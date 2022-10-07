226-й день войны с Украиной: Байден опасается конца света

На 226-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ядерная угроза

На фоне угроз применения Россией ядерного оружия президент США Джо Байден предупредил об опасности конца света. По его словам, риск ядерного апокалипсиса сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года. "Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе. Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - сказал он. По мнению Байдена, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

Глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод", получившей Нобелевскую премию мира, Александра Матвейчук призвала создать международный трибунал и "привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников". Кроме того, Матвейчук заявила, что Россию следует исключить из Совбеза ООН, а сама всемирная организация должна провести "реформу международного мира и безопасности", чтобы обеспечить гарантии безопасности для всех стран, независимо от их участия в военных блоках или военного потенциала.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Генеральную Ассамблею ООН осудить объявленную Россией аннексию ряда областей Украины. На запланированном голосовании в ООН по "незаконной аннексии" важен каждый отдельный голос, подчеркнула она. Генеральная Ассамблея ООН 10 октября рассмотрит на внеочередном заседании указ Путина об аннексии четырех областей на востоке и юге Украины - самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей.

Приближенные недовольны Путиным

Один из членов ближайшего окружения Путина напрямую высказал ему несогласие с тем, как президент ведет войну в Украине, сообщила The Washington Post со ссылкой на американскую разведку. Возражения, высказанные Путину, касались неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Американская разведка знает, кто именно выступил с критикой, но WP имя этого человека не известно. "С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны некоторых приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным курсом и многочисленными военными ошибками", - рассказал WP источник в разведке США.

Более половины нынешнего танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин РФ, сообщило Минобороны Великобритании ср ссылкой на данные разведки. Украина с начала войны, судя по всему, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин. "То, что российские экипажи не смогли уничтожить технику перед отступлением или сдачей, свидетельствует о низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины", - указывается в сообщении. Учитывая, что российские войска находятся под серьезным давлением в нескольких секторах и все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение, прогнозирует британская разведка.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил смену командующего Восточным военным округом. На этот пост назначен "наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов", сообщил Меликов. Мурадов до этого командовал российским войсками в Донбассе.

Российские обстрелы

Российские войска впервые атаковали Запорожье с помощью дронов-камикадзе. В результате повреждены объекты инфраструктуры в двух районах. "Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется", - сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В ночь на 7 октября войска РФ из РСЗО и тяжелой артиллерии шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, в Никополь прилетело около 40 снарядов. Повреждено несколько многоэтажек, более десяти частных домов, газопроводы и электросети. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Российскую армию пополняют завербованные преступники

На территорию так называемой "ДНР" прибыло подкрепление из числа преступников, завербованных в российских тюрьмах, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, командирами вновь прибывших подразделений, насчитывающих 500 человек, "назначены бывшие сотрудники российских правоохранительных органов". Командование российских войск издало распоряжение о конфискации мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Власти регионов РФ начали объявлять об отмене праздничных новогодних мероприятий, чтобы потратить сэкономленные деньги на войну против Украины. В Санкт-Петербурге не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, фестиваля "Рождественская звезда" и благотворительного приема в Таврическом дворце, сообщил губернатор Александр Беглов. В Нижнем Новгороде отменены массовые гуляния, фейерверки и концерты, рассказал мэр города. Деньги направят на льготы для семей нижегородцев, призванных в армию в рамках мобилизацией. Об отмене праздничных мероприятий сообщили власти Ленинградской и Липецкой областей, а также Калуги и Череповца. В Москве вопрос отмены новогодних мероприятий будет рассматриваться на предстоящей неделе.

Масштабные разрушения в Украине

За 225 дней войны в Украине разрушено 94 596 объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысяч жилых домов. Больше всего объектов разрушено в Киевской (более 25 тыс.), Донецкой (более 20 тыс.) и в Харьковской областях (более 9 тыс.), сообщил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Варшаве. По словам Тимошенко, сейчас за счет бюджета начато восстановление более 11 тыс. объектов - это всего 13 процентов разрушенного фонда. Для привлечения финансовой помощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций создается Фонд восстановления Украины, сообщил он. "Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября - начале декабря текущего года", - сказал Тимошенко.

По оценкам ООН, в освобожденных Украиной районах Харьковской области около 140 тысяч человек зависят от гуманитарной помощи. У большинства из них ограничен доступ к еде, воде, газу, электричеству и медикаментам, заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). К настоящему моменту помощь получили более 73 тысяч человек.

В освобожденной Харьковской области начинается возведение дополнительных оборонительных сооружений. "Кабинет Министров Украины выделил 300 млн гривен на строительство дополнительных фортификаций. Средства поступят в регион из резервного фонда бюджета. Работаем, чтобы оккупанты не имели никакого шанса и только убегали с нашей земли!" - написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Западная военная помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал создание фонда объемом в 100 млн евро для закупок оружия Украине напрямую у производителей.

Министерство обороны Испании передало Украине очередную партию помощи. В нее вошли восемь бронированных автомобилей, две кареты скорой помощи и пять тонн медицинских товаров, сообщил Генштаб ВСУ. "Поставка предназначена для обеспечения первоочередных потребностей Министерства обороны Украины в материально-технических и медицинских средствах", - уточнили в Минобороны Испании.

Германия внесет "важный вклад" в совместную миссию по обучению украинских военнослужащих, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по завершении неформального саммита ЕС в Праге в пятницу, 7 октября. По словам Шольца, детали в настоящее время уточняются, и он ожидает скорого принятия решения. Встречи лидеров стран ЕС и нового Европейского политического сообщества дали ясный сигнал о том, что России не удастся расколоть Европу и что европейцы твердо стоят на стороне Украины, обороняющейся от российской агрессии, сказал канцлер ФРГ, добавив, что в настоящее время обсуждается, как улучшить подготовку украинских солдат. Германия готова взять на себя обучение подразделения размером до бригады, но этими планами, по всей видимости, недовольна Польша.

Новые санкции против России

Япония расширила санкции в отношении России, включив в черный список еще 81 человека и 9 организаций, говорится в пресс-релизе Минфина страны. В санкционные списки включены родственники премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова, представителей ВКС РФ и Росгвардии. Согласно документу, 23 человека оказались под санкциями за причастность к аннексии Россией четырех областей Украины.

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