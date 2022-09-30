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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/ZUMA Press/IMAGO
ПолитикаУкраина

Украина подает заявку на прием в НАТО в ускоренном порядке

Александра Иванова
1 ч. назад

Де-факто Украина уже доказала свою совместимость со стандартами Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Зеленский.

https://www.dw.com/ru/ukraina-podaet-zaavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poradke/a-63300495

Украина в пятницу, 30 сентября, подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил президент страны Владимир Зеленский в обращении.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический альянс", - говорится в документе, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Украины.

"Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО",  - добавил Зеленский.

Евросоюз осудил аннексию 4 украинских регионов Россией

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин, а также "представители" украинских территорий, на которых перед этим прошли "референдумы" о присоединении к России, - самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей - подписали "договоры о вхождении" в состав РФ. Это решение вызвало решительное осуждение со стороны Евросоюза.

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