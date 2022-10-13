В Белгороде на крышу многоэтажки упал обломок ракеты

В Белгороде на фоне работы ПВО получил повреждения многоэтажный жилой дом, обрушилась часть крыши многоэтажки. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г", - сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. Ранее в социальных сетях появилась информация об обрушении части дома в результате попадания обломков ракеты. На многочисленных кадрах с места происшествия видно, что обрушилась часть крыши дома. Сведений о пострадавших пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже опубликовал фотографии разрушений в Белгороде. Он также сообщил, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, кроме того, обстрелу подверглось село Красное Шебекинского городского округа, повреждено здание школы, пострадавших нет.

По словам губернатора, вооруженные силы Украины обстреливают Белгородскую область практически каждый день. С 10 октября в Белгороде и 10 приграничных районах Белгородской области все школы, колледжи и вузы переведены сроком на две недели на дистанционный формат обучения. Детские сады работают в режиме дежурных групп. Вчера Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в городе Шебекино.

Смотрите также: