Евросоюз создает миссию по подготовке украинских военных

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 октября (время московское).

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Страны Евросоюза договорились о создании военной миссии ЕС по подготовке украинских солдат (EU Military Assistance Mission (EUMAM)). Формальное решение об этом будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, которая пройдет 17 октября. Планируется создать как минимум два крупных центра подготовки миссии – в Германии и Польше. Германия "внесет значительный вклад", - заявила в среду в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Как стало известно из дипломатических источников, одним из первых шагов миссии будет обучение 15 тысяч украинских солдат. В настоящее время страны ЕС оказывают помощь Украине на двусторонней основе. В частности, бундесвер обучает украинских военных пользованию системами ПВО и артиллерийскими установками. Создать миссию на уровне ЕС в августе предложил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Финансироваться она будет из средств Европейского фонда мира (EFF).

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В ближайшее время Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 сверх ранее запланированных. Как сообщило в Twitter министерство обороны Германии, "в ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II". "Встреча в "формате Рамштайн" (группа по координации военной помощи Украине. - Ред.) в необычное время: российские ракетные удары и частичная мобилизация, псевдореферендумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу текущую поддержку", - говорится в сообщении.

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Семь человек погибли в результате обстрела центрального рынка в Авдеевке Донецкой области, ранения получили не менее восьми человек. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой области Павел Кириленко. По его данным, удар совершили российские войска. "У таких обстрелов нет никакой военной логики - только неудержимое стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", - заявил он. Кириленко снова призвал жителей области эвакуироваться и оставаться в безопасных регионах до конца войны.

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Страны ЕС не будут признавать российские документы, выданные в аннексированных регионах Украины и Грузии, сообщила в среду пресс-служба Европейского совета. Речь идет о "ДНР", "ЛНР", части Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Южной Осетии. Лицам, имеющим выданные там российские паспорта, откажут во въезде в Европейский Союз и при наличии шенгенских или национальных виз. Страны ЕС не будут выдавать новые визы владельцам таких паспортов. Ответом на российскую агрессию против Украины и аннексию ее территорий назвал решение Евросовета Вит Ракушан, глава МИД Чехии, председательствующей в Евросоюзе во второй половине 2022 года. "Мы никогда не признаем нарушения фундаментальных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность," - заявил он.

Безвозвратные потери армии РФ составили более 90 тысяч человек

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В ходе войны в Украине безвозвратные потери армии РФ составили более 90 тысяч человек, сообщили "Важные истории" со ссылкой на источники в ФСБ. Ранее в США и Великобритании называли потери российской армии в Украине, которые примерно соответствуют нынешним оценкам. Минобороны США в августе сообщал, что на войне погибли или были ранены 70-80 тысяч военных РФ. В сентябре глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес оценил потери российской армии в более 80 тысяч человек, в том числе около 25 тысяч погибших. В России официально сообщали о потерях в последний раз 21 сентября. Как заявил тогда глава Минобороны Сергей Шойгу, на войне погибли 5937 российских солдат. Украина утверждает, что потери российской армии к 12 октября составили около 63 тысяч человек убитыми. Безвозвратными потерями считаются военные, которые погибли, умерли от ран, пропали без вести или получили ранения, из-за которых больше не могут служить в армии.

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Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резник в Брюсселе Фото: Stephanie Lecoq/REUTERS

В связи ракетными обстрелами украинских городов Россией в прошедшие двое суток министр обороны США Ллойд Остин заверил Украину в долгосрочной военной поддержке. "Мы будем расширять оборонные возможности Украины, как исходя из неотложных ее потребностей в настоящее время, так и с прицелом на перспективу", - сказал Остин на встрече так называемой международной контактной группы по Украине в Брюсселе. Он подчеркнул, что поддержка Украины не зависит от исхода какого-то конкретного сражения. По словам Остина, последние российские удары лишь увеличили решимость украинского народа и сплотили страны доброй воли из всех регионов мира.

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Власти России отрицают, что в стране началась вторая волна мобилизации. "Никакой новой волны нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем ранее власти Ростовской и Курской областей сообщили о начале нового этапа мобилизации.

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Обстрел российскими войсками подстанции "Днепровская" привел к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во второй раз за несколько дней, сообщила украинская управляющая компания "Энергоатом" в своем Telegram-канале. По ее данным, 12 октября в 08.59 утра в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области.

Как сообщил "Энергоатом", он подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего, однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропустила колонну автомобилей. Ночью 8 октября из-за вражеских обстрелов получила повреждения последняя линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, в результате чего произошло первое полное обесточивание АЭС. 9 октября "Укрэнерго" возобновила подачу электроэнергии на ЗАЭС.

Йенс Столтенберг: Усиление ПВО Украины - приоритет НАТО

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Усиление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом военной помощи стран НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на встрече министров обороны стран альянса. "Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление ПВО", - сказал он. Столтенберг приветствовал поставку Германией Украине зенитного комплекса IRIS-T и призвал партнеров предоставить Киеву больше различных средств и систем ПВО из-за ракетных атак России по украинским городам. По его словам, речь идет о защите от ракет ближней и средней дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры". Генсек НАТО назвал ракетные атаки России признаком того, что у Путина заканчиваются альтернативы.

Хроника событий 12 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 октября 14.00 - 23.59 >>>

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