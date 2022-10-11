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Бен Ходжес о взрыве Крымского моста и мобилизации в России

11 ч. назад

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью DW о взрыве Крымского моста, новом назначении генерала Суровикина и ходе мобилизации в России.

https://www.dw.com/ru/hodzes-eto-prestuplenie-posylat-ludej-na-pole-boa-bez-dolznoj-podgotovki-11102022/video-63408865
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