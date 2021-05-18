 Арктический совет в Рейкьявике: чего ждать от России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.05.2021

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Россия

Арктический совет в Рейкьявике: чего ждать от России?

В этом году Россия возглавит Арктический совет. DW рассказывает о том, какие интересы Москва преследует в регионе и что об этом думают российские и немецкие эксперты.

Белый медведь смотрит в камеру

19 и 20 мая в Рейкьявике проходит встреча стран - участниц Арктического совета на уровне министров. На ней председательство на двухлетний период перейдет от Исландии к России. План работы совета под российским руководством в начале 2021 года готовил отдельный оргкомитет при правительстве РФ. "Мы исходили из того, что председательство в Арктическом совете для России - в первую очередь возможность продвижения ее интересов на международном уровне в соответствии с указами президента", - говорил на заседании оргкомитета министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Официальная российская стратегия для Арктики

Указы, на которые ориентируется Россия, - это официальная стратегия развития Арктики до 2035 года, которую подписал Владимир Путин. В ней несколько документов.

Первый, "Об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года", закрепляет, что все в Арктике в будущем должно либо увеличиться (например, численность населения, вооружение), либо улучшиться (качество жизни, "опережающее общероссийские темпы", международное и научное сотрудничество).

Новая Земля. Русская гавань.

Новая Земля. Русская гавань. В ближайшие 14 лет Россия хочет увеличить продолжительность жизни людей в Арктике до 82 лет, а уровень зарплат - более чем вдвое.

Второй документ конкретизирует планы на будущее. Например, в ближайшие 14 лет Россия хочет увеличить продолжительность жизни людей в Арктике до 82 лет, а уровень зарплат - более чем вдвое (до 212 тысяч рублей).

Большие надежды Россия возлагает на развитие Северного морского пути (СМП), для которого строит специальный ледокольный флот. В апреле 2021 года Путин заявил, что уже в ближайшие годы движение на СМП может стать круглогодичным.

"Развитие СМП укладывается в концепцию геополитического величия России как страны, которая присутствует одновременно во всех полушариях и может служить мостом между старыми и новыми центрами мирового роста", - считает политолог, старший научный сотрудник Chatham House в Лондоне Николай Петров. Россия хочет, чтобы к 2035 году объем перевозок вырос до 130 млн тонн в год.

Северный морской путь - короче, но дольше и дороже

Так как Арктика богата природными ресурсами, в планах страны одновременно в десять раз нарастить производство сжиженного природного газа (до 91 млн тонн в 2035 году). "Это довольно дорого, и тем не менее добыча и сжижение газа на Ямале - одна из главных, если не единственная точка роста российской экономики. К проекту "Ямал-СПГ" подключились китайцы, французы, и здесь есть довольно впечатляющие успехи", - объясняет Николай Петров.

Атомный ледокол Ямал

Ледокольная проводка грузов заметно повышает стоимость транзита.

Для вывоза добытых в российской Арктике полезных ископаемых использование Севморпути , действительно, целесообразно, согласен профессор Буркхард Лемпер (Burkhard Lemper), директор Института экономики морских перевозок и логистики в Бремене (ISL). Однако он сомневается, что контейнерные перевозки по СМП окажутся экономически и организационно оправданными.

"Ледокольная проводка грузов заметно повышает стоимость транзита, причем не только из-за оплаты самой этой услуги. Значительно снижается скорость движения контейнеровозов, так что длина маршрута, может быть, и сокращается, зато время пребывания в пути увеличивается", - пояснил ученый в беседе с DW. А судам, которые будут использоваться только летом, все равно потребуется ледовое усиление из-за возможных айсбергов, что обернется дополнительными инвестициями и ростом расходов на горючее, ведь контейнеровозы станут из-за этого тяжелее. 

Арктика в военной доктрине России

Во всех документах о будущем Арктике упоминается, что Россия будет развивать военную инфраструктуру, покупать новейшую технику и в целом "поддерживать уровень боевой готовности группировок войск". Необходимость России защищать свои интересы в Арктике также зафиксирована в военной доктрине РФ, которую подписал президент РФ в 2014 году.

Военнослужащие с военной базы Нагурское на Земле Франца-Иосифа

Россия уже давно наращивает военное присутствие в Арктике

Россия не первый год активно наращивает в Арктике свое военное присутствие, укрепляет базы и аэродромы. Например, сейчас продолжаются испытания подводного ядерного беспилотника "Посейдон". Это то самое "новое оружие" , о котором Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году. О "беспрецедентной военной мощи" России в Арктике в апреле этого года сообщал  телеканал CNN. Журналисты изучили спутниковые снимки российских военных баз и пришли к выводу, что они "показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз "трилистник" в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет".

Кто угрожает России с севера?

"Военные приготовления России в Арктике действительно в разы более существенные, чем у других стран, - подтверждает российский военный обозреватель Александр Гольц. - Фактически, это самый простой способ показать, что наша страна активна в регионе. Все остальное - строительство платформ, перевозка сжиженного газа - очень дорого”.

На церемонии спуска на воду атомной подводной лодки Белгород в Северодвинске

Атомная подводная лодка "Белгород" - носитель беспилотных "Посейдонов"

По его словам, сейчас военное противостояние в Арктике развивается по модели холодной войны, так как через Северный Ледовитый океан открывается кратчайшая траектория для подлета российских ракет к территории США. "Никакого другого разумного сценария использования военной техники в Арктике придумать невозможно. Только сумасшедший будет атаковать Россию с побережья от Мурманска до Владивостока", - уверен Гольц.

"Несмотря на агрессивность риторики и поведения России, ее стратегические цели в регионе в принципе носят оборонительный характер", - считает, в свою очередь, Михаэль Пауль (Michael Paul), эксперт по Арктике берлинского "Фонда науки и политики" (SWP), консультирующего правительство и парламент ФРГ, а также органы ЕС по внешнеполитическим вопросам. Однако Москва не посчитала нужным позаботиться о том, чтобы соседи с пониманием относились к ее политике в Арктике, чему способствовали бы прозрачность и меры укрепления доверия.

И Северный полюс - "наш"?

"В результате Россия воспринимается как агрессивная военная держава, пренебрегающая интересами безопасности других государств. Реакция соседних по Арктике стран состоит в том, что они вооружаются и готовятся к конфликтам, которые могли бы эскалировать. С этой точки зрения ситуация за последние десять лет фундаментально изменилась", - констатировал Михаэль Пауль в опубликованном в феврале 2021 года исследовании.

В 2007 году на дне океана под Северным полюсом был установлен российский флаг

В 2007 году на дне океана под Северным полюсом был установлен российский флаг

В целом на геополитическом уровне, по словам политолога Николая Петрова, Россия, с одной стороны, предпринимает усилия, чтобы продемонстрировать свои амбиции в Арктике. Например, проводя геологические экспедиции, смысл которых в том, чтобы доказать, что хребет Ломоносова тянется к Северному полюсу, а значит все это - российские территориальные воды. "А, с другой стороны, стране важно де факто участвовать в освоении Арктики, так как это является очень серьезным вложением на перспективу", - резюмирует эксперт.

Известно, что на развитие Арктики в ближайшие три года правительство РФ направит 15 млрд рублей. Но вопросы защиты окружающей среды и климата, изменение которого как раз в арктическом регионе уже ведет к "драматическим последствиям", для России имеют "скорее второстепенное значение", приходит к выводу Михаэль Пауль.

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    Автор: Андрей Гурков


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