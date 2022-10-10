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Украинских беженцев блокируют на границе РФ

Сергей Дик
27 мин. назад

Украинцам приходится выезжать из оккупированных территорий в сторону России. Их ждет фильтрация и допросы. Однако и покинуть РФ им не так просто. Репортаж с латвийско-российской границы.

https://www.dw.com/ru/oceredi-iz-ukrainskih-bezencev-na-rossijskolatvijskoj-granice-11102022/video-63408619
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