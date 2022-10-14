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Мобилизованные в КраснодареФото: AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Путин обещает завершить мобилизацию через две недели

Сергей Гуща
1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 октября.

https://www.dw.com/ru/putin-obesaet-zaversit-mobilizaciu-cerez-dve-nedeli/a-63437836

На 233-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 14 октября (время московское).

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Евросоюз намерен выделить очередные 500 миллионов евро на приобретение оружия для Украины. Такой план единогласно одобрили постоянные представители стран ЕС при Еврокомиссии на заседании в Брюсселе. Ожидается, что его одобрят министры иностранных дел стран ЕС на встрече 17 октября в Люксембурге. До сих пор Евросоюз пять раз выделял по 500 млн. евро на военную помощь Украине. Как сообщили в Брюсселе, этими средствами будет финансироваться приобретение как оружия, так и снаряжения, медикаментов или топлива. Деньги будут выделены из Европейского фонда мира, созданного в 2021 году, в том числе и для оказания помощи армиям стран-партнеров.  

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Мобилизация в России будет завершена "примерно" через две недели, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции в Астане. По его словам, уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. "Эта работа уже заканчивается. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - приводит слова Путина агентство ТАСС. 

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ЗРК NASAMS на учениях НАТО в Латвии
ЗРК NASAMS на учениях НАТО в ЛатвииФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Украина в октябре получит несколько зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону страны, сообщил в эфире телемарафона министр обороны Алексей Резников. По его словам, сейчас украинские военные учатся обращению с этими ЗРК.

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В Якутии сотрудники Русского театра имени Пушкина получили повестки в военкомат для мобилизации на войну в Украине.По словам директора театра Александра Лобанова изданию SahaDay, повестки получили несколько актеров и технических сотрудников. Части из них "приказали собрать вещи и в течение трех часов явиться в пункт сбора". "Комсомольская правда в Якутии" ранее сообщила, что из-за мобилизации 19 сотрудников театра спектакль "Дни Турбиных" оказался под угрозой срыва. По словам Лобанова, спектакль состоится. Один актер сообщил изданию "Сибирь.Реалии", что большинство вызванных после "сверки" документов в военкомате отправили домой.

Украина освободила 1620 населенных пунктов

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Украинская армия освободила 1620 населенных пунктов от российской оккупации, сообщил в пятницу в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Сегодня важный праздник - День защитников и защитниц Украины... Благодаря вам уже освобождено 1 тысячу 620 населенных пунктов от российских захватчиков", - говорится в заявлении. Так, в Херсонской области под контроль Украины перешло 75 населенных пунктов. На Херсонском направлении к 9 октября ВСУ освободили более 1170 квадратных километров территории.

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Страны ЕС одобрили создание Миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат  (EU Military Assistance Mission - EUMAM). Соответствующее решение в пятницу единогласно приняли постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза в Брюсселе. Согласно планам, миссия проработает два года, подготовку пройдут 15 тысяч украинских военных. Для этого будут созданы учебные центры в Германии и Польше. По данным дипломатов ЕС, в ближайшие месяцы в Германии начнут обучение до 5000 солдат украинской армии. До сих пор подготовка украинских военных в странах ЕС организуется на двусторонней основе. В частности, бундесвер обучает их пользованию системами ПВО и артиллерийскими установками. 

Хроника событий 14 октября 00.00 - 13.59 >>>

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