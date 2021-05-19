 Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2021

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Европа

Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".

Российская военная техника на архипелаге Новая Земля

Российская военная техника на архипелаге Новая Земля

Наращивание военного присутствия России в Арктике вызывает беспокойство Дании. Об этом датский министр иностранных дел Еппе Куфуд заявил в интервью германскому изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в среду, 19 мая, в преддверии заседания Арктического совета на министерском уровне в столице Исландии.

При таком положении дел расширение присутствия НАТО в Арктике и Североатлантическом регионе можно приветствовать как "естественное развитие ситуации в свете новой динамики безопасности", отметил глава датского внешнеполитического ведомства. Арктические страны - участницы Североатлантического альянса играют особую роль и несут ответственность по обеспечению стабильности и низкой напряженности в регионе, добавил Куфуд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколькими днями ранее указал на притязания России на Арктику. Москва знает о встревоженности Запада наращиванием российского военного присутствия в Арктике, однако "давно известно, что это наша территория, это наша земля", заявил Лавров.

Россия 2 года будет председательницей Арктического совета

Арктический совет учрежден в 1996 году. В его состав входят восемь стран - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Основной целью организации является содействие сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды. Министерские встречи проходят раз в два года. На саммите 19-20 мая в Рейкьявике председательство в совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.

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