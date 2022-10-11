Новый этап эскалации: что говорят эксперты о войне в Украине

Давление на Путина усиливается, российские войска истощены, угрозы Москвы не остановят контрнаступление ВСУ, а украинские войска могут быть в Крыму еще до конца этого года, считают эксперты.

Российские войска 10 октября подвергли массированным ракетным обстрелам Киев и десятки других городов Украины. От ракетных ударов пострадали жилые дома, детские площадки, музеи и объекты энергетической инфраструктуры. По данным украинских властей, 23 человек погибли, более 100 получили ранения. В результате ударов по ТЭС многие украинские города оставались без света. Большинство военных аналитиков и экспертов считают, что стратегический и тактический смысл этих ударов был нулевым.

Давление на Путина усиливается

Политолог и профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) оценивает ракетные удары по гражданским объектам Украины как новый этап эскалации войны в Украине, и объясняет его усилением давления на Путина. "Ястребы" в российской армии и спецслужбах все больше подталкивают Путина к жесткому ответу на поражения российской армии на поле боя и взрыв на мосту через Керченский пролив. На этом настаивали, например, глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель группы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. И под этим давлением Путин отдал приказ о ракетных атаках", - говорит Манготт в интервью Deutschlandfunk 11 октября.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

На последнем заседании Совбеза РФ Путин пригрозил Украине еще более жесткой реакцией на атаки "на российской территории". При этом очевидно, говорит австрийский политолог, что эти угрозы не удержат украинскую армию от дальнейшего контрнаступления на аннексированных Россией территориях, которые Москва считает своими. Этим заявлением Путин не оставил себе иного выбора, как только отдать приказ о новых ракетных атаках по Украине, полагает Манготт. "Он сам вогнал себя в спираль дальнейшей эскалации, и это нельзя назвать мудрым шагом", - считает эксперт. При этом он допускает, что "Путин уже не только не полностью свободен в своих решениях и действиях, но и находится под мощным давлением со стороны определенного лагеря внутри российских элит".

"Ракетные обстрелы Украины - акт отчаяния РФ"

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает массированные ракетные удары России по украинским городам актом отчаяния после неудач на фронте. "Российские войска потерпели сокрушительное поражение на восточных участках фронта. Их военная логистика истощена. Никто не хочет воевать в российской армии. И я не вижу признаков того, что ситуация для них в ближайшее время улучшится", - говорит Ходжес в интервью DW. Более того: у России скоро закончится высокоточное оружие, которое она использует против гражданских объектов в Украине, а западные санкции не позволят ей пополнить эти запасы, уверен Ходжес.

Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт, в свою очередь, допускает, что российская армия в дальнейшем усилит ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины: ТЭС, гидроэлектростанциям, телекоммуникационным объектам. "Даже то, что было восстановлено украинской стороной, снова может быть разрушено российскими ракетами малой дальности и крылатыми ракетами. В преддверии зимы и с ее наступлением это может стать террористической стратегией против украинцев", - предупреждает австрийский политолог.

В каком случае Путин может применить ядерное оружие?

В то же время массированные ракетные атаки 10 и 11 октября, призванные запугать украинцев, дали противоположный эффект: они еще больше усилили сплоченность и единство армии и гражданского населения. И если Украина в ближайшее время получит еще более сложное и современное оружие, ничто не удержит ВСУ от освобождения захваченных Россией территорий, говорит Герхард Манготт.

При этом он предупреждает: если президент РФ увидит, что он находится на грани катастрофического поражения, которое также будет означать конец его президентского правления, последней попыткой предотвратить проигрыш в войне может стать использование ядерного оружия. "Вполне возможно, что если Россия начнет проигрывать войну, и если начнут сбываться ее опасения относительно потери Крыма, тогда останется лишь путь ядерной эскалации. Путин достаточно хладнокровен, чтобы пойти на этот шаг", - сказал Манготт в интервью Deutschlandfunk.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес Фото: DW

При этом генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что бои за Крым могут начаться еще в этом году. "Все дороги ведут в Крым. На мой взгляд, украинскую армию уже не остановить. Украинские военные движутся по направлению к Крыму с запада и с севера. И я думаю, что они будут там к концу этого года", - говорит Ходжес в интервью DW.

У Запада есть два варианта реагирования

Как должен реагировать Запад на начало нового этапа эскалации войны в Украине? По мнению Герхарда Манготта, у правительств западных стран есть два варианта. "Первый из них - на фоне дальнейшего обострения войны и угрозы ее перерастания в ядерную решить, что необходимо ограничить военные цели Украины. По крайней мере, не заходить настолько далеко, чтобы сказать: "Мы будем поддерживать Киев до тех пор, пока российские войска не будут выведены со всей территории Украины, включая Крым", - рассуждает политолог.

Второй вариант - не позволить России шантажировать себя ядерными угрозами и поддерживать Украину еще решительнее. Ведь в противном случае создастся опасный прецедент, при котором любое ядерное государство беспрепятственно сможет захватить какую-либо территорию. "Сейчас Западу приходится решать, какой из вариантов выбрать, взвешивать все "за" и "против", и я полагаю, что за закрытыми дверями правительства западных стран пытаются найти компромисс - если еще не нашли его", - говорит Манготт.

Бен Ходжес, в свою очередь, уверен, что Запад должен найти способы защитить украинцев от дальнейших российских ракетных атак. "Все мы должны продолжать искать способы защиты европейского гражданского населения, которое становится жертвами российских ракет. Это означает - больше систем противовоздушной обороны", - подчеркивает Ходжес.

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