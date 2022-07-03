Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

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Министр обороны России сообщил об "освобождении" области. Украинская сторона накануне не подтверждала информацию о захвате Лисичанска российскми войсками.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Луганской областью Украины, сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 3 июля. Как отметили в Минобороны, российские силы установили полный контроль над городом Лисичанск и "рядом близлежащих населенных пунктов".
В утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что российские войска замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. "В очередном "котле" полностью заблокирована украинская группировка войск. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника", - заявили в ведомстве.)
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай подтвердил, что российские военные закрепляются в районе Лисичанска. "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания", - рассказал Гайдай.
В Генштабе вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщили, что на Донецком направлении основные усилия российской армии сосредоточены на "закреплении позиций в районе города Лисичанска". Больше никакой информации о ситуации в городе ВСУ не сообщило.
Представитель министерства обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью BBC, что Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск, несмотря на заявления Москвы об этом. По его словам, ситуация в Лисичанске "уже довольно давно была очень напряженной", российские войска "без остановки атаковали город". "Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - подчеркнул Сак.
Национальная гвардия Украины накануне опровергла информацию об окружении Лисичанска. "Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинской армии", - заявил официальный представитель Национальной гвардии Руслан Музычук. При этом он подчеркнул, что ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области является самой сложной на всей линии фронта.
"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", - говорил накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Американский "Институт изучения войны" (ISW) накануне сообщил, что украинские силы, "вероятно, осуществили преднамеренный отход из Лисичанска", что привело к захвату города российскими силами. К такому выводу аналитики пришли на основании анализа спутниковых снимков и заявлений украинских официальных лиц.
"Российские силы, скорее всего, установят контроль над оставшейся территорией Луганской области в ближайшие дни", - писали аналитики ISW. О том, что российские войска продолжают "добиваться незначительных успехов в районе Лисичанска" накануне сообщили в Минобороны Великобритании.
Взятие Лисичанска - последнего крупного города Луганской области, находившегося под контролем ВСУ, открыло бы российской армии путь для дальнейшего продвижения на запад в Донецкую область, пишет агентство AP. Бои за город продолжались несколько недель.
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По данным военных, сепаратисты покинули Лисичанск, Попасную, Северодонецк. Ранее под контроль армии перешел Дзержинск.