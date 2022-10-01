Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября договоров о "присоединении к РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛРН", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины, вызвало бурную реакцию всего международного сообщества. Отреагировали на аннексию Россией украинских территорий и в ФРГ.

Реакция политиков ФРГ

Ведущие немецкие политики и представители правительства ФРГ осудили аннексию РФ украинских территорий.

Министр иностранных дел Германии из партии Союз-90/"Зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала аннексию Россией территорий четырех областей Украины "вопиющим нарушением Устава ООН". "Театр с аннексией и фиктивными референдумами" - это попытки скрыть то, "что мы наблюдаем уже полгода, - захват земель, сопровождающийся зверским насилием, методами, которые едва ли можно себе представить", - заявила Бербок в интервью телеканалу ARD. С этим не может согласиться ни одна страна мира, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Об этом Бербок также написала и в своем микроблоге в Twitter.

Еще до того, как Путин подписал договоры о "присоединении к РФ" аннексированных территорий Украины, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) из Социал-демократической партии (СДПГ) 28 сентября написал в своем Twitter: "Псевдореферендумы, которые Путин провел в нелегально оккупированных областях Украины, ничего не стоят. Они противоречат международному праву. Германия никогда не признает их результаты".

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marko Buschmann) из Свободной демократической партии Германии (СвДП) твитнул: "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и также Крым, принадлежат Украине. Результаты псевдореферендумов, которые были проведены с нарушением украинского и международного законодательств, без соблюдения минимальных демократических стандартов, мы никогда не признаем".

Представитель оппозиционной партии Христианско-демократическйй союз (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) также написал в Twitter, что "Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области принадлежат Украине. Точка".

FAZ: Война Путина делает мир более бедным и менее безопасным

Обозреватель газеты FAZ Бертольд Колер (Berthold Koler) в своем комментарии анализирует речь и поведение Путина во время церемониии подписания договоров о "присоединении к РФ" аннексированных территорий. "Великие вожди поздравляют себя сами. В аккурат к своему 70-летию Путин заявил о присоединении новых регионов к России. Он таким образом может утверждать, что делает Россию, которая со времен распада СССР страдает от фантомных болей, снова великой", - пишет Колер. "Это все еще происходит не в тех масштабах, каких достиг Петр Великий", отмечает обозреватель, но, по его мнению, президент РФ видит себя "бесстрашным завоевателем", "чьей миссией является забрать русских, живущих в соседних странах, старых и новых, домой", а "другие народы снова подчинить игу Москву". Путин был бы не против если бы его уже при жизни называли "великим", как Петра I. Но вообще ему больше подходит прозвище "грозный", по аналогии с Иваном Грозным, отмечает автор комментария.

И его Путин заслужил не из-за войны в Украине, продолжает журналист: "Свою скрупулезность, жестокость и цинизм российский президент проявил в своих ранних военных кампаниях. Но нападением на "братский народ" Украины Путин, иначе чем в Чечне и Грузии, вызвал страх и ужас во всей Европе и втянул ее в энергетический и экономический кризис, который продлится неизвестно сколько". Последствия действий Путина ощутимы по всему земному шару, отмечает автор: "Война Путина делает весь мир более бедным, более голодным и менее безопасным".

Колер подчеркивает в своем комментарии, что "сами россияне платят высокую цену за манию величия своего президента и деньгами, и собственными жизнями: "Путин своей войной против Украины разрушил существовавшую бизнес-модель: нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые поставлялись на Запад в обмен на большие денег и современные технологии. С этим покончено навсегда. Взорванные трубы "Северного потока" в Балтийском море, независимо от того, кто сделал в них дыры, являются символом этого". Использование поставок газа в качестве оружия не заставило правительство ФРГ отказаться от поддержки Украины деньгами и тяжелым вооружением, что ведет к военным успехам Киева. Теперь Путин готов осуществить свои самые серьезные угрозы, и "если будет недостаточно холодной зимы, которая заставить мерзнуть немцев так, чтобы кровь стыла в жилах, тогда будет ядерная зима?", - задается вопросом обозреватель FAZ.

Алексей Навальный: Западу требуется совместная стратегия

Издание FAZ также опубликовало гостевой комментарий находящегося в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального. "Политическая система России должна измениться, и к этому должны стремиться группы политиков в окружении Путина. Кроме того, Западу требуется совместная стратегия, которая привела бы к тому, что российские власти сами, без принуждения, никогда больше не захотели начать войну и не считали бы ее привлекательной", пишет Алексей Навальный. Кроме того, он убежден, что РФ должна стать парламентской республикой. "Ведь даже в случае болезненного поражения РФ в войне против Украины, Путин путем различных провокаций начнет новый цикл войны. Настоящая партия войны в РФ - вся элита, система власти, которая подчинена империальному российскому авторитаризму", - пишет в своем гостевом комментарии FAZ Алексей Навальный.

Der Tagesspiel Путин втягивает в свое безумие весь народ

Издание Der Tagesspiegel анализирует поведение Владимира Путина во время торжественной церемонии. "Человек маленького роста на огромной сцене, который смотрит снизу вверх, является не только противником в жестокой борьбе за Украину, в самой настоящей войне с применением оружия и солдат, с огромнейшими человеческими потерями. Этот человек, который стоит там, Владимир Путин, находится в абсолютной власти своей мании величия. И он не только сам не может из него выбраться, но вовлекает в плен этого безумия и свой народ. Он это делает потому, что народ начинает возмущаться, противостоять ему, спрашивать себя самого хочет ли он того же, чего хочет Путин", - пишет автор статьи, отмечая, что "новая Россия, то к чему стремится Путин, это представление, которое его снова и снова погружает в его манию величия. Эта Россия Путина строится на страхе, гордости и изоляции. "Это объявление войны. Всем. Всему миру. Третьей мировой войны. Такой же гибридной, какую Путин ведет против Украины. Пробует вести. Пусть это останется лишь его попыткой", - резюмирует автор статьи.

Rheinische Post: "Это не блеф"

Газета Rheinische Post (RP) анализирует воинственную риторику Путина и его обвинения в адрес Запада. "Во время церемонии подписания договоров о "присоединении к РФ" 4 украинских областей Путин в своей речи пообещал, что будет защищать их "всеми имеющимися средствами". Тем самым он сделал ставку на эскалацию. В своем послании к Западу он подчеркнул, что Россия для защиты "своего народа" своей "независимости и свободы" применит любые средства. Об этом он говорил уже во время объявления мобилизации 21 сентября. В своей речи Путин напомнил, что США дважды применяли ядерное оружие, создав прецедент. Из этого следовало, что Россия могла бы последовать этому примеру", - пишет издание.

SZ: Аннексия - опорная конструкция в сценарии Путина

Газета Süddeutsche Zeitung обращает особое внимание на угрозы Путина: "Кажется Путин настроен еще более радикально в плане идеологии. Его речь свидетельствует об ужесточении его взглядов, которые все более невозможно изменить рациональным подходом. Аннексия - одна из опорных конструкций его ультимативного конфронтационного сценария. Он отложил роль нападающего, а вместо него взял на себя роль защитника России и последнего бастиона, защищающего справедливость в мире. Этого достаточно для обоснования ядерного удара. Такие фантазии, с одной стороны - гротеск, с другой стороны - Путин в них живет. Как с этим обходиться? То, что США и другие страны, которые поддерживают Украину, не дискутируют публично на тему того, каким будет их ответ на возможное применение ядерного оружия, является правильным. Хотя сейчас самое время, чтобы Путин узнал какова будет цена.

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