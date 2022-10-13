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Разрушения в Белгороде, июль 2022Фото: Yevgeny Silantyev/TASS/dpa/picture alliance
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В Белгороде на крышу многоэтажки упал обломок ракеты

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что город подвергся украинскому ракетному обстрелу. Сработала система ПВО, обрушилась часть крыши многоэтажки.

https://www.dw.com/ru/v-belgorode-na-krysu-mnogoetazki-upal-oblomok-rakety/a-63426619

В Белгороде на фоне работы ПВО получил повреждения многоэтажный жилой дом, обрушилась часть крыши многоэтажки. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г", - сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. Ранее в социальных сетях появилась информация об обрушении части дома в результате попадания обломков ракеты. На многочисленных кадрах с места происшествия видно, что обрушилась часть крыши дома. Сведений о пострадавших пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже опубликовал фотографии разрушений в Белгороде. Он также сообщил, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, кроме того, обстрелу подверглось село Красное Шебекинского городского округа, повреждено здание школы, пострадавших нет.

По словам губернатора, вооруженные силы Украины обстреливают Белгородскую область практически каждый день. С 10 октября в Белгороде и 10 приграничных районах Белгородской области все школы, колледжи и вузы переведены сроком на две недели на дистанционный формат обучения. Детские сады работают в режиме дежурных групп. Вчера Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в городе Шебекино.

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