпускают из России людей, если нашли их в списках.

По данным канала Baza, после начала мобилизации "невыездными" стали 400 тысяч россиян. Речь может идти о системе пограничного контроля "МИР", куда, по информации издания The Bell, вносятся различные основания для запрета на выезд, в том числе от судебных приставов и военкоматов.

Telegram-канал "Ну че, народ, погнали!", который занимается мониторингом новостей о путешествиях, приводит официальный ответ ФСБ, полученный на запрос в службу пограничного контроля московского аэропорта Шереметьево. В нем говорится, что узнать, разрешен ли выезд, человек может только на самой границе.

Администраторы канала обращают внимание на случаи, когда военнообязанным удавалось выехать из страны без каких-либо препятствий даже после попытки вручить им повестку. В то же время известны ситуации, когда людей не пропускали через границу, несмотря на предъявленную ими справку об отсутствии ограничений. "Упоминаемая база данных (если она существует) пополняется непоследовательно и без определенного регламента. Вероятно, добавление лиц в такие списки и передача данных ФСБ зависит от инициативы регионов, а возможно и от отдельных военкоматов", - рассуждают в посте.

"Частичная" мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной" мобилизации, в рамках которой планируется призвать в армию 300 тысяч человек из 25-миллионного резерва. На практике мобилизация оказалась массовой и проходит с нарушениями. Многие россияне постарались от нее уклониться. Вскоре появилась информация о гибели мобилизованных как в зоне боевых действий в Украине, так и на сборных пунктах. К октябрю в армию набрали более 213 тысяч человек, вскоре после этого Путин пообещал завершить мобилизацию до ноября. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что больше 300 тысяч россиян призывать не будут, но в опубликованном указе о мобилизации ее масштабы не определены.

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