Пыточные в освобожденных городах: главные события 205-го дня

Следы пыток на телах убитых мирных жителей Изюма, пыточные в Балаклее, убийство "генпрокурора ЛНР", ракетный удар по оккупационной администрации Херсона, наказание для украинских чиновников за получение паспорта РФ.

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 16 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Следы пыток на телах в массовых захоронениях, обнаруженных после ухода войск РФ

В Харьковской области в лесу в черте города Изюм, который был освобожден украинской армией, начали эксгумацию в одном из массовых захоронений. За сутки в нем было обнаружено 445 могил с мирными жителями и одна братская могила, в которой захоронены военнослужащие ВСУ, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

"Что касается гражданских лиц, то во время эксгумации были обнаружены факты пыток. В первой могиле, которую вскрывали, на теле умершего, на шее была обнаружена веревка. А на конечностях трупа есть переломы. То есть это может свидетельствовать о насильственной смерти", - рассказал он.

"Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

За первые сутки работы следователей и криминалистов были эксгумированы 23 тела мирных жителей и 17 тел военных. По словам украинского уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко число погибших во время российской оккупации Изюма может превышать число жертв трагедии в Буче.

Российские пыточные в Балаклее

За неделю сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили в освобожденных от войск РФ районах Харьковской области по меньшей мере 10 мест, где оккупанты удерживали и пытали людей. Две пыточные российские военные обустроили в Балаклее - в местном отделении полиции и типографии.

Людей там содержали в четырех пластиковых боксах из здания суда. По словам главы Нацполиции, задержанных пытали электрическим током, молотками и так называемыми "удавками". "Удавка - это два деревянных или металлических крючка, между ними проволока, которой давили человека. Один из погибших наших граждан был задушен таким образом - аграрий сорока лет", - сообщил руководитель ведомства. В этом районе, по данным полиции Украины, находились подразделение ОМОНа из Тольятти, представители ФСБ, бойцы "ЛНР" и подразделения российской национальной гвардии.

Еще шесть пыточных правоохранители обнаружили в Изюме, по одной - в Волчанске и в селе Граково.

Жители украинского села рассказали о российской оккупации To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Убийство "генпрокурора ЛНР"

В результате взрыва в здании "генеральной прокуратуры ЛНР" в Луганске погиб "глава ведомства" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. По данным российских агентств, взрыв произошел в кабинете "генерального прокурора", где сработало самодельное взрывное устройство.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал убийство "генерального прокурора ЛНР" и его заместителя "разборками местных ОПГ, не сумевших поделить награбленное имущество перед масштабным побегом" или "чисткой свидетелей военных преступлений" со стороны России.

Ракетный удар по оккупационной администрации Херсона

Российские агентства сообщили, что в оккупированном российскими войсками Херсоне утром, 16 сентября, произошли взрывы. По данным РИА "Новости", причиной стал ракетный обстрел здания "военно-гражданской администрации Херсонской области". Назначенный Россией "замглавы ВГА" Кирилл Стремоусов утверждает, что по "администрации" были выпущены "порядка пяти ракет" из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Конечно же, по кабинету господина Стремоусова пять хаймарсов…я еще удивился, что туда не влетели пять баллистических ракет с ядерными боеголовками", - прокомментировал эти слова советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В момент удара в здании проходило совещание "глав муниципальных администраций". Оккупационные власти сообщили о трех погибших.

Убийство замглавы оккупационной администрации и его жены в Бердянске

В Бердянске Запорожской области убиты заместитель главы оккупационной администрации города Олег Бойко и его супруга Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению "референдума".

Убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония, утверждает подконтрольная РФ администрация города. Других подробностей оккупационные власти не сообщили.

Путин впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал контрнаступление Украины. "Киевские власти объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится", - сказал российский президент на пресс-конференции в Самарканде.

По его словам, военные планы Кремля "не подлежат корректировке". "Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжатся несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает новые и новые территории", - утверждает Путин. По его словам, Россия "воюет не полной армией". "Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее", - заявил президент.

Немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Кабмин Украины одобрил наказание для чиновников за получение паспорта РФ

Правительство Украины согласовало законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для чиновников за принуждение к получению паспорта РФ на оккупированных Россией территориях Украины, сообщил вице-премьер страны Ирина Верещук.

Для госслужащих Украины, получивших паспорт России, законопроектом предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За принуждение граждан Украины к получению российского паспорта предусмотрен срок от 8 до 12 лет. Столько же - за косвенное принуждение, то есть "создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение".

"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно содействует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается", - подчеркнула Верещук, добавив, что нормы нового законопроекта направлены прежде всего на "наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников", в том числе граждан РФ.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом. В новый пакет войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметровых артиллерийских орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара, сообщил Пентагон.

Кроме того, на Украину поставят четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения.

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