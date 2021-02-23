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МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонской Республики.

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Контекст

На границе Эстонии и России

Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России

Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России

Глава МИД Эстонии пояснил в интервью DW позицию страны по поводу визовых ограничений для россиян.
Общество2 сентября 2022 г.
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Глава МИД Эстонии об угрозе вторжения РФ

Глава МИД Эстонии об угрозе вторжения РФ

Эва-Мария Лийметс заявила, что в Эстонии с тревогой следят за наращиванием военной группировки на западе России.
Политика26 ноября 2021 г.01:40 мин.
Круизный лайнер пришвартован в Таллине

Эстония объяснила отказ отправлять нового посла в Беларусь

Эстония объяснила отказ отправлять нового посла в Беларусь

Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, заявила глава МИД Эстонии.
Конфликты18 июля 2021 г.
МИД России

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Глава эстонского МИДа назвал решение Москвы безосновательным. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
Политика7 июля 2021 г.
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Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального

Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального

Глава эстонского МИДа в интервью DW об эффективности новых санкций ЕC и отношениях с Россией.
Политика23 февраля 2021 г.02:58 мин.
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс

"Сильный сигнал" РФ: глава МИД Эстонии о санкциях ЕС

"Сильный сигнал" РФ: глава МИД Эстонии о санкциях ЕС

Новые санкции ЕС против российских властей - символический шаг или действенная мера? Интервью DW с главой МИД Эстонии.
Политика23 февраля 2021 г.
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Всего публикаций: 19