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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Yves Herman/REUTERS
КонфликтыЕвропа

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Виктория Власенко
16 мин. назад

Генсек НАТО прокомментировал подачу Киевом заявки на членство в НАТО, после того как Путин объявил о "присоединении к РФ" четырех украинских регионов, и заявил о праве Украины освобождать ее территории.

https://www.dw.com/ru/gensek-nato-ukraina-imeet-pravo-osvobozdat-svoi-territorii/a-63303110

НАТО фокусирует свои усилия и внимание на том, чтобы оказывать Киеву всю необходимую помощь. Украина имеет право подавать заявку на членство в НАТО, но решение о принятии новых членов должны поддержать все страны, входящие в Североатлантический альянс. Так во время общения с журналистами в Брюсселе в пятницу, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке , которую несколько часов до того подписал украинский президент Владимир Зеленский.

"Каждая демократия в Европе имеет право на членство в НАТО. Союзники во время саммита альянса в Мадриде четко заявили о том, что мы поддерживаем право Украины самой решать, какие военные альянсы выбирать. Однако решение о членстве принимается 30 членами блока, и мы принимаем это решение по принципу консенсуса", - заявил Столтенберг, очевидно, намекая на то, что единства между союзниками по вступлению Украины в НАТО нет.

Он также отметил, что НАТО "фокусируется на оказании немедленной поддержки Украине, чтобы она могла защитить себя от брутальной агрессии России". На вопрос о том, возможно ли применить по отношению к Украине процедуру ускоренного вступления, как это было сделано в случае Швеции и Финляндии, генсек НАТО не ответил.

Эскалация войны самая серьезная с момента ее начала

Йенс Столтенберг осудил "срежиссированные в Москве псевдореферендумы" на оккупированных украинских территориях и заявил, что члены альянса никогда не признают их как часть России. "Мы призываем РФ прекратить попытки захватить эти территории. Это украинская земля. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Херсон - это Украина. Запорожье - это Украина. Так же, как и Крым - это Украина", - заявил Столтенберг, подчеркнув, что хотя НАТО "не является стороной конфликта, но альянс оказывает поддержку Украине, чтобы она могла защищаться".

По словам Столтенберга, в эти дни война в Украине достигла "самой серьезной эскалации" с 24 февраля, потому что "Путин мобилизовал тысячи людей, угрожает ядерным оружием и нелегально аннексировал часть украинских территорий". Однако это проявление слабости, а не силы Кремля, и "Путин проиграл в достижении своих стратегических целей". "Путин несет ответственность за эту войну, поэтому его ответственность заключается и в том, чтобы прекратить страдания мужественных украинцев и остановить энергетический и продовольственный кризисы, охватившие мир. Если Россия прекратит войну, то будет мир. Если Украина прекратит сражаться, то прекратит свое существование как нация и независимое государство Европы", - заявил генсек НАТО.

"Украина имеет право освобождать свои территории"

Несмотря на то, что, согласно государственной ядерной доктрине РФ, Москва оставляет за собой право применять ядерное оружие для защиты своих территорий, которыми отныне она считает и  оккупированные части украинских областей, союзники по альянсу убеждены: Украина имеет право, зафиксированное в уставе ООН, "продолжать освобождать свои территории, и аннексия ничего не меняет". "Если мы примем аннексию, то это будет означать, что мы поддались на ядерный шантаж России, и тогда другие авторитарные режимы будут применять такие же угрозы, чтобы достигать того, чего они хотят", - заявил генсек НАТО.

Он назвал ядерную риторику Кремля опасной и безответственной и напомнил Москве, что "ядерная война не может быть выиграна никогда". НАТО четко предупредил РФ, что применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия. "Мы столкнулись с опасной войной в Украине, но она не станет менее опасной, если мы позволим Путину выиграть ее", - убежден глава НАТО. 

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