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Граница России и ЭстонииФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Даниил Сотников
1 ч. назад

С 19 сентября туристам из России будет запрещен въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу. Исключения сделают для поездок к родственникам и по гуманитарным соображениям.

https://www.dw.com/ru/strany-baltii-i-polsa-zakrout-vezd-rossianam-s-19-sentabra/a-63056951

Эстония с 19 сентября запретит въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами, независимо от страны выдачи, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в четверг, 8 сентября. К запрету также присоединятся Латвия, Литва и Польша.

 "У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", - цитирует Рейнсалу телеканал ERR.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм",- заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

"Недопустимо, что пока людей в Украине мучают и убивают, граждане государства-агрессора России могут свободно путешествовать по ЕС", - цитирует агентство Reuters заявления правительства Польши.

Еврокомиссия поддержала отмену упрощенного визового режима с Россией

Ранее страны Балтии, а также Польша и Чехия призывали Евросоюз полностью запретить въезд российским туристам, но это решение не было поддержано всеми странами. В итоге в начале сентября Еврокомиссия решила приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией.

После вступления новых правил в силу 12 сентября сумма визового сбора для всех граждан РФ увеличится с 35 до 80 евро, стандартный срок принятия решения по визам возрастет с 10 до 15 дней, а заявители из России больше не будут иметь беспрепятственного доступа к визам, действительным для многократного въезда в Шенгенскую зону.

Кроме того, россияне должны будут предоставлять полный перечень документов и не смогут воспользоваться сокращенным списком, который предусмотрен упрощенным режимом.

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