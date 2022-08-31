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Российские военные и береговой ракетный комплекс "Бастион" на острове, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, май 2021 года
Российские военные на острове, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, май 2021 годаФото: Maxime Popov/AFP
КонфликтыРоссия

Аукнется ли на Крайнем Севере война в Украине

Владимир Есипов | Никита Баталов
1 ч. назад

Генсек НАТО посетил базу канадских ВВС и сделал громкие заявления о действиях России в Арктике. Эксперты не исключают риска обострения конфронтации РФ и Запада еще и в Заполярье.

https://www.dw.com/ru/rossija-nato-i-arktika-auknetsja-li-na-krajnem-severe-vojna-v-ukraine/a-62972092

Для премьер-министра Канады Джастина Трюдо прошлая неделя стала временем символических визитов из Европы. Сначала к нему прилетел канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в компании с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) и представителями немецкой бизнес-элиты. Выступая в Монреале, глава немецкого правительства к восторгу зала отметил, что у Канады есть не только все те полезные ископаемые, которыми располагает и Россия, но вдобавок к ним - демократия и привлекательный инвестиционный климат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на базе канадских ВВС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер Канады Джастин Трюдо на базе канадских ВВСФото: Adam Scotti/Prime Minister's Office via REUTERS

А буквально через пару дней с визитом в Канаду прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым Трюдо отправился на базу канадских ВВС в провинции Альберта. Там Столтенберг заявил, что российские амбиции в Арктике являются стратегическим вызовом для НАТО и что на фоне усиления российского военного присутствия в регионе его важность для североатлантического альянса возрастает.

Так война в Украине неожиданно вернула Канаду на авансцену мировой политики, причем как в вопросах поставок энергоносителей, так и в вопросах обороны.

Эхо войны в Украине на Крайнем Севере?

Российское вторжение в Украину заставило правительство в Оттаве пересмотреть приоритеты его бюджетной политики. В июне власти Канады объявили о планах вложить в ближайшие шесть лет порядка 4,9 млрд канадских долларов (около 3,8 млрд долларов США) в модернизацию системы NORAD, объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. А сам Столтенберг, вернувшись из Канады, в интервью немецкой газете Welt am Sonntag сообщил, что ввиду возможных новых угроз со стороны России НАТО намеревается расширить активность в арктическом регионе.

Российские военные на острове Земля Алекандры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российские военные на острове Земля Алекандры архипелага Земля Франца-ИосифаФото: Maxime Popov/AFP

"Из-за войны в Украине Арктика стала местом  возможного расширения конфликта, так называемого spill over (когда одни события приводят к возникновению других, внешне с ними не связанных. - Ред.), - говорит Геран Свистек (Göran Swistek), соавтор исследования "Россия в Арктике", подготовленного в прошлом году берлинским фондом "Наука и политика" . По его словам, Арктика стала местом возможной конфронтации из-за масштабной милитаризации, прежде всего со стороны России.

С одной стороны, указывает эксперт, стремление защищать свою территорию нормально для любого государства. Но с другой, считает он, обращает на себя внимания размах милитаризации - Россия словно стремится максимально расширить сферу влияния и обеспечить себе выгодные стартовые позиции к моменту, когда из-за таяния вечной мерзлоты станет возможной добыча полезных ископаемых в регионе.

"Лично я считаю, что Арктика может стать местом эскалации украинского конфликта, - добавляет эксперт. - Из-за милитаризации региона и конфликта интересов там возможны военные столкновения. Причем их причиной могут стать не сознательные действия, а человеческие ошибки и недопонимание действий противоположной стороны".

Эксперт: Причина напряженности - действия РФ в Украине, а не в Арктике

Йоахим Вебер (Joachim Weber), эксперт по вопросам геополитики и безопасности из Университета Бонна полагает, что НАТО игнорировала ситуацию в Арктике в последние годы, в то время как Россия наращивала там военное присутствие. В то же время он обращает внимание на то, что вовсе не Арктика является источником напряженности: "Многие неверно интерпретировали ситуацию, утверждая, что в Арктике зарождаются конфликты будущего вокруг полезных ископаемых. А на самом деле все наоборот. Причина напряженности - это события в Украине, которые отбрасывают тень, в том числе, и на Крайний Север".

Йоахим Вебер
Йоахим ВеберФото: Volker Lannert/CASSIS

Вебер ранее был в числе тех, кто призвал не преувеличивать масштаб и значение российской милитаризации в Арктике: "Однако сейчас все это выглядит в новом свете с того момента, когда Россия начала с помощью военной силы перекраивать карту Европы".

Однако еще один могущественный игрок с арктическими амбициями держится пока в тени. "Некоторые его еще не разглядели, хотя вообще-то не разглядеть его невозможно. Это - Китай", - поясняет Йоахим Вебер. И хотя у КНР нет арктического побережья и сама она находится в тысячах миль от региона, сама эта страна считает себя арктической державой и располагает при этом гигантскими экономическими и военным ресурсами. "И о китайцах в Арктике мы еще услышим", - прогнозирует немецкий эксперт.

Роль Арктики для экономики России

Как пишут авторы прошлогоднего исследования фонда "Наука и политика", в отличие от США, где Аляска - единственный арктический регион - является далеким и изолированным от остальной территории страны эксклавом, для России Арктика - важный как с точки зрения экономики, так и с позиции геостратегии регион.

Трансаляскинский нефтепровод
Трансаляскинский нефтепроводФото: picture-alliance/All Canada Photos/R. Hicker

Арктическая зона России охватывает порядка пяти миллионов квадратных километров и тянется вдоль берегов Баренцева, Карского морей, моря Лаптевых, Восточносибирского и Чукотского морей до Берингова пролива. Протяженность арктической береговой линии РФ составляет свыше 24 тысяч километров, что больше половины береговой линии всей Арктики.

А интерес российских властей к региону вполне объясним. Как подчеркивается в том же исследовании, в Арктике добывается порядка 90 процентов российского газа и около 60 процентов нефти. Там же находятся примерно две трети объемов российских нефтегазовых месторождений. По оценкам экспертов, уже к 2035 году порядка 60 процентов углеводородов будет добываться на месторождениях, расположенных в Арктике.

Смотрите также:

Интервью DW с Йенсом Столтенбергом

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