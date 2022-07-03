Минобороны РФ обвиняет Украину в ударе по жилым кварталам Белгорода  

На 130-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 3 июля (время московское).

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По оценкам британской разведки, Россия может провести "референдум" о присоединении Херсонской области к РФ к осени 2022 года, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль. "Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля. Поиск конституционного решения для обоснования оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для России", - говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter. При этом отмечается, что с большой вероятностью РФ "будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы обеспечить себе приемлемый результат".

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Число погибших в результате удара по Белгороду достигло четырех человек, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, трое погибших - граждане Украины, один - гражданин РФ.

Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной "Луганской народной республики", сообщает военное ведомство. Он, в частности, проинформировал Путина об установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. "Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - говорится в сообщении Минобороны.

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Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июля по жилым районам Белгорода и Курска был нанесен удар Вооруженными силами Украины. "Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, добавив, что ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов". По данным Минобороны, все ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

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Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил работу после трехмесячного перерыва и наладил поставки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Галину Данильченко, которую российские государственные СМИ называют "главой военно-гражданской администрации Мелитополя". "Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирных целях и производит сельскохозяйственную продукцию. Налажены поставки на территорию России, российским партнерам", - сказала Данильченко.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 3 июля "на подлете" к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". "Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", - написал чиновник.

Мэр Мелитополя сообщил об уничтожении военной базы РФ в городе

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В Мелитополе в ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян, сообщил мэр города Иван Федоров в видеообращении. "Нанесли более 30 ударов только по российской военной базе", - сказал он. Кроме того, по словам Федорова, 2 июля благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.

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В результате российских обстрелов Донецкой области 2 июля погибли четыре мирных жителя, еще пять человек получили ранения, в том числе двое детей, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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Российские войска упорно продвигаются и закрепляются в районе Лисичанска Луганской области, хотя и несут значительные потери, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram. "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - написал он.

Генштаб ВСУ: армия РФ пытается закрепиться в Лисичанске

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Подразделения российской армии продолжают попытки закрепиться в районе Лисичанска в Луганской области и наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", - говорится в сообщении. Между тем на харьковском направлении, где российские войска ведут оборону занятых ранее позиций, ВСУ отразили атаку армии РФ. "Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от сел Мосьпаново и Граково", - информирует Генштаб. На славянском направлении, как сообщается, войска РФ также безуспешно пытались вести штурм неподалеку от Мазановки. "Получили отпор и отошли", - говорится в сводке. По данным украинского командования, за минувшие сутки было уничтожено около 20 единиц российской техники и два полевых склада боеприпасов.

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В Белгороде частично разрушено 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пять частных домов разрушено полностью. Сообщается о трех погибших и четырех пострадавших, среди них ребенок 10 лет.

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Украинские силы, вероятно, осуществили преднамеренный отход из Лисичанска, что привело к захвату города российскими войсками 2 июля, сообщает американский Институт исследования войны (ISW). Украинские военные официально не объявляли о выводе войск, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг Лисичанска, отметили в ISW.

Российские силы, скорее всего, установят контроль над оставшейся территорией Луганской области в ближайшие дни, считают в Институте исследования войны. В свою очередь, украинские войска, по-видимому, планируют угрожать российским наземным коммуникациям по всей Харьковской области, используя западное оружие.

Губернатор Белгородской области сообщил о "серии громких звуков"

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В Белгороде прогремело несколько взрывов. Фото и видео очевидцев опубликовал Telegram-канал "Белгород №1".

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе "была слышна серия громких звуков". В результате начался пожар в частном доме, трое пострадавших были доставлены в больницу. "Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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Российские войска обстреляли Доброполье, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В результате обстрела два человека погибли, трое получили ранения, среди них двое детей четырех и семи лет.

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Клубы из России и Беларуси не смогут принять участие в чемпионате Европы по настольному теннису в связи с военной агрессией против Украины. "Мы считаем нашу позицию правильной, независимо от юридических тонкостей", - заявила вице-президент Европейского союза настольного тенниса (ETTU) Хайке Алерт (Heike Ahlert).

Сразу несколько российских ассоциаций подали иски в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с исключением игроков и клубов, но первые решения по этому делу ожидаются не ранее августа. Однако ETTU объявил об исключении игроков из ЧЕ, не дожидаясь решения суда. Ранее апелляционная инстанция ETTU восстановила клубы из России в Лиге чемпионов по настольному теннису, признав решение об отстранении дискриминационным.

Зеленский: ВСУ освободили более 1000 населенных пунктов, свыше 2600 оккупированы

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С 24 февраля ВСУ удалось освободить1027 городов и поселков, еще 2610 населенных пунктов находятся под российской оккупацией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам", - подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что 4 июля в Лугано в Швейцарии пройдет специальная конференция по восстановлению Украины, на которой Киев представит свой план.

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Алексей Арестович сообщил, что войска РФ не взяли под контроль Лисичанск. "Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", - заявил советник главы офиса президента Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и представители самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что российские войска окружили Лисичанск и вошли в город.

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

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