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Сапер проверяет массовое захоронение в ИзюмеФото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-rossia-povtorila-v-izume-to-cto-bylo-v-buce/a-63144920

На 206-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий субботы, 17 сентября (время московское).

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Владимир Зеленский: "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ООН готовят специальную миссию для ознакомления с преступлениями армии России в Изюме. В вечернем видеообращении пот итогам 205-го дня войны, он отметил, что в освобожденных районах Харьковской области продолжаются следственные действия и фиксируются "все преступления рашистов". "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - сказал Зеленский. - И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине".

В НАТО обсуждают оказание поддержки Киеву

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Военный комитет НАТО открыл в столице Эстонии Таллинне конференцию, которая продлится до 18 сентября. Одна из основных задач - имплементация решений, согласованных на саммите НАТО в Мадриде. В своей вступительной речи 16 сентября президент Эстонии Алар Карис сосредоточился на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед лицом российского нападения. "Мы все знаем, что война еще далека от завершения. Это означает, что мы должны продолжать военную поддержку, чего бы это ни стоило. Неспособность воспользоваться украинскими успехами было бы большой ошибкой", - считает президент Эстонии. По его мнению, замороженный конфликт в Украине будет гноящейся раной в сердце Европы. "Он будет годами не давать нам выйти из цикла конфронтации с Россией", - подчеркнул Алар Карис. В Военный комитет НАТО входят начальники штабов 30 стран - членов альянса. Главы министерств обороны Финляндии и Швеции впервые примут участие в конференции в качестве приглашенных гостей.

Хроника событий 16 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Владимир Зеленский приехал в Изюм в Харьковской области

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