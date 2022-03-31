В Белгороде на нефтебазе "Роснефти" вспыхнул крупный пожар

В Белгороде утром в пятницу, 1 апреля, начался крупный пожар на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар вспыхнул в результате ракетных ударов, нанесенных двумя вертолетами вооруженных сил Украины, которые "зашли на территорию России на низкой высоте".

По сообщениям российских интернет-СМИ, на нефтебазе горят уже восемь резервуаров с топливом объемом 2000 кубометров каждый, есть угроза перехода огня на восемь других резервуаров. Жертв, по предварительным данным, нет. Жители трех близлежащих улиц - Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова - эвакуированы, их временно размещают в "Белгород Арене".

Украина пока не прокомментировала случившееся. Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что в военный городок, расположенный в этом районе, попали снаряды, выпущенные, по предварительным данным, с украинской стороны, пострадали четверо военных.

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