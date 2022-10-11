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Президент США Джо Байден (фото из архива)
Джо БайденФото: picture alliance / Consolidated News Photos
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Байден: При вторжении в Украину Путин просчитался

Александра Иванова
45 мин. назад

По оценке президента США, Владимир Путин является рациональным политиком, однако, начав войну против Украины, он неправильно оценил ситуацию и то, как отнесется к ВС РФ украинское население.

https://www.dw.com/ru/bajden-pri-vtorzenii-v-ukrainu-putin-znacitelno-proscitalsa/a-63409590

Президент РФ Владимир Путин является рациональным политиком, который, однако, "значительно просчитался" при военном вторжении в Украину. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN, отрывки из которого были обнародованы вечером во вторник, 11 октября.

При этом определение "нерациональная" Байден использовал в отношении речи, произнесенной Путиным в феврале 2022 года, когда решение о вторжении в Украину уже было принято. "Я думаю, что речь, его цели не были рациональными. Я думаю, что он считал, будто его примут с распростертыми объятиями, что Киев - это дом матушки России, и что здесь его примут с радостью. Я думаю, что он просто полностью просчитался", - рассуждает глава американского государства в беседе с журналистом Джейком Тэппером. 

Общение лидеров G7 с Владимиром Зеленским

Интервью было записано спустя всего несколько часов после виртуального общения Байдена с представителями стран "Группы семи" (G7) с участием президента Украины Владимира Зеленского, который призвал лидеров государств "большой семерки" помочь Киеву в создании эффективной системы ПВО для защиты от российских ракет.

По итогам этой встречи "большая семерка" решительно осудила российские "ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и городов Украины", которые привели к "гибели невинных гражданских лиц", и напомнила, что неизбирательные атаки в отношении гражданского населения являются "военным преступлением, за которое президент РФ Путин и другие совершившие его лица будут привлечены к ответственности".

Утром 10 октября Россия подвергла сильным ракетным ударам Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Львов и целый ряд других городов Украины. По оценке наблюдателей, подобных массированных атак по украинским целям ВС РФ не наносили с начала полномасштабного вторжения в соседнюю страну в феврале.

Байден об опасности ядерного апокалипсиса

Ранее, 7 октября, Джо Байден, комментируя вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине, предупредил об опасности конца света, указав, что риск ядерного апокалипсиса, по его оценке, сейчас находится на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.

"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди", - сказал он тогда. По мнению Байдена, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

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