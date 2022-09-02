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На границе Эстонии и России Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоЭстония

Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России

Юрий Решето
1 ч. назад

Глава МИД Эстонии после неформального саммита ЕС в Праге пояснил в интервью DW позицию своей страны по поводу визовых ограничений для россиян из-за войны РФ против Украины.

https://www.dw.com/ru/glava-mid-estonii-o-vizah-grazdane-rf-nesut-moralnuu-otvetstvennost/a-62996026

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге в среду, 31 августа, было решено приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Процесс выдачи шенгенских виз россиянам станет более сложным и длительным, что приведет к снижению числа выдаваемых виз.

При этом Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять ограничительные меры еще и на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территории для въезда в Шенгенскую зону. Эстония, в частности, поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с РФ, но считает это недостаточным и планирует ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза. В интервью DW глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу пояснил позицию Эстонии.

DW: Премьер-министр Эстонии заявил, что запрет на въезд для российских туристов - это вопрос национальной безопасности для всего ЕС. Почему?

Урмас Рейнсалу, глава эстонского МИД
Урмас РейнсалуФото: GINTS IVUSKANS/AFP/Getty Images

Урмас Рейнсалу: Потому что с начала войны РФ против Украины в феврале на территорию ЕС, включая Эстонию, въехало около миллиона граждан России. Только Эстонию транзитом пересекли порядка 300 тысяч граждан РФ. Проверить их надлежащим образом - это невыполнимая миссия, учитывая, что на территории Европы идет война. 

- Объясните, пожалуйста, чем какой-нибудь отдыхающий на пляжах Барселоны угрожает вашей стране и ее национальной безопасности?

- Мы рассматриваем Российскую Федерацию как противника. Россия как противника рассматривает нас… И в этом контексте проводятся различные гибридные операции со стороны России в отношении Эстонии. Очевидно, что в этой связи возникла тема угрозы безопасности. И тот или иной человек, даже просто отдыхающий на пляже, - является гражданином страны-агрессора.

- Однако ваше правительство идет дальше. И хочет, чтобы российские студенты (находящиеся у вас в стране. - Ред.) - те, кто понимает вашу культуру, кто выучил эстонский язык, покинули Эстонию. Почему эти люди, сделавшие свой выбор в пользу ЕС и против Путина, должны уехать из Эстонии?

- Они не должны покидать Эстонию. Эстонское правительство сделало исключение для студентов. Они смогут продлить свои учебные визы. Да, Эстония призывает закрыть границы ЕС для граждан России. Но наш призыв содержит несколько ключевых моментов, и только один из них касается безопасности. Есть также моральный аспект - геноцид, который сейчас происходит в Украине. И с точки зрения эффективности санкций против России и граждан РФ на разных уровнях, важно ввести этот запрет на въезд для россиян, разумеется, с определенными оговорками.

- То есть, ваша страна открыта для россиян, которые выступают против войны, против политики Владимира Путина? Вы готовы принять этих людей?

- Да, тех людей, которые просят убежища по объективным причинам, - их либо преследуют, либо они являются гражданскими активистами. То есть, в принципе, речь идет о людях вроде Алексея Навального или его семьи. 

- Есть "хорошие русские" или же все русские плохие? Независимо от того, критикуют они Кремль или поддерживают его?

- Мы не рассматриваем этот вопрос с позиций расизма или национальной принадлежности. Мы имеем дело с государством-агрессором и его гражданами. Происходит геноцид. Граждане России не несут какой-то юридической ответственности за это, но они несут моральную ответственность. Потому что их пассивность придает легитимность режиму и совершаемым сейчас зверствам в Украине.

Смотрите также:

Какие страны ЕС запретят визы для россиян?

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