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МИД Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонской Республики.
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Контекст
Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России
Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России
Глава МИД Эстонии пояснил в интервью DW позицию страны по поводу визовых ограничений для россиян.
Общество
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
Глава МИД Эстонии об угрозе вторжения РФ
Глава МИД Эстонии об угрозе вторжения РФ
Эва-Мария Лийметс заявила, что в Эстонии с тревогой следят за наращиванием военной группировки на западе России.
Политика
26.11.2021
26 ноября 2021 г.
01:40 мин.
Эстония объяснила отказ отправлять нового посла в Беларусь
Эстония объяснила отказ отправлять нового посла в Беларусь
Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, заявила глава МИД Эстонии.
Конфликты
18.07.2021
18 июля 2021 г.
Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата
Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата
Глава эстонского МИДа назвал решение Москвы безосновательным. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
Политика
07.07.2021
7 июля 2021 г.
Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального
Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального
Глава эстонского МИДа в интервью DW об эффективности новых санкций ЕC и отношениях с Россией.
Политика
23.02.2021
23 февраля 2021 г.
02:58 мин.
"Сильный сигнал" РФ: глава МИД Эстонии о санкциях ЕС
"Сильный сигнал" РФ: глава МИД Эстонии о санкциях ЕС
Новые санкции ЕС против российских властей - символический шаг или действенная мера? Интервью DW с главой МИД Эстонии.
Политика
23.02.2021
23 февраля 2021 г.
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Всего публикаций: 19
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