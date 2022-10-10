Украинских беженцев блокируют на границе РФ

МиграцияЛатвияУкраинских беженцев блокируют на границе РФTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoМиграцияЛатвияСергей Дик27 мин. назад27 мин. назадУкраинцам приходится выезжать из оккупированных территорий в сторону России. Их ждет фильтрация и допросы. Однако и покинуть РФ им не так просто. Репортаж с латвийско-российской границы.https://www.dw.com/ru/oceredi-iz-ukrainskih-bezencev-na-rossijskolatvijskoj-granice-11102022/video-63408619Реклама