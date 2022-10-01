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Путин и "главы" оккупированных территорий после подписания указа об аннексии Россией украинских территорий в Москве 30 сентября
После подписания указа об аннексии Россией украинских территорийФото: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

"Театр с аннексией": реакции на решение Путина

Лиза Ламбрехт
26 мин. назад

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина", - подчеркивают мировые лидеры. Они резко осудили аннексию Россией украинских территорий.

https://www.dw.com/ru/teatr-s-anneksiej-reakcii-mirovyh-liderov-na-resenie-putina/a-63303839

Страны Евросоюза, НАТО, "большой семерки" и многие другие государства мира резко осудили аннексию Россией четырех украинских регионов, "договор" о которой президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу, 30 сентября. Мировые лидеры заявили, что не намерены признавать частью РФ аннексированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, а также объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

Глава МИД ФРГ осудила "театр с аннексией и псевдореферендумами"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала аннексию Россией территорий четырех областей Украины "вопиющим нарушением Устава ООН". "Театр с аннексией и фиктивными референдумами" - это попытки скрыть то, "что мы наблюдаем уже полгода, - захват земель, сопровождающийся зверским насилием, методами, которые едва ли можно себе представить", - заявила Бербок в интервью телеканалу ARD. С этим не может согласиться ни одна страна мира, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

США осуждают "мошенническую попытку аннексировать украинские территории"

США, Канада, Великобритания, Франция, Швейцария, Израиль, Молдова и другие государства тоже объявили, что не намерены признавать аннексированные территории Украины частью Российской Федерации.

"Соединенные Штаты осуждают мошенническую попытку России аннексировать украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав ООН и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам", - говорится, в частности, в заявлении Белого дома.

"Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим снабжать Украину необходимыми средствами для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы" соседнего государства, подчеркнул президент США Джо Байден, назвав псевдореферендумы на оккупированных территориях "абсолютным фарсом".

После подписания Путиным указа о "присоединении" к РФ украинских территорий США и Великобритания объявили о введении новых санкций в отношении Москвы. Среди прочих, в санкционные списки Вашингтона и Лондона вошла глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Под штрафные меры США подпали также супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу.

"Большая семерка" не признает аннексию и "референдумы" под дулами автоматов

Никогда не признают  аннексию Россией украинских территорий и фиктивные "референдумы", "проведенные под дулами автоматов", и министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7). "Мы вновь заявляем, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым являются неотъемлемой частью Украины", - говорится в их совместном заявлении. Главы МИД стран G7 предупредили, что в отношении России будут введены дальнейшие экономические санкции.

ЕС: Ядерные угрозы Кремля и мобилизация не поколеблют нашу решимость

Аналогичную позицию занял и Евросоюз. "Мы не признаём и никогда не признаем незаконные "референдумы", а также их фальсифицированные и незаконные результаты, - говорится в заявлении Европейского совета. - Эти решения не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина".

Европейский Союз "решительно выступает на стороне Украины и ее народа", подчеркнули в Европейском совете. "Ядерные угрозы Кремля, военная мобилизация и стратегия, направленная на ложное представление территории Украины как российской и утверждение, что война сейчас может идти на территории России, не поколеблют нашу решимость", - говорится в заявлении.

НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Страны НАТО никогда не признают аннексированные регионы частью России, заявил, в свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Союзники по альянсу убеждены: Украина имеет право, зафиксированное в уставе ООН, "продолжать освобождать свои территории, и аннексия ничего не меняет". "Если мы примем аннексию, то это будет означать, что мы поддались на ядерный шантаж России, и тогда другие авторитарные режимы будут применять такие же угрозы, чтобы достигать того, чего они хотят", - подчеркнул генсек НАТО.

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