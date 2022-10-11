Украина: Обвинения ФСБ во взрыве Крымского моста - "чушь"

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 12 октября (время московское).

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Папа римский Франциск призвал прекратить насилие в Украине. "Мое сердце по-прежнему обращено к украинскому народу, особенно жителям тех местностей, которые подвергаются бомбардировкам", - сказал понтифик на общей аудиенции на площади Святого Петра в Риме. По словам Франциска, он молится за то, чтобы были услышаны стенания людей, и чтобы те, в чьих руках судьбы войны, прекратили насилие и приступили к построению мирного сосуществования, основанного на справедливости.

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Запорожская АЭС, захваченная российскими войсками, во второй раз за последние пять дней отключена от внешнего энергоснабжения, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня сегодня утром, что ЗАЭС отключена от внешнего энергоснабжения во второй раз за последние пять дней", - написал он в Twitter. По его данным, для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использует резервные дизельные генераторы.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал "чушью" выдвинутые российским ФСБ обвинения руководителю ГУР Кириллу Буданову в причастности к взрыву на Крымском мосту. "Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ - чушь. Это фейковые структуры, которые обслуживают режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - ответил Юсов. Как утверждает ФСБ, Буданов организовал взрыв, а взрывчатку для него перевозили через Болгарию, Грузию и Армению с помощью иностранцев.

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Сотрудники оборонно-промышленных предприятий Беларуси привлечены к ремонту российской боевой техники, поврежденной на территории Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ . "Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72", - утверждается в оперативном сообщении.

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Утром в среду в оккупированном российскими войсками Херсоне прозвучало пять взрывов, сообщают российские СМИ. Еще об одном взрыве - в также оккупированном Мелитополе - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Федоров. При этом он подчеркнул, что "громко было" в разных районах города. По данным российского агентства РИА "Новости", взрывное устройство было приведено в действие возле центрального рынка города, пострадавших нет.

ФСБ рапортовала о задержании причастных к взрыву на Крымском мосту

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ФСБ заявила о задержании пяти граждан РФ, трех граждан Украины и Армении по подозрению в организации взрыва на Крымском мосту. Российская спецслужба называет организатором атаки на мост украинскую военную разведку. Киев не взял на себя ответственность за подрыв моста.

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По данным британской разведки, россияне не имеют возможностей для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины, а иранские беспилотники не в состоянии нанести значительный ущерб. Об этом говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании. Иранские боевые дроны Shahed-136, по данным британских специалистов, медленные и летают на малых высотах, что упрощает их обнаружение с помощью обычных средств ПВО. Эти летательные аппараты способны нести лишь небольшую взрывчатку, и они вряд ли смогут эффективно наносить глубокие удары, для которых они, вероятно, приобретались, указано в отчете.

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Украинские военные за сутки отразили атаки противника в районе семи населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ , ракетными и артиллерийскими ударами поражены 12 пунктов управления российских войск, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также более 20 других важных объектов.

ISW: Украинский театр боевых действий отличается от сирийского

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Сергей Суровикин Фото: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance

Назначение генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск в Украине не приведет к дальнейшему развитию российских операций в этой стране по сценарию, наблюдавшемуся в Сирии, поскольку украинский театр боевых действий принципиально отличается от сирийского, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) . Это связано с тем, что Россия не смогла завоевать превосходство в воздухе и потому не имела возможности проводить в Украине массированные ковровые бомбардировки, подобные тем, которые силы РФ могли проводить и проводили в Сирии, отмечают аналитики.

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Президент США Джо Байден не считает, что президент России Владимир Путин решится применить в Украине тактическое ядерное оружие. Как заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CNN, применение подобных вооружений в Украине "может иметь ужасающие последствия". Байден не стал прямо отвечать на вопрос о возможной реакции Вашингтона в случае, если Россия все же перейдет "красную черту", однако указал, что министерство обороны Соединенных Штатов "заблаговременно разработало запасные варианты на случай, если такой сценарий осуществится".

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Германия вместе с Данией и Норвегией направят в Украину 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana. Эти боевые машины появились в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится. Однако официальный Берлин не называет сроки поставок из соображений безопасности.

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Урмас Рейнсалу Фото: GINTS IVUSKANS/AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не опасаться предупреждений России о пересечении "красных линий" путем поставки оружия Киеву. "Я думаю, что нам не следует бояться. Что еще может произойти? Происходит геноцид. И ради человечества, ради нашей собственной безопасности в Европе мы должны действовать", - заявил Рейнсалу в интервью американскому телеканалу CNN. Глава МИД Эстонии указал на необходимость поставок вооружений для противовоздушной обороны.

Глава Минобороны Резников: Еще 4 РСЗО HIMARS - в Украине

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Еще 4 американских реактивных системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. Кроме того, "в пути" находятся зенитные ракетные комплексы NASAMS, добавил он.

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Российские силы нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. Власти города уточняют информацию о разрушениях и пострадавших. Чиновник предупредил об угрозе повторных атак и призвал жителей находиться в укрытиях. За последние дни город неоднократно подвергался ракетным обстрелам.

Зеленский поручил разведке выявить причастных к ракетным ударам

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Украинской разведке поручено установить личности тех, кто причастен к ракетным обстрелам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. Кроме того, необходимо выяснить, кто вовлечен в схемы с иранскими беспилотными летательными аппаратами, указал глава государства. "Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно такой же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 11 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 октября 00.00 - 13.59 >>>

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