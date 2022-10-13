Боррель: ВС РФ будут уничтожены в ответ на применение ЯО

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 13 октября (время московское).

++18.55++

Румыния присоединилась к Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT), передает "Европейская правда" со ссылкой на офис генерального прокурора Украины. Соглашение о присоединении страны к JIT подписали украинский генпрокурор Андрей Костин, его румынская коллега Габриэла Скутеа и другие члены группы во время координационного заседания Евроюста в Гааге.

Скутеа рассказала, что Румыния уже начала собственное расследование, и призвала украинских беженцев в Румынии давать показания о военных преступлениях, свидетелями которых они были.

JIT организовали 25 марта Польша, Литва и Украина. Позже к ней присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Правоохранительные органы этих стран собирают информацию от украинских беженцев, находящихся на их территории.

++18.30++

У Украины есть только 10% необходимых ей средств ПВО. Об этом заявил сегодня президент Владимир Зеленский, отвечая по видеосвязи на вопросы во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"У нас есть своя противовоздушная оборона. Но ее маловато. Мы боремся с большой страной территориально и большой по объему техники и ракет", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Германия уже поставил Украине первую систему ПВО, а США обещают скоро начать такие поставки. "Мы ожидаем от Франции и Италии таких же шагов", - цитирует слова президента Украины агентство УНИАН.

++18.00++

В свою очередь, Минобороны России сообщило о возвращении в рамках обмена с "подконтрольной киевскому режиму территории Украины" 20 военнослужащих ВС РФ.

++17.45++

Если Путин применит против Украины ядерное оружие, российские войска будут уничтожены ответным ударом Запада. Об этом заявил сегодня глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

“Путин говорит, что он не блефует. Что ж, он не может позволить себе блеф, и нужно четко заявить, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и его государства-члены, а также США и НАТО тоже не блефуют. Любая ядерная атака против Украины повлечет военный ответ - не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет уничтожена".

ПАСЕ призвала страны Европы признать российский режим террористическим

++17.25++

Заседание ПАСЕ Фото: Dominique Boutin/Sputnik/picture alliance

Парламентская ассамблея совета Европы призвала членов Совета Европы признать Российскую Федерацию "террористическим режимом". Официальный аккаунт ПАСЕ в Twitter ретвитнул сообщение украинского депутата Кристины Рудик о принятии резолюции по поводу дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины.

Финальная версия документа на сайте ПАСЕ пока не выложена, однако поправка к черновику, призывающая “объявить Российскую Федерацию террористическим режимом”, была принята 79 голосами "за", при двух "против" и одном воздержавшемся.

В тексте самого доклада говорится: "По мере того, как агрессия продолжается, достигая новых уровней насилия и разрушений, российский режим подтверждает свою истинную террористическую природу", нарушая "самые базовые человеческие права и устои международного права".

++17.00++

В Николаеве под завалами жилого дома, разрушенного в результате ночного ракетного удара ВС РФ, найдены тела уже трех погибших. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, это двое мужчин 31 года и 39 лет, а также 80-летняя женщина. По данным ГСЧС, под завалами находится еще четыре человека, спасательные работы продолжаются.

++16.25++

За последние два дня в Полтавской области разбились два украинских самолета, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Лунин во время видеоконференции с журналистами. По его словам, катастрофы произошли 11 и 12 октября в Миргородском районе. Гражданское население при этом не пострадало.

Спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил падение бомбардировщика СУ-24М, который поддерживал наступательные действия на восточном направлении. В самолет попала ракета, экипаж решил вернуться на аэродром, однако не долетел. Двое пилотов катапультировались, один погиб, сообщил Игнат.

++15.50++

Власти впервые РФ признали гибель мобилизованных на войне в Украине. Пятеро мужчин, призванных из запаса в Челябинской области, погибли "в зоне специальной военной операции в Донбассе", сообщило издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области. Все пятеро были призваны в городе Коркино.

О каких-либо обстоятельствах гибели мобилизованных не сообщается. В сообщении пресс-службы говорится, что родным и близким убитых будет оказана "вся необходимая помощь", их семьям в дополнение к федеральным выплатам семьям "в ускоренном порядке" будет выплачено по одному миллиону рублей.

++15.10++

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине. "Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - написала сегодня в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

++14.50++

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о "пособничестве осуществлению теракта" на Крымском мосту. Поводом для расследования, по данным ведомства, стала информация в СМИ о том, что взрывчатка, использовавшаяся для подрыва моста в Керченском проливе 8 октября, была спрятана в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Последний, по этим данным, въехал в страну из-за границы, а затем отправился в РФ.

++14.40++

Оккупационные "власти" Херсонской области обратились к Москве с просьбой о помощи в эвакуации населения региона из-за обстрелов городов. По его словам Владимира Сальдо, которого российские власти назначили "врио губернатора", ракетным ударам подвергаются Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.

++14.05++

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в городе сработала ПВО, получил повреждения многоэтажный дом. Ранее местные СМИ сообщали об обрушении части крыши дома в результате попадания обломков ракеты. Как сообщил замгубернатора Белгородской области, пострадавших нет.

Губернатор области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города и добавил, что “неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32”. Кроме того, он сообщил о разрушениях на территории школы в селе Красное; которая была переведена на дистанционное обучение.

Украинская сторона пока не прокомментировала обвинение в обстреле.

Хроника событий 13 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: