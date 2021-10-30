Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля

Российская политика в Арктике сфокусирована на добыче ископаемых энергоносителей и становится все более милитаризированной. Это заставляет североевропейские страны вместе с США и НАТО усиливать военное присутствие в регионе, который к тому же все больше привлекает Китай с его амбициозными геостратегическими планами. Изменение климата порождает в России, с одной стороны, надежды на более интенсивное использование Северного морского пути, а с другой - страхи, поскольку теоретически делает менее защищенным российское побережье Северного Ледовитого океана. Но одновременно таяние полярных льдов расширяет оперативные возможности российских военных, что беспокоит страны НАТО.

В России переоценивают значение Арктики для мощи и престижа страны

Таковы ключевые выводы исследования "Россия в Арктике. Планы развития, военный потенциал и предотвращение конфликтов", опубликованного берлинским Фондом науки и политики (SWP) - ведущим немецким научным институтом, консультирующим по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Авторы исследования - два эксперта по вопросам безопасности: старший научный сотрудник SWP Михаэль Пауль (Michael Paul) и морской офицер, фрегаттен-капитан (капитан 2-го ранга) Ёран Cвистек (Göran Swistek), работающий сейчас в SWP в качестве гостевого ученого.

По мнению авторов, Арктика играет в современном российском самосознании прямо-таки мистическую роль. Они считают, что в сегодняшней России преувеличивают значение столь труднодоступного и сурового региона для международного престижа страны и национальной идентичности россиян, и связывают это с великодержавным и антизападным курсом президента РФ Владимира Путина.

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Было время, когда в Москве стремились сохранить Арктику как зону мира и сотрудничества, напоминают авторы и ссылаются на историческую, по их словам, речь Михаила Горбачева в Мурманске 1 октября 1987 года. Однако в сегодняшней России эта давняя цель все больше отступает на задний план, указывается в исследовании.

В глазах нынешнего руководства России Арктика имеет три ключевые функции, считают авторы: геополитическую, экономическую и стратегическую. Ни одна другая приполярная страна не обладает в этом регионе столь большой территорией, продолжительностью побережья и численностью населения, что используется РФ для укрепления своего статуса великой державы. Богатая полезными ископаемыми Арктика нужна также для поддержания российской экономической модели, основанной главным образом на эксплуатации природных ресурсов. Одновременно арктический и субарктический регионы служат Москве как "стратегический бастион для сдерживания и обороны".

Эти три функции частично вступают в противоречие друг с другом: "Так, гражданское развитие Арктики как основной ресурсной базы для будущего России требует мирной и стабильной международной обстановки, тогда как российское стремление к военному превосходству в арктическом регионе существенно осложняет достижение такой цели".

Агрессивные действия России все больше беспокоят скандинавские страны

Михаэль Пауль и Ёран Cвистек считают, что поворот в арктической политике России от сотрудничества с Западом к военному противостоянию и ремилитаризации региона произошел в 2007 году после речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Последовавшие затем "вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году в нарушение международного права и продолжающаяся война в Восточной Украине" кардинально изменили ситуацию и в Арктике.

Основу российской военной политики, напоминают авторы, составляет "утверждение, что США и государства НАТО угрожают России" и стремятся ее окружить. Такое восприятие угроз не изменится и после Путина, прогнозируют эксперты, а потому "мирные 1990-е годы являются лишь исключением из правила в том, что касается структурной геополитической конкуренции великих держав в Евразии".

В исследовании приводятся примеры тех действий российской стороны, которые, в свою очередь, воспринимаются в Северной Европе и в целом в НАТО как угроза. Тут и "симулирование воздушных атак на радары в норвежском Вардё", и использование GPS-глушителей у границ балтийских государств и Финляндии, и усиленное патрулирование подводных лодок вдоль берегов Норвегии, и приводимые Швецией многочисленные случаи нарушения ее воздушного пространства и территориальных вод.

"Участившиеся случаи конфронтации российских и скандинавских кораблей и самолетов дают основание предположить, что Северный флот РФ переходит сейчас к стратегии с опциями эффективного нападения. Они могут подразумевать наступательные операции, например захват отдельных частей Северной Скандинавии", - приходят к выводу авторы исследования. В этой ситуации нейтральные до сих пор Швеция и Финляндия все более активно рассматривают варианты сближения с НАТО или даже членства в альянсе.

Все это ведет к порочному кругу: "Беспрестанное вооружение России и ее агрессивные действия вызывают глубокую тревогу в соседних с ней государствах и осложняют ее отношения особенно со странами на Крайнем Севере. В результате североевропейские государства наращивают сотрудничество с США, что усиливает предположение Москвы о "кольце врагов".

Из-за глобального потепления льды перестают быть естественным щитом

Ситуацию усугубляет глобальное изменение климата. Вызванное парниковыми газами потепление ведет к таянию льдов в Арктике, что, с одной стороны, порождает в России большие надежды на более интенсивное и в идеале круглогодичное использование Северного морского пути для вывоза полезных ископаемых с российских арктических месторождений и как транспортной магистрали между Европой и Азией.

Таяние льдов в разных частях Арктики становится все более очевидным

С другой стороны, "вечные льды" испокон веков служили естественным щитом северным морским границам России протяженностью в 24 тысячи километров. Теперь ситуация стремительно меняется, ведь в Арктике потепление идет в три раза быстрее, чем в других частях планеты.

"Будучи сухопутной державой, Россия на протяжении многих столетий могла не беспокоиться об этой северной границе от Кольского полуострова в Баренцевом море до Чукотского моря. Но теперь она опасается, что впредь вдоль этих ставших доступными морских путей она станет уязвимой, что здесь возникнут открытые фланги и удобные места для вторжения потенциальных врагов. Теоретически военные корабли могли бы напасть с востока, через Берингов пролив, или с запада, со стороны Гренландии и Норвегии", - указывается в исследовании.

Поэтому укрепление обороны северных рубежей отвечает легитимным интересам России, подчеркивают авторы. В то же время они указывают, что в последние годы Москва воспользовалась этим процессом, чтобы расширить сферу своего военного влияния в целом в Арктике. Ведь таяние льдов обнажает морские границы и других стран региона. "В долгосрочном плане США рискуют, - подчеркивается в исследовании, - оказаться перед растущей угрозой российских обычных и ядерных систем оружия в Арктике".

Растущая роль Китая в арктическом регионе

К тому же стремление расширить свое присутствие в Арктике все более откровенно демонстрирует Китай. При этом Пекин интересуют не только возможности инвестировать в добычу полезных ископаемых на Крайнем Севере России и использовать маршрут вдоль российского побережья как своего рода арктический Шелковый путь, но и военные опции. По этому маршруту можно было бы перебрасывать части флота КНР из Тихого океана и Атлантику, а размещение китайских подводных лодок в Северном Ледовитом океане сократило бы теоретическое время подлета баллистических ракет до территории США.

В исследовании указывается, что ни Россия, ни Китай не захотят играть в Арктике роль младшего партнера, а строительство китайских ледоколов, в том числе и атомных, трактуется как доказательство того, что "Пекин останется трудным и ориентированным на автономность партнером" для РФ.

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Что же касается экономических планов России в Арктике, то она все больше ориентируется в своей стратегии экспорта сырья в азиатском направлении "в надежде, что в Китае и других странах Азии ископаемые энергоносители будут дольше востребованы, чем в Европе", где набирает силу процесс декарбонизации экономики. При этом "Москва заинтересована в инвестициях других азиатских стран, чтобы снизить зависимость от Пекина".

В конечном счете эксперты SWP приходят к выводу, что "российские планы освоения Арктики больше похожи на список пожеланий, чем на реалистичную стратегию". Такое заключение они объясняют целым рядом причин: "односторонней ориентацией социально-экономических планов развития на ископаемые энергоносители, практическим сведением роли Севморпути к маршруту для поставок СПГ, большими расходами на оборонные мероприятия против фиктивного противника, экологическими катастрофами, произошедшими по собственной вине, и задержками, вызванными административными проблемами".

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